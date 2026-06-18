Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුබායිහි පෝට් සිටි කොළඹ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවට UAE ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමේ ප්‍රධාන ද්වාරය ලෙස ඉදිරිපත් කරයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුබායිහි පෝට් සිටි කොළඹ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවට UAE ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමේ ප්‍රධාන ද්වාරය ලෙස ඉදිරිපත් කරයි

දුබායිහි ප්‍රතිෂ්ඨාවත් රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති විශේෂ ආරාධිත සමුළුවක් මඟින් දකුණු ආසියාව පුරා ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන UAE ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන උපාය මාර්ගික වේදිකාවක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇති අතර, එමඟින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපාරික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නායකයන් 200 දෙනෙකු පමණ එක් රැස් කරගත් විය.

දුබායිහි මූල්‍ය කොටසේ හදවතේ පැවති උසස් සමාවේශය

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය එක්ව සංවිධානය කළ මෙම අවස්ථාවට UAE හි වඩාත්ම බලගතු ආයතනික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පෞද්ගලිකයන් රැසක් එක් රැස් වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව — විශේෂයෙන් පෝට් සිටි කොළඹ — වෙළඳාම, ආයෝජන හා ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සඳහා කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් වර්ධනය වන අවස්ථාවන් ගවේෂණය කළහ.

දුබායිහි ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ස්ථානවලින් එකක් වන මෙහිදී පැවති සමුළුව, ශ්‍රී ලංකාව දැන් උසස් අගයකින් යුත් ජාත්‍යන්තර ආයෝජන හවුල්කාරිත්ව සොයා ගන්නා අධිෂ්ඨානශීලිත්වය විදහා පෑවේ, ද්වීපය ආර්ථික සුවය ලැබීම හා ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ගමනේ ඉදිරියට ගමන් කරද්දීය.

ඉදිරිපත් කිරීමේ කේන්ද්‍රයේ පෝට් සිටි කොළඹ

ශ්‍රී ලංකා අගනුවරට යාබද ගොඩකළ ඉඩමක් මත සංවර්ධනය කෙරෙමින් පවතින අභිලාෂකාමී විශේෂ ආර්ථික කලාපය වන පෝට් සිටි කොළඹ, UAE ආයෝජකයන් ඇදගන්නා ප්‍රධාන ආකර්ෂණය ලෙස ඉස්මතු කෙරිණ. කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථාන සමඟ තරඟ වදිමින් දකුණු ආසියානු වෙළඳපොළ සම්බන්ධ කිරීමට නිර්මාණය කළ ලෝක මට්ටමේ මූල්‍ය හා ව්‍යාපාරික ගමනාන්තයක් ලෙස ව්‍යාපෘතිය ක්‍රමයෙන් ප්‍රවර්ධනය කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රධාන නැව් මාර්ගවල පිහිටා ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය හා දිනෙන් දිනෙ වර්ධනය වන දකුණු ආසියානු ආර්ථිකයන් වෙත ළඟාවිය හැකි දුරකින් පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික භූගෝලීය ස්ථානය, UAE ව්‍යාපාර ආයතන ද්වීපය කලාපීය මෙහෙයුම් කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස සලකා බැලීමට ඇති ඒත්තු ගැන්වෙන හේතුවක් ලෙස නිලධාරීන් හා නියෝජිතයන් ඉදිරිපත් කළහ.

ශ්‍රී ලංකා–UAE ආර්ථික සබඳතා තීව්‍ර කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වෙළඳ හා ආයෝජන හවුල්කරුවෙකු ව සිටින UAE සමඟ, විශේෂයෙන් ගල්ෆ් කලාපය සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට කොළඹ ගන්නා පුළුල් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ආර්ථික ප්‍රයත්නය මෙම සමුළුව පිළිබිඹු කරයි. රටේ විදේශ ප්‍රේෂණවලට සැලකිය යුතු ලෙස දායකත්වය සපයන විශාල ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගත ප්‍රජාවක් ඔස්සේ දෙරටත් අතර ශක්තිමත් ජනතා සම්බන්ධතා පවතී.

සමීප, උසස් මට්ටමේ පරිසරයක් තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ UAE ව්‍යාපාරික නායකයන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමෙන්, ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරීන් අරමුණු කළේ සාම්ප්‍රදායික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආචාරශීලී කතාබස් ඉක්මවා ආයෝජන මාර්ග, ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර හා දිගුකාලීන වාණිජ හවුල්කාරිත්ව පිළිබඳ සුවිශේෂ සාකච්ඡාවන් වෙත ඇතුළු වීමටය.

ආයෝජකයන්ගේ අළුත් වූ විශ්වාසයේ සංඥාවක්

ගෝලීය මූල්‍ය හා වාණිජ හරස් මාර්ගයක් වන දුබායිහි මෙවැනි අවස්ථාවක් සත්කාරකත්වය දැරීමේ තීරණය, ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාපාරයට විවෘත බවත් බැරෑරුම් ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධනය සඳහා තරඟ කිරීමට සූදානම් බවත් දක්වන හිතාමතාම ගත් සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටේ සාර්ව ආර්ථික පදනම් ස්ථාවර කිරීමට ක්‍රියා කරද්දී, විදේශ 直接 ආයෝජන誘致 කිරීම ජාතික ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක් ලෙස පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික කීර්ති

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි — රෝගය ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් තීව්‍ර වෙමින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි — රෝගය ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් තීව්‍ර වෙමින්

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම රාජ්‍ය බලධාරීන් ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිචාරයක් සංවිධානය කරති ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත්…

18 Jun 2026 Discuss
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතී කණ්ඩායම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ප්‍රවේශය ඉල්ලා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතී කණ්ඩායම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ප්‍රවේශය ඉල්ලා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීමට නියමිත අතර, ඔහුගේ නීතී නියෝජිතයින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ භයානකතම ප්‍රහාරයක් හා…

18 Jun 2026 Discuss
රඳවා ගෙන සිටින ජෙනරාල්වරයාගේ බිරිඳ කතෝලික පල්ලියෙන් ත්‍රස්ත සූත්‍රධාරී තත්ත්වය නොදෙන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

රඳවා ගෙන සිටින ජෙනරාල්වරයාගේ බිරිඳ කතෝලික පල්ලියෙන් ත්‍රස්ත සූත්‍රධාරී තත්ත්වය නොදෙන ලෙස ඉල්ලයි

2026 පෙබරවාරි 25 වැනිදා සිට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ රඳවා ගෙන සිටින මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේගේ බිරිඳ, ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික නායකත්වයට සෘජු…

18 Jun 2026 Discuss