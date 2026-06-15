Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, රටේ විසිරී ගිය විපක්ෂ පක්ෂ තම මතභේද පසෙකලා, පවතින පාලක රජයට එරෙහිව එකමුතු පෙරමුණක් ගොඩනගා ගන්නා ලෙස ජනතාව අමතා ඉල්ලීමක් කර ඇත.

සාමූහික ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ආරාධනාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වශයෙන් වඩාත් කලබලකාරී එක් කාලපරිච්ඡේදයක ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ වික්‍රමසිංහ, රජයට වගකිව යුතු බවට බල ගැන්වීමේදී විපක්ෂ දේශපාලන බලවේගවල එකමුතුකමේ වැදගත්කම හඳුනා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. බෙදී ගිය විපක්ෂයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන සමතුලිතතාවය දුර්වල කරන අතර, ජනතාවට ඵලදායී දේශපාලන විකල්පයක් නොමැතිව ඉතිරි වන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (UNP) නායකත්වය දරන හිටපු ජනාධිපතිවරයා, 2024 අග භාගයේ බලයට පත් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ජාතික ජනතා බලවේග රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට එරෙහිව සම්බන්ධීකෘත දේශපාලන ප්‍රතිචාරයක අවශ්‍යතාව පිළිබඳව මෑත මාසවලදී හඬ නැඟීය.

විපක්ෂ භූමිකාව ඛණ්ඩිතව පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂය වර්තමානයේ සජිත් ප්‍රේමදාස නායකත්වය දරන සමගි ජන බලවේගය සහ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පක්ෂය වන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ශේෂාංග ඇතුළු තරඟකාරී කොටස් කිහිපයකින් සමන්විත වේ. මෙම කණ්ඩායම් අතර සමගි උපාය මාර්ගයක් නොමැතිකම, පාලක සන්ධානයට අභියෝග කිරීමේ ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

NPP ජනාධිපති ධුරය හා පාර්ලිමේන්තුව යන දෙකෙහිම තම ග්‍රහණය තහවුරු කරගන්නා විට, ඒකාභිෂේකයකින් තොරව විපක්ෂ පක්ෂ තවදුරටත් තනිකරණයට ලක් විය හැකි යැයි දැනෙන කනස්සල්ල වික්‍රමසිංහගේ ඉල්ලීමෙන් පිළිබිඹු වේ.

සන්දර්භය සහ දේශපාලන වැදගත්කම

විනාශකාරී 2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රට ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම ඒකාභිෂේකය ඉල්ලීම ඉතා තීරණාත්මක මොහොතකදී මතු වී ඇත. IMF ණය කොන්දේසි, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ රාජ්‍ය අංශ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ ප්‍රධාන තීරණ ඉදිරි මාසවල දේශපාලන වාතාවරණය හැඩගස්වාලීමට බලාපොරොත්තු වේ.

වික්‍රමසිංහගේ ඉල්ලීමේ හැඟීම තේරුම් ගත හැකි නමුත්, දිගු කලක් පැවත ආ පෞද්ගලික හා දෘෂ්ටිවාදී මතභේද හේතුවෙන්, තරඟකාරී පක්ෂ අතර ප්‍රායෝගික සහයෝගිතාවයට එය පරිවර්තනය කිරීම ඉතා දුෂ්කර අභියෝගයක් ලෙස දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ඇරැයුම විපක්ෂ නායකයන් අතර ජනගත වේද යන්න ඉදිරියේදී දැනගත හැකි වුවත්, රජයේ න්‍යාය පත්‍රයට වඩාත් සංවිධිත හා මූලධර්ම ගරු අභියෝගයක් ඉල්ලා සිටින සවිඥානකත්වයක් ඉන් සංඥා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි Sinhala

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි

ගුවන් හමුදාව වයෝවෘද්ධ සටන් යානා නැවත සේවයට ගනී ශ්‍රී ලංකාව, දේශයේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවැති කිරිල් යුද්ධය හා ගැඹුරින් බැඳී ගිය, ඊශ්‍රායලයේ නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ…

15 Jun 2026 Discuss
ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් Sinhala

ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල් භූමිය තුළ අතිනවීන මහල් 16කින් යුත් හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් අනාවරණය වීමත් සමඟ, හෘද රෝග සෞඛ්‍ය සේවා…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගතිය තහවුරු කරගනිමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP…

15 Jun 2026 Discuss