Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලයේ දැකිය හැකි වඩාත්ම අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණවලින් එකක් ලබාගනිමින්, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කරමින් පෙර ශූරයන් වූ නවසීලන්තය පරාජය කර ඇත.

තරගාවලිය සසල කළ ප්‍රතිඵලයක්

මෙම ප්‍රතිඵලය නවසීලන්තයේ ලෝක කුසලාන ශූරතාව රඳවාගැනීමේ බලාපොරොත්තුවලට දැඩි පහරක් එල්ල කරමින්, ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය අනතුරුදායක තත්ත්වයකට ඇද දමා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ආනන්දයෙන් සමරනු ලැබූ අතර, ගෝලීය වේදිකාවේ ඔවුන් නොසලකා හැරිය නොහැකි බලවේගයක් බව කණ්ඩායම ඔප්පු කර පෙන්නුම් කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, මෙම ජයග්‍රහණය ඓතිහාසික転換 අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි — ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කණ්ඩායම්වලට ක්‍රීඩාංගනය ලබා දෙන විශාලතම වේදිකාවේ, ඒ කණ්ඩායම් හා සමකර ජය ගැනීමේ හැකියාව කාන්තා කණ්ඩායමට ඇති බවට සාක්ෂිය.

පෙර ශූරයන් කම්පනයට පත්වෙති

නවසීලන්තය,君臨 ශූරයන් ලෙස ශූරතාවයේ බර උසුලමින්, ප්‍රියතම කණ්ඩායම්වලින් එකක් ලෙස තරගාවලියට ප්‍රවේශ විය. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ ක්‍රීඩා ප්‍රදර්ශනය ඒ අපේක්ෂාව බිඳ දමමින්, කිවී කණ්ඩායමේ දුර්වලතා හෙළිදරව් කළ අතර, ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදීන් ඒවා ඉතා නිවැරදිව උපයෝගී කරගත්හ.

මෙම පරාජය නවසීලන්තය ඉදිරියේ දැවැන්ත අභියෝගයක් ඇති කරයි; ඔවුන් තරගාවලියේ ගැඹුරට ප්‍රවේශ වීමට නම්, ඉතිරි සෑම තරගයක්ම පාහේ අනිවාර්යයෙන් ජය ගත යුතු ව්‍යාජ-නිමාවන් බවට පත්ව ඇත.

ජාතියක ආඩම්බරය

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවෙස් කරා, කාන්තා ක්‍රිකට්හි වර්ධනය හා දියුණුව දිගු කලක් ශක්තිමත්ව ආධාරව සිටි ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන් අතර ජය සැමරීමේ දර්ශන ඇති විය. මෙම ප්‍රතිඵලය, දිවයිනේ ප්‍රාථමික හා ශ්‍රේෂ්ඨ මට්ටම් දෙකෙහිම කාන්තා ක්‍රීඩාව කෙරෙහි මහජන සහාය හා උනන්දුව තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩිකාවන් දැන් ඉතා විශාල ගතිමාන බලයක් රැගෙන ඉතිරි තරග කරා ප්‍රවේශ වන අතර, ඔවුන් දැනටමත් සැබවින්ම විශේෂ දෙයක් ඉටු කර ඇති බවත්, තරගාවලියේ ඉදිරියට ශීඝ්‍රයෙන් ප්‍රගමනය වීමේ හැකියාව ඉතා යථාර්ථවාදී බවත් දනිති.

ක්‍රිකට් ලෝකය දැන් ස්ථිරවම දන්නේ: ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවෝ මෙම ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ බරපතළ ලෙස ව්‍යාපෘත වී සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි Sinhala

ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම පිළිබඳ නිලධාරීන්ගේ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම දිවයින පුරා වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව භයජනක ලෙස ඉහළ යමින් පවතින හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට රටේ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා කරවමින් දෙගුණයකට වඩා වැඩි කිරීම අරමුණු කරගත් ආශාන්විත පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන උපාය…

17 Jun 2026 Discuss
අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගනී; අධිකරණය විසින් ඇප ලබා දෙයි Sinhala

අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගනී; අධිකරණය විසින් ඇප ලබා දෙයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව, අල්ලස් සම්බන්ධ විමර්ශනයක් හා බැඳුනු හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දිගින්…

17 Jun 2026 Discuss