Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය, දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති 41වැනි සෝල් ජාත්‍යන්තර සංචාරක මහා දර්ශනයේදී (SITF) 2026 සම්මාන හතරක් දිනා ගනිමින් සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් ලබා ගෙන ඇත.

මෙම ජයග්‍රහණය දූපත් රාජ්‍යයේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ආඩම්බරජනක අවස්ථාවක් වන අතර, ගෝලීය ප්‍රේක්ෂකයන් හා කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන කීර්තිය තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

තරඟකාරී ගෝලීය වේදිකාවක් මත ලබාගත් පිළිගැනීම

සෝල් ජාත්‍යන්තර සංචාරක මහා දර්ශනය ආසියාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන සංචාරක ප්‍රදර්ශනවලින් එකක් වන අතර, ලොව පුරා ගමනාන්ත, සංචාරක නියෝජිතායතන සහ සංචාරක මණ්ඩල එහි සහභාගිත්වය දක්වයි. එවැනි තරඟකාරී උත්සවයකදී සම්මාන හතරක් ලබා ගැනීම, වසංගතයෙන් පසු යුගයේ ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්වයං-ප්‍රචාරණයේ ගෙන ඇති දියුණුව අවධාරණය කරයි.

SITF 2026 හිදී ලබාගත් මෙම පිළිගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආවේශනීය සංචාරකයන් සඳහා ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් බවට ක්‍රමයෙන් පත්වෙමින් ඇති දකුණු කොරියාව සහ පුළුල් නැගෙනහිර ආසියාතික සංචාරක වෙළඳපොළ තුළ රටේ දෘශ්‍යතාව තවදුරටත් ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති සංචාරක කර්මාන්තයට ලබාදෙන දිරිගැන්වීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය පසුගිය කිහිප වසරකදී ක්‍රමස්ථිර ප්‍රකෘතිය ලාභ ගමනක නිරත වෙමින් ඇති අතර, රජය සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ගමනාන්ත ප්‍රවර්ධනය සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා දැඩි ලෙස ආයෝජනය කරමින් සිටිති. මෙවැනි සම්මාන ලාභය, සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරමින් නව සංචාරක කොටස් ආකර්ෂණය කර ගන්නා ප්‍රබල අනුමැතියක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

සෝල් හිදී ලබාගත් ජයග්‍රහණ, වාර්ෂික සංචාරකයන් ගේ සංඛ්‍යාව සහ විදේශ විනිමය ආදායම ඉහළ නංවාලීමේ සිදු වෙමින් පවත්නා ප්‍රයත්නයන්ට අනුපූරක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතියට මේ දෙකම ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි.

සම්මාන ලැබූ නිශ්චිත ශ්‍රේණීන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගයේ නිලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% තීරු බදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන යන උපායමාර්ගික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු රෙගුලාසිවලට…

18 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි

ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටී ඇති මෙම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව හිතාමතාම මුළා කරනවා යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු…

18 Jun 2026 Discuss
නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි Sinhala

නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා සක්‍රියව සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත වී ඇත. රටේ පාර්ලිමේන්තු…

18 Jun 2026 Discuss