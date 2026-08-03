Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත. මෙම තීරණය හමුවේ ඉදිරි මාසවලදී ගෘහස්ත හා ව්‍යාපාරික පාරිභෝගිකයන්ට කිසිදු අමතර මූල්‍ය බරක් දැරීමට සිදු නොවේ.

පවතින ගාස්තු ව්‍යුහයට සංශෝධනයක් නැත

රටේ පොදු උපයෝගිතා සේවා අධීක්ෂණය කරන ස්වාධීන නියාමන ආයතනය වන PUCSL, පවතින ගාස්තු ව්‍යුහය සමාලෝචනය කළ බවත්, ඉදිරි කාර්තුව සඳහා කිසිදු ගැලපීමක් සිදු නොකරන බවත් තහවුරු කළේය. මෙම තීරණය අනුව නේවාසික හා වාණිජ පාරිභෝගිකයන් දෙඅංශයටම දැනට ක්‍රියාත්මක ගාස්තු අනුපාතිකයන් ගෙවීම දිගටම සිදු වනු ඇත.

රටේ දීර්ඝ ආර්ථික අර්බුදයෙන් බිහිවූ මූල්‍ය පීඩනයන් තවමත් විඳදරාගනිමින් සිටින සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙම නිවේදනය ඉමහත් සහනයක් ගෙනදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජීවන වියදම ඉහළ යාම ගෘහස්ත අයවැය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බරක් පැටවී ඇති බැවින්, උපයෝගිතා බිල්පත්වල ස්ථාවරත්වය ජනතාවට ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් වී තිබේ.

පාරිභෝගිකයන්ට හා ආර්ථිකයට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත වසරවලදී විදුලි ගාස්තු නිර්ණය ඉතා සංවේදී ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) සිදුවූ පාඩු අවම කිරීමට හා විදුලිබල අංශය ස්ථාවර කිරීමට ගත් පුළුල් ප්‍රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස ගාස්තු සංශෝධනයන් මාලාවක් හඳුන්වා දෙන ලදී. එම පසුබිම හමුවේ, ගාස්තු ස්ථාවරව තබා ගැනීමේ තීරණය, අංශයේ මූල්‍ය තත්ත්වය යම් ස්ථාවරත්වයකට ළඟා වී ඇති බව සංඥා කරයි.

ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, විශේෂයෙන් ම තම කටයුතු සඳහා විදුලිය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසායකයන්, ගාස්තු අවිනිශ්චිතතාවයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක පිරිවැය කළමනාකරණය කරගැනීමේ හැකියාව ලැබීමෙන් මෙම ගාස්තු තහවුරු කිරීමෙන් ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත.

PUCSL හි නියාමන භූමිකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිය, ජලය හා ඛනිජ තෙල් සේවා නියාමනය කිරීමේ වගකීම දරන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස, PUCSL කාලීනව ගාස්තු ව්‍යුහයන් සමාලෝචනය කරයි. එහිදී සේවා සපයන්නන්ගේ මෙහෙයුම් යථාර්ථය ගාස්තුවල පිළිබිඹු වන අතරම, ඒවා පාරිභෝගිකයන්ට සාධාරණ ලෙස පවතිනු සුරැකීම ද සිදු කරයි. තෙවන කාර්තුව සඳහා ගත් කොමිෂන් සභාවේ තීරණය, වර්තමාන ගාස්තු මෙම අවස්ථාවේ සුදුසු බවට කළ තක්සේරුවේ ප්‍රතිඵලයකි.

ඉදිරි කාර්තුවල ගාස්තු සමාලෝකනයන් සම්බන්ධ ඕනෑම යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා PUCSL හි නිල නිවේදන අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරන ලෙස පාරිභෝගිකයන්ට උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම…

03 Aug 2026 Discuss
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර…

03 Aug 2026 Discuss
කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව පවතී Sinhala

කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව පවතී

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කැලණි ගං ද්‍රෝණියට නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48කින් දීර්ඝ කරමින්, ගං තීරයේ පහත් බිම් ප්‍රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ට…

03 Aug 2026 Discuss