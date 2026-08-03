Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ජනතාව හුදෙකලා වී හදිසි සහාය අවශ්‍ය වූහ.

හමුදාවේ ඉක්මන් මැදිහත්වීම

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශය ගංවතුරෙන් යටවීමත් සමඟ නිවෙස්වල හා අවට ප්‍රදේශවල හිරවූ පදිංචිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හමුදා භටයන් එම ප්‍රදේශවලට යෙදවීය. තනිව ඉවත් නොවිය හැකිව සිටි පුද්ගලයන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට හමුදාව ශීඝ්‍රයෙන් ක්‍රියා කළේය.

ගංවතුරෙන් නිර්මාණය වූ දිරාපත් වන තත්ත්වයන් මධ්‍යේ හිරවූ පුද්ගලයන් ආරක්ෂිත භූමියට ගෙනයාමට භටයන් කටයුතු කරමින්, මෙම ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම ස්වාභාවික විපත් කාලවලදී හමුදාව ඉටු කරන පුළුල් මානවීය කාර්යභාරයේ කොටසක් විය.

ගංවතුර ජනගහනයට බලපෑම් කිරීම අඛණ්ඩව සිදුවේ

මධ්‍යම පළාත තුළ පිහිටි ගිනිගත්හේන සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතනය ඇති අවධිවලදී ගංවතුර සම්බන්ධ බාධාවන්ට නිතර ගොදුරු වන ස්ථාන වේ. මෙම නවතම සිද්ධිය, පහත් බිම් සහ වතු ආශ්‍රිත කලාපවල ජනගහනයේ අවදානම් සහගත බව නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත.

ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, එවැනි හදිසි අවස්ථාවලදී ස්ථානීය නිලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් නිකුත් කරන උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙසත් බලධාරීහු ජනතාවට අනතුරු ඇඟවූහ.

බේරාගත් පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව සහ ගංවතුරේ සම්පූර්ණ පරිමාණය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර…

03 Aug 2026 Discuss
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

03 Aug 2026 Discuss
කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව පවතී Sinhala

කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව පවතී

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කැලණි ගං ද්‍රෝණියට නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48කින් දීර්ඝ කරමින්, ගං තීරයේ පහත් බිම් ප්‍රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ට…

03 Aug 2026 Discuss