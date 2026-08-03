Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර ඇත.

ජලාශයේ ඉහළ යන ජල මට්ටම් පාලනය කිරීම සඳහා ගන්නා ලද පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස දොරටු විවෘත කිරීමට තීරණය කරන ලදී. මෙම ජලාශය ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර, රටේ ජල විදුලි ශක්ති නිෂ්පාදනය සහ වාරිමාර්ග ජාලය සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ප්‍රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස්

කොත්මලේ ජලාශයට පහළින් පිහිටි පහත් බිම්වල සහ ප්‍රජාවන් වෙසෙන ගම්වැසියන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, අවශ්‍ය පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙසත් බලධාරීන් දැඩිව අවවාද කරයි. ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු හරහා ජලය මුදාහැරීම හේතුවෙන් පහළ ගංගා හා ජලමාර්ගවල ජල ප්‍රවාහය වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තත්ත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වන තෙක් නිල නිවේදන සඳහා අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, ගංතොටවල් සහ ගංවතුර ඇතිවිය හැකි ප්‍රදේශවලට යාමෙන් වළකින ලෙසත් මහවැලි අධිකාරිය මහජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

පුළුල් කාලගුණ රටාවක කොටසක්

ජලාශ දොරටු විවෘත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් හරහා හමාගෙන යන අහිතකර කාලගුණයේ පුළුල් බලපෑම පිළිබිඹු කරයි. වේල්ල ව්‍යුහාත්මක ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට සහ අවට ප්‍රදේශවල පාලනයකින් තොරව ගංවතුර ඇතිවීම වැළැක්වීමට එවැනි පියවර අනිවාර්ය බව ජලාශ කළමනාකරණ බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල වැසියන් මෙම කාලය තුළ ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන මඟපෙන්වීම් අනුගමනය කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම…

03 Aug 2026 Discuss
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

03 Aug 2026 Discuss
කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව පවතී Sinhala

කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව පවතී

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කැලණි ගං ද්‍රෝණියට නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48කින් දීර්ඝ කරමින්, ගං තීරයේ පහත් බිම් ප්‍රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ට…

03 Aug 2026 Discuss