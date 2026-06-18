ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර: ආරක්ෂා කිරීමට දිවුරූ අයගෙන් රැවටුණු ජාතියක්
නොතකා හළ අනතුරු ඇඟවීමක්, තැළුණු ජාතියක්
බුද්ධි තොරතුරු එහි තිබුණි. ඉලක්ක හඳුනාගෙන තිබුණි. අනතුරු ඇඟවීම් බලධාරීන් වෙත ලබා දී තිබුණි. එහෙත්, 2019 අප්රේල් 21 වැනිදා උදෑසන, සියදිවි නසාගන්නා බෝම්බකරුවන් ශ්රී ලංකාව පුරා ජනාකීර්ණ පල්ලිවලට හා සුඛෝපභෝගී හෝටල්වලට පිවිස සිය ගණනක් නිරපරාධී මිනිසුන් ඝාතනය කළහ. එදින ඊස්ටර් ඉරිදා දිනයේ සිදු වූ සිදුවීම් කේවල ත්රස්තවාදී ක්රෑරකර්මයක් පමණක් නොවීය — එය රාජ්යයේ ගැඹුරු හා ව්යසනකාරී අපොහොසත්කමක් විය.
නොතකා හළ අනතුරු ඇඟවීම්
ප්රහාරයට සතිවලට හා දිනවලට පෙර, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යන්ත්රණය තර්ජනය සෘජුවම නිරූපණය කරන විශ්වාසදායී බුද්ධි තොරතුරු ලබාගෙන තිබුණි. සැකකරුවන්ගේ නාමයන් දන්නා ලදී. සැලසුම් කර තිබූ ප්රචණ්ඩ ක්රියාවේ ස්වභාවය නිල නාලිකා ඔස්සේ දැනුම් දී තිබුණි. ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබුණි. සෑම මිනුමකින් ම, රාජ්යය ක්රියා කිරීමට අවශ්ය තොරතුරු සතුව තිබුණි — එහෙත් ක්රියා නොකළේය.
නොසැලකිල්ල නිසා වේවා, දේශපාලන අකාර්යක්ෂමතාව නිසා වේවා, හෝ හිතාමතා නොසලකා හැරීම නිසා වේවා, ඒ ක්රියා නොකිරීම, වළක්වා ගත හැකිව තිබූ ඛේදවාචකයක් රටේ යුද්ධෝත්තර ඉතිහාසයේ අඳුරුම දිනවලින් එකක් බවට පත් කළේය. දෙසිය හැට දෙනකුට වැඩි පිරිසක් ජීවිතය අහිමි විය. තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. භීතිජනක මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ පවුල් ගලවා ගත නොහැකි ලෙස කඩා වැටුණි.
ශාසනය ඉතාමත් ව්යසනකාරී වූ මොහොත
ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර ශ්රී ලාංකිකයින්ට මෙතරම් ගැඹුරු වේදනාවක් ගෙන දෙන්නේ හුදෙක් ප්රචණ්ඩ ක්රියාවේ විශාලත්වය නිසා පමණක් නොව, එය සිදු නොවිය යුතුව තිබූ බව දන්නා නිසා ය. රාජ්යය මේ ආකාරයෙන් ජනතාවට අපොහොසත් වන විට — අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර, ලේඛනගත කර, නොතකා හරිනු ලබන විට — වගවීමේ ප්රශ්නය මඟ හරිය නොහැකිය.
ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාව එවකට ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මහතා හා අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා අතර දරුණු දේශපාලන වෛරයක ගිලී සිටියේය. නායකයින් දෙදෙනා අතර කතාබහ සිදු නොවීය. ආරක්ෂක දැනුම් දීම් විධායක ශාඛා දෙක හරහා හුවමාරු නොවීය. ශාසනයේ යන්ත්රණය — ජනතාව හරිහැටි මෙවැනි තර්ජනවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ව්යුහය — පෞද්ගලික හා දේශපාලන ප්රතිවාදිත්වයේ රේඛා ඔස්සේ කඩා වැටීමට ඉඩ හරිනු ලැබ තිබුණි.
ජීවිත අහිමි වූවෝ හා ජවාබදීමේ අවශ්යතාව
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරවල ගොදුරු වූවෝ ජීවිතයේ සෑම ස්ථරයකින් ම පැමිණි අය ය. ඊස්ටර් මිස් ශුද්ධ කෝවිලට රැස් වූ ශ්රී ලාංකික ක්රිස්තියානීන්. උදේ ආහාරය ගැනීමට හිඳ සිටි විදේශ සංචාරකයන්. කාර්යයෙහි නිරත ව සිටි හෝටල් සේවකයන්. ප්රහාර ස්ථානවලින් ඈත කාර්යාලවල ගනු ලැබූ තීරණ — හා නොගත් තීරණ — වෙනුවෙන් ඔවුහු තම ජීවිතය ගෙවූහ.
ඉන් පසු පැවැත්වූ විමර්ශන හා විමර්ශනාත්මක විභාගයන් ආයතනික බිඳ වැටීමේ ශෝකජනක චිත්රයක් නිරූපණය කළේය. හඳුනාගත් තීරණාත්මක දෝෂ අතර:
- විදේශ ආයතනවලින් ලැබුණු නිශ්චිත බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් ප්රමාණවත් ලෙස ක්රියාත්මක නොකිරීම.
- භූමියේ ආරක්ෂක හමුදා වෙත විධාන දාමය ඔස්සේ තර්ජන තොරතුරු නොලැබීම.
- ප්රහාරවලට ප්රථම තීරණාත්මක කාල සීමාව තුළ රජයේ ඉහළම මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය කරන ලද නායකත්වයක් නොමැතිකම.
- පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබියදීත් ආගමික ස්ථාන හෝ රාජ්ය ස්ථාන හා සම්බන්ධ හදිසි ආරක්ෂක පියවර ක්රියාත්මක නොකිරීම.
තවමත් බලා සිටින වගවීම
වසර ගතවී ඇතත්, බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් — විශේෂයෙන් ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.