කල්පිටිය පොලිස් ගැටුමෙන් පසු ගුවන් හමුදා අණදෙනු නිලධාරී විශේෂ පරීක්ෂණයක් නියම කරයි
කල්පිටිය ප්රදේශයේ ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් අතර ඇති වූ උද්වේගකාරී ගැටුමකට අනුව ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) විධිමත් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
අණදෙනු නිලධාරී මැදිහත් වෙයි
ගුවන් හමුදා අණදෙනු නිලධාරී විසින් පෞද්ගලිකව මෙම පරීක්ෂණය නියම කර ඇති අතර, එය හමුදා නායකත්වය මෙම සිද්ධිය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි පෙන්නුම් කරයි. විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමේ තීරණය, ආයතනය තම පෙළපාලිය තුළ විනය හා වගවීම පවත්වා ගැනීමට දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
සිද්ධිය කනස්සල්ල දනවයි
කල්පිටියේ ගුවන් හමුදා සාමාජිකයන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් අතර ඇති වූ ගැටුම, රටේ ආරක්ෂක යන්ත්රණයේ ශාඛා දෙකක් සම්බන්ධ වූ බැවින් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කළේය. නිල ඇඳුමින් සැරසුණු සේවා ඒකක අතර මෙවැනි ගැටුම් ඉතා අසාමාන්ය ලෙස සලකනු ලබන අතර, සම්බන්ධ අධිකාරීන් විසින් ඒවා විශේෂ සංවේදිතාවයකින් හසුරුවනු ලැබේ.
ගැටුමට තුඩු දුන් නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් පොදු ජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, පරීක්ෂකයන් තවමත් සාක්ෂි එකතු කිරීමේ හා සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය කිරීමේ ක්රියාවලිය මෙහෙයවමින් සිටිති.
පරීක්ෂණය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
විශේෂ පරීක්ෂණය මගින් ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල, සම්බන්ධ සියලු නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම් සහ විනය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සාධාරණ දැයි යන කරුණු පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. පරීක්ෂණය නිම වූ පසු, එහි නිගමන ජ්යේෂ්ඨ ගුවන් හමුදා නායකත්වයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට සහ පොලිසියට පොදු විශ්වාසය රැකගැනීමේ හවුල් වගකීමක් පවතින අතර, පරීක්ෂණය නිමා වූ පසු මෙම කරුණ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් හසුරුවනු ඇතැයි අධිකාරීන්ගෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.