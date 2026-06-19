Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මුකේෂ් අම්බානි විසින් පාලනය කරනු ලබන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහයේ විදුලිසංදේශ අංශය වන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම, විශ්ලේෂකයන් විසින් ඉන්දීය ආයතනික ඉතිහාසයේ විශාලතම මූලික පොදු කොටස් නිකුතුව ලෙස හඳුන්වන අවස්ථාවක් කරා ඉතිහාසගත පියවරක් තබා ඇත.

මණ්ඩලය කෙටුම්පත් විස්තර පත්‍රිකාවට අනුමැතිය දෙයි

සමාගමේ මණ්ඩලය මූලික පොදු කොටස් නිකුතුව සඳහා කෙටුම්පත් විස්තර පත්‍රිකාවකට අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගමේ වාර්ෂික සාමාන්‍ය රැස්වීමේදී අම්බානි විසින් මෙම නිවේදනය සිදු කරන ලදී. මෙම පියවර, සමූහය සතු වඩාත්ම වටිනා වත්කම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් හරහා ආයෝජකයින් වෙත වටිනාකම නිදහස් කිරීමට ගන්නා සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සැලකේ.

විදුලිසංදේශ දැවැන්තයා වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශ වෙයි

ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම එහි දියත් කිරීමෙන් පසු ඉන්දියාවේ විදුලිසංදේශ ක්ෂේත්‍රය රූපාන්තරණය කළ අතර, ඉතාමත් සාධාරණ මිලගණන්වලින් දත්ත හා හඬ සේවාවන් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරමින් ඉක්මනින්ම කෝටි ගණනාවක් ග්‍රාහකයින් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. ප්ලැට්ෆෝම්ය තුළ විවිධ ඩිජිටල් ව්‍යාපාර රාශියක් ද ඇතුළත් වන අතර, එය රිලයන්ස් සමූහය තුළ ඉතාමත් උපාය මාර්ගිකව වටිනා ආයතනයක් ලෙස ස්ථාන ගනී.

ජියෝ සමාගමේ ව්‍යාපාරයේ විශාලත්වය හා ඉන්දීය විදුලිසංදේශ වෙළෙඳපොළේ එහි ප්‍රමුඛ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් විශ්ලේෂකයෝ, මෙම IPO එකට රටේ පෙර ඇති වූ ඓතිහාසික නිකුතු පසුකර යාමේ හැකියාව ඇති බව සඳහන් කර ඇත.

ආයෝජකයින්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

දකුණු ආසියාවේ හා ඉන් ඔබ්බෙහි ආයෝජකයින්ට, මෙම කොටස් ලැයිස්තු කිරීම ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වඩාත්ම බලවත් ඩිජිටල් හා විදුලිසංදේශ පරිසර පද්ධතිවලින් එකක් කෙරෙහි සෘජු ආයෝජන අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමේ දුර්ලභ හැකියාවක් සපයයි. මෙම නිවේදනය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයතනික ආයෝජකයින් අතර සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආසියාව පුරා ඉතාමත් ඇසැසීමෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙන සමූහ ව්‍යාපාරයක් ලෙස සැලකෙන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස්, මෑත වසරවලදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් තම ව්‍යාපාර කළඹ ප්‍රතිව්‍යූහගත කරමින් ඇති අතර, ජියෝ IPO එක, අම්බානිගේ නායකත්වය යටතේ සිදු වන එම පුළුල් උපාය මාර්ගික පරිණාමයේ ප්‍රධාන පරිච්ඡේදයක් නියෝජනය කරයි.

කෙටුම්පත් විස්තර පත්‍රිකාව නියාමන සමාලෝචනයට භාජනය වෙද්දී, නිකුතුවේ කාලසීමාව, වටිනාකම් තක්සේරුව හා ප්‍රමාණය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ වැදගත් සාකච්ඡාවක්…

19 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑමත් සමඟ රට අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්…

19 Jun 2026 Discuss
2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි Sinhala

2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි

2021 බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ පොලිස් කොන්ස්ටේබල් තනතුරු සඳහා සාර්ථකව සුදුසුකම් ලැබූ නමුත් නිල පත්වීම් නොලැබ වසර පහකට ආසන්න කාලයක් බලා සිටින කාන්තා කණ්ඩායමක…

19 Jun 2026 Discuss