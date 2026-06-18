ශ්රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී
ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය, දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති 41වැනි සෝල් ජාත්යන්තර සංචාරක මහා දර්ශනයේදී (SITF) 2026 සම්මාන හතරක් දිනා ගනිමින් සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර ජයග්රහණයක් ලබා ගෙන ඇත.
මෙම ජයග්රහණය දූපත් රාජ්යයේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ආඩම්බරජනක අවස්ථාවක් වන අතර, ගෝලීය ප්රේක්ෂකයන් හා කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් අතර ශ්රේෂ්ඨ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන කීර්තිය තවදුරටත් තහවුරු කරයි.
තරඟකාරී ගෝලීය වේදිකාවක් මත ලබාගත් පිළිගැනීම
සෝල් ජාත්යන්තර සංචාරක මහා දර්ශනය ආසියාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන සංචාරක ප්රදර්ශනවලින් එකක් වන අතර, ලොව පුරා ගමනාන්ත, සංචාරක නියෝජිතායතන සහ සංචාරක මණ්ඩල එහි සහභාගිත්වය දක්වයි. එවැනි තරඟකාරී උත්සවයකදී සම්මාන හතරක් ලබා ගැනීම, වසංගතයෙන් පසු යුගයේ ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ස්වයං-ප්රචාරණයේ ගෙන ඇති දියුණුව අවධාරණය කරයි.
SITF 2026 හිදී ලබාගත් මෙම පිළිගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ ආවේශනීය සංචාරකයන් සඳහා ප්රධාන මූලාශ්ර වෙළඳපොළවල් බවට ක්රමයෙන් පත්වෙමින් ඇති දකුණු කොරියාව සහ පුළුල් නැගෙනහිර ආසියාතික සංචාරක වෙළඳපොළ තුළ රටේ දෘශ්යතාව තවදුරටත් ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති සංචාරක කර්මාන්තයට ලබාදෙන දිරිගැන්වීමක්
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය පසුගිය කිහිප වසරකදී ක්රමස්ථිර ප්රකෘතිය ලාභ ගමනක නිරත වෙමින් ඇති අතර, රජය සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ගමනාන්ත ප්රවර්ධනය සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා දැඩි ලෙස ආයෝජනය කරමින් සිටිති. මෙවැනි සම්මාන ලාභය, සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරමින් නව සංචාරක කොටස් ආකර්ෂණය කර ගන්නා ප්රබල අනුමැතියක් ලෙස ක්රියා කරයි.
සෝල් හිදී ලබාගත් ජයග්රහණ, වාර්ෂික සංචාරකයන් ගේ සංඛ්යාව සහ විදේශ විනිමය ආදායම ඉහළ නංවාලීමේ සිදු වෙමින් පවත්නා ප්රයත්නයන්ට අනුපූරක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතියට මේ දෙකම ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි.
සම්මාන ලැබූ නිශ්චිත ශ්රේණීන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ශ්රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගයේ නිලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.