රඳවා ගෙන සිටින ජෙනරාල්වරයාගේ බිරිඳ කතෝලික පල්ලියෙන් ත්රස්ත සූත්රධාරී තත්ත්වය නොදෙන ලෙස ඉල්ලයි
2026 පෙබරවාරි 25 වැනිදා සිට ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ රඳවා ගෙන සිටින මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේගේ බිරිඳ, ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික නායකත්වයට සෘජු අභ්යර්ථනයක් කරමින්, තම සැමියා කිසිදු ත්රස්ත ක්රියාවකට සූත්රධාරියා ලෙස ප්රසිද්ධියේ හඳුන්වා නොදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
මනෝරි සල්ලේ, ශ්රී ලංකා කතෝලික බිෂොප් සමුළුවට මෙන්ම කොළඹ අගරදගුරු මල්කම් කාදිනල් රංජිත් ඇතුළු පල්ලියේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන්ට තනි තනිව ද ඉල්ලීමක් කරමින්, මේජර් ජෙනරාල් සල්ලේව එලෙස සංලක්ෂිත කිරීමේදී හෝ එවැනි සංලක්ෂිත කිරීමකට සහාය දීමේදී සංයමයෙන් කටයුතු කරන ලෙස අයැද සිටියාය.
පල්ලිය වෙත පෞද්ගලික අභ්යර්ථනයක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු ආගමික ආයතනයක් විසින් ත්රස්ත සූත්රධාරියෙකු ලෙස නිල වශයෙන් හඳුන්වා දීමෙන් ඇති විය හැකි කීර්ති නාමාත්මක හා නෛතික ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් සල්ලේ පවුල තුළ පවතින දැඩි කනස්සල්ල මෙම අභ්යර්ථනය ඉස්මතු කරයි. 2019 ඉරිදා පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලදී සිය ගණනක් බැතිමතුන් අහිමි කර ගත් කතෝලික පල්ලිය, වගකිවයුතු අය ගැන වගවීම් ඉල්ලා සිටීමේදී බලවත් සදාචාරාත්මක කටහඬක් ලෙස පැවත ඇත.
මනෝරිගේ මැදිහත්වීම, පවත්නා විමර්ශනවල සංවේදීභාවය සහ PTA රඳවා ගැනීම හා සම්බන්ධ නෛතික කටයුතුවලදී මෙන්ම මහජන මතය ගොඩනැගීමේදීද, පල්ලිය විසින් ප්රසිද්ධ ප්රකාශනයක් කිරීමෙන් ඇති විය හැකි බලපෑමේ බරපතලකම පිළිබිඹු කරයි.
පසුබිම
ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙකු වන මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ, මේ වසරේ මුලදී PTA යටතේ රඳවා ගන්නා ලදී. හමුදාව තුළ ඔහුගේ ජ්යෙෂ්ඨ තත්ත්වය සහ විමර්ශකයන් විසින් පරීක්ෂා කෙරෙන චෝදනාවල බරපතල ස්වභාවය හේතුවෙන් ඔහුගේ රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත.
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, විමර්ශන පවත්වාගෙන යන අතරතුර දීර්ඝ කාලයක් සඳහා පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමට බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන අතර, එම විධිවිධානය ද ශ්රී ලංකාවේ සංවාදයට ලක්ව ඇති සහ ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටිනු ලබන විෂයයක් බවට පත්ව ඇත.
කාදිනල් රංජිත් ප්රමුඛ කතෝලික පල්ලිය, ජීවිත 260කට අධික සංඛ්යාවක් බිලිගත් පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉල්ලා සිය ඉල්ලීම් ශබ්දාධික ලෙස හා අවිරාමව ඉදිරිපත් කර ඇත. ප්රහාරවලින් පසු ගත වූ වසරවල දී, වගකිවයුතු අය හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පල්ලියේ ස්ථාවරය සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක අධිකාරියක් දරා ඇත.
මෙම වාර්තාව සකස් කෙරෙන විට, කතෝලික බිෂොප් සමුළුව මනෝරි සල්ලේගේ අභ්යර්ථනය සම්බන්ධයෙන් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් ප්රකාශයට පත් කර නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.