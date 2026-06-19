Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කල්පිටිය පොලිස් ගැටුමෙන් පසු ගුවන් හමුදා අණදෙනු නිලධාරී විශේෂ පරීක්ෂණයක් නියම කරයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කල්පිටිය පොලිස් ගැටුමෙන් පසු ගුවන් හමුදා අණදෙනු නිලධාරී විශේෂ පරීක්ෂණයක් නියම කරයි

කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් අතර ඇති වූ උද්වේගකාරී ගැටුමකට අනුව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) විධිමත් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.

අණදෙනු නිලධාරී මැදිහත් වෙයි

ගුවන් හමුදා අණදෙනු නිලධාරී විසින් පෞද්ගලිකව මෙම පරීක්ෂණය නියම කර ඇති අතර, එය හමුදා නායකත්වය මෙම සිද්ධිය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි පෙන්නුම් කරයි. විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමේ තීරණය, ආයතනය තම පෙළපාලිය තුළ විනය හා වගවීම පවත්වා ගැනීමට දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

සිද්ධිය කනස්සල්ල දනවයි

කල්පිටියේ ගුවන් හමුදා සාමාජිකයන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් අතර ඇති වූ ගැටුම, රටේ ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයේ ශාඛා දෙකක් සම්බන්ධ වූ බැවින් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කළේය. නිල ඇඳුමින් සැරසුණු සේවා ඒකක අතර මෙවැනි ගැටුම් ඉතා අසාමාන්‍ය ලෙස සලකනු ලබන අතර, සම්බන්ධ අධිකාරීන් විසින් ඒවා විශේෂ සංවේදිතාවයකින් හසුරුවනු ලැබේ.

ගැටුමට තුඩු දුන් නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් පොදු ජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, පරීක්ෂකයන් තවමත් සාක්ෂි එකතු කිරීමේ හා සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවමින් සිටිති.

පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

විශේෂ පරීක්ෂණය මගින් ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල, සම්බන්ධ සියලු නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම් සහ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සාධාරණ දැයි යන කරුණු පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. පරීක්ෂණය නිම වූ පසු, එහි නිගමන ජ්‍යේෂ්ඨ ගුවන් හමුදා නායකත්වයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට සහ පොලිසියට පොදු විශ්වාසය රැකගැනීමේ හවුල් වගකීමක් පවතින අතර, පරීක්ෂණය නිමා වූ පසු මෙම කරුණ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් හසුරුවනු ඇතැයි අධිකාරීන්ගෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි Sinhala

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කාර්මික මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික සබඳතා ගාඪ කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, එහි සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ශ්‍රී…

19 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

රට පුරා වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ අගයක් සටහන් කර ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් අඛණ්ඩව දිගු…

19 Jun 2026 Discuss
කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි

බහුලව සාකච්ඡාවට ලක් වූ 'කැරම් බෝඩ්' නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් තමාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීම ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු…

19 Jun 2026 Discuss