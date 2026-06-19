AFP කාරක සත්යාපනය: ශ්රී ලංකා නීති ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ පදනම් විරහිත කටකතා ජාතික හා ආගමික භේදය අවුලුවයි
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් අසත්ය කටකතා අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙයි
ශ්රී ලංකාවේ නීතියට කරන ලද බවට කියන වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් පදනම් විරහිත කටකතාවක් සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පැතිරෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ජාතික හා ආගමික ආතතීන් උත්සන්න කිරීමේ බරපතල අවදානමක් ඇති කරන බව AFP ආයතනය සිදු කළ සත්යාපන පරීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල භාවිතකරුවන් අතර ජනප්රිය වී ඇති මෙම නොමඟ යවන අන්තර්ගතය, වැදගත් නීති සංශෝධන සිදු කර ඇති බව අසත්ය ලෙස ඉදිරිපත් කරන අතර, එම ප්රකාශයන් සම්පූර්ණයෙන්ම පදනම් විරහිත බව බලධාරීන් හා ස්වාධීන සත්යාපන ආයතන තහවුරු කර ඇත.
සමාජය බෙදීමේ හැකියාවක් ඇති අසත්ය තොරතුරු
ජාතික හා ආගමික සහජීවනය පිළිබඳ සංකීර්ණ ඉතිහාසයක් සහිත රටක් වන ශ්රී ලංකාව, අසත්ය තොරතුරුවල හානිකර බලපෑම්වලට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වී ඇත. නීතිමය රාමු හෝ රජයේ ප්රතිපත්ති ඉලක්ක කරගත් අසත්ය කථා, දැනටමත් පවතින සමාජ ගැටුම් රේඛා ඉක්මනින් උපයෝගී කරගනිමින් ප්රජාවන් අතර භීතිය හා අවිශ්වාසය පැතිරවිය හැකිය.
AFP සත්යාපන කණ්ඩායම පැතිරෙන කටකතා පරීක්ෂා කළ අතර, එවැනි නීති වෙනස්කම් හඳුන්වා දී ඇති බවට කරන ප්රකාශයන් සනාථ කිරීමට කිසිදු විශ්වාසදායක සාක්ෂියක් හමු නොවීය. එම ප්රකාශයන් සාවද්ය ලෙස සකස් කර හෝ සැලකිය යුතු ලෙස විකෘති කර බහුලව ඉදිරිපත් කර ඇති බව පෙනේ.
අන්තර්ජාල අසත්ය තොරතුරු පැතිරවීමේ නිරන්තර රටාවක්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් වේදිකා හරහා ව්යාප්ත වන අසත්ය තොරතුරුවල පුළුල් හා කනස්සල්ලට කරුණු සහගත රටාවක කොටසක් වන අතර, ආගම, ජාතිය හා රජයේ ප්රතිපත්තිය වැනි සංවේදී මාතෘකා එයින් නිතර ඉලක්ක කෙරේ. එවැනි අන්තර්ගතයන් නිවැරදි කිරීම් එම ප්රේක්ෂකයන් වෙත ළඟා වීමට පෙර බොහෝ විට ව්යාප්ත වේ.
පසුගිය ජාතික ගැටුමේ දිගුකාලීන ප්රතිවිපාකවලින් තවමත් මුදා නොගත් රටක, නිවැරදි නොකළ අසත්ය තොරතුරු ප්රජා සහජීවනයට සැබෑ තර්ජනයක් ඇති කරන බව විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.
බෙදාගැනීමට පෙර සත්යාපනය කරන ලෙස මහජනයාගෙන් ඉල්ලීමක්
නීතිමය හෝ රාජ්ය වෙනස්කම් පිළිබඳ ප්රකාශයන් ඇතුළත් වන විශේෂයෙන්, සමාජ මාධ්ය හරහා හමු වන අන්තර්ගතයන් බෙදාගැනීමට පෙර ඒවා විවේචනාත්මකව ඇගයීමට මහජනයා දැඩිව දිරිමත් කෙරේ. සත්යාපන ආයතන විසින් නිර්දේශ කරන ප්රධාන පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- නිල රජයේ මූලාශ්ර හා විශ්වාසනීය පුවත් ආයතන සමඟ තොරතුරු හරස් පරීක්ෂා කිරීම
- සංවේදී ජාතික හෝ ආගමික මාතෘකා ස්පර්ශ කරන සත්යාපනය නොකළ අන්තර්ගතයන් බෙදාගැනීමෙන් වැළකීම
- සැක සහිත අසත්ය තොරතුරු වේදිකා නියාමකයන්ට වාර්තා කිරීම
- සැකයක් ඇති විට පිළිගත් සත්යාපන ආයතන හා සාකච්ඡා කිරීම
ශ්රී ලංකාව ජාතික සංහිඳියාව හා ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ගමන් කරන මෙම වකවානුවේ, මහජන තොරතුරුවල අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම මාධ්ය ආයතන හා සාමාන්ය පුරවැසියන් දෙදෙනාම බෙදාගන්නා තීරණාත්මක වගකීමක් ව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.