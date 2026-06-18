ශ්රී ලංකාව විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්රකාශයට පත් කරයි — රෝගය ව්යාප්තිය තවදුරටත් තීව්ර වෙමින්
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම රාජ්ය බලධාරීන් ජාතික මට්ටමේ ප්රතිචාරයක් සංවිධානය කරති
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය බලධාරීන් විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, රෝගය රට පුරා වේගයෙන් පැතිරෙමින් පවතින බව මේ ප්රකාශනය සනාථ කරයි. රෝගීන් ගණන ඉහළ යන වේගය පිළිබඳ බලධාරීන් දැඩි කනස්සල්ලට පත්ව සිටිති.
හැඩගැසෙමින් ඇති මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යන පසුබිමක මෙම ප්රකාශනය සිදු කර ඇති අතර, තත්ත්වය වඩාත් දරුණු මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක් බවට පත්වීමට පෙර එය පාලනය කිරීමට බලධාරීන් දැඩි උත්සාහ දරති. නිශ්චිත කරන ලද වැළැක්වීමේ සතිය අරමුණු කර ඇත්තේ මදුරුවන් බිහිවන ස්ථාන විනාශ කිරීම සහ සාමාන්ය මහජනයා දැනුවත් කිරීම සඳහා ප්රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ සෞඛ්ය සේවකයන් එකමුතු කිරීමටය.
වැළැක්වීමේ ව්යාපාරය ඇතුළත් කරන කරුණු
විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතිය රෝගය සම්ප්රේෂණය මූලාශ්රයෙන්ම කප්පාදු කිරීම සඳහා නිශ්චිත පියවර රැසකට අවධානය යොමු කරයි. ප්රවර්ධනය කෙරෙන ප්රධාන ක්රියාකාරකම් අතර:
- Aedes aegypti මදුරුවා බිහිවන ගෙවතු, වහල සහ ජල තොළු ආශ්රිතව고여 ඇති සිදිරි ජලය ඉවත් කිරීම
- පළාත් සභා සහ මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් හරහා සම්බන්ධීකරණය කරන ලද ප්රජා පිරිසිදු කිරීමේ ව්යාපාර
- ජල ගබඩා භාජන, මල් පොච්චි සහ වැසි ජලය රැඳෙන අතහැර දැමූ භාණ්ඩ පරීක්ෂා කරන ලෙස ගෘහස්ථ ජනතාවට ඉල්ලා සිටින මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර
- අවදානම් සහිත ප්රදේශවල නිරීක්ෂණ ශක්තිමත් කිරීම සහ දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් වැඩිකිරීම
නැවත නැවත මතුවන සෘතුමය තර්ජනයක්
ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් දරුණු දෛශික රෝගයක් ලෙස පවතින අතර, අධික වර්ෂාපාතයෙන් පසු සිදිරි ජලය බහුල වන කාලවලදී රෝගය සාමාන්යයෙන් ව්යාප්ත වේ. කොළඹ දිස්ත්රික්කය ඇතුළු බස්නාහිර පළාතේ ඓතිහාසිකව ඉහළම රෝගී සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇතත්, රෝගය රට පුරා ප්රජාවන් නිතිපතා පීඩාවට පත් කරයි.
සෞඛ්ය නිලධාරීන් සෑම ගෘහස්ථ පවුලකටම මදුරුවන් බිහිවිය හැකි ස්ථාන තුරන් කිරීමේ වගකීම භාර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, රෝගය තවදුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීමේ වඩාත් ඵලදායි මෙවලම ප්රජා සහභාගිත්වය බව අවධාරණය කරති.
සියලු ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ක්රියාත්මක වීමේ ආමන්ත්රණයක්
ඩෙංගු රෝගය පරාජය කිරීම රජයේ ක්රියාමාර්ග පමණක් මත රඳා පැවතිය නොහැකි බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත. නිතිපතා අවට පරිසරය පරීක්ෂා කරන ලෙස, දරුණු උණ, දැඩි හිසේ වේදනාව, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කැසීම් වැනි රෝග ලක්ෂණ මතු වූ විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස සහ තම නිවාස අසල පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කරන මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස සිවිල් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
රෝගය ව්යාප්තිය තවමත් වර්ධනය වෙමින් පවතින බැවින්, නිශ්චිත වැළැක්වීමේ සතිය ඉකුත් වූ පසුවද නිරන්තරව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව සහ රෝගීන් සංඛ්යාවේ වර්තමාන ප්රවණතාව ආපසු හරවා ගැනීමට නිරන්තර ප්රජා සම්බන්ධතාවය ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගන්නා බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.