Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කිස්තියානි දරුවන් ආගමික අරමුණින් සිදු කරන ලද ප්‍රහාරවලට ලක් වූ බව වාර්තා වේ

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ කිස්තියානි දරුවන් ආගමික අරමුණින් සිදු කරන ලද ප්‍රහාරවලට ලක් වූ බව වාර්තා වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ කිස්තියානි දරුවන් හිතාමතා හිරිහැර කිරීම් සහ තර්ජනවලට ලක් වෙමින් සිටින බව මෑතකාලීන වාර්තා පෙන්වා දෙන අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ ආගමික නිදහස සම්බන්ධයෙන් වැඩෙන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.

තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන පෙනී සිටීමේ කණ්ඩායම් විසින්, කිස්තියානි පවුල්වල අඩු වයසැති දරුවන් ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල හේතුවෙන් පීඩනයට, තර්ජනවලට සහ වෙනත් සතුරු ක්‍රියාවලට ලක් වූ සිදුවීම් පිළිබඳව බරපතල අවධානය යොමු කර ඇත. මෙම වාර්තා, ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික සුළුතරයන්ගේ අවදානමට, විශේෂයෙන් ම වසර ගණනාවක් පුරා කාලයෙන් කාලයට ආතතීන් මතු වී ඇති ඇතැම් කලාපීය ප්‍රජාවන් සම්බන්ධයෙන් නැවත අවධානය යොමු කර ඇත.

කනස්සල්ලේ රටාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇදහිලි නිදහස විධිමත් ලෙස සහතික කළ ද, කිස්තියානි ප්‍රජාවන්, විශේෂයෙන් ම එවැන්ජලිකල් සහ ප්‍රොතෙස්තන්ත් කණ්ඩායම්, රටේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වීමේ දුෂ්කරතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වාර්තා කර ඇත. දරුවන් ඉලක්ක කිරීම විශේෂයෙන් ම කලකිරවන සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ඇදහිල්ල අනුගමනය කරන වැඩිහිටියන්ට පමණක් නොව, මෙම ප්‍රජාවන්හි ළාබාලතම හා වඩාත් ම අවදානමට ලක් විය හැකි සාමාජිකයන්ට ද පීඩනය යොදවනු ලබන බව ඉන් ගම්‍ය වේ.

ආගමික නිදහස නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, එවැනි සිදුවීම් බලපෑමට ලක් වූ දරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත දිගු කාලීන මනෝවිද්‍යාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බවත්, බොහෝ විට ඇදහිල්ල හෙළිදරව් කර පිළිගැනීම අධෛර්යමත් කර, සුළු ප්‍රජාවන් තුළ භීතියේ වාතාවරණයක් ඇති කරන බවත් ය.

ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවට ඉල්ලීම්

සැලකිලිමත් සංවිධාන, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වාර්තා වූ සිදුවීම් සම්පූර්ණ ලෙස විමර්ශනය කරන ලෙසත්, ආගමික පසුබිම කුමක් වුව ද සියලු දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් නීතිය යටතේ ආරක්ෂා කරන ලෙසත් ය.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන වශයෙන් බෞද්ධ ජනගහනයකට නිවහන වන අතර, කිස්තියානීන් දූපතේ ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් සියයට හතක් පමණ වෙති. කිස්තියානි ප්‍රජාවන් ඓතිහාසික වශයෙන් අනෙකුත් ඇදහිලි කණ්ඩායම් සමඟ සාමකාමීව සහජීවනය කර ඇත; කෙසේ නමුත් ආරාවුල්වල සිදුවීම් කාලයෙන් කාලයට, විශේෂයෙන් ම නව හෝ කුඩා ජන සමාජ ඇතුළත් සිදුවීම් ලේඛනගත කර ඇත.

ආගමික නිදහසේ යෙදෙන පෙනී සිටින්නන්, ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාමය ආරක්ෂාවන් කෙරෙහි ප්‍රතිශ්‍රුතිය නැවත ස්ථිර කරන ලෙසත්, ඔවුන්ගේ දරුවන් ඇතුළු ව සුළු ඇදහිලි ප්‍රජාවන් ඉලක්ක කරගත් වැඩිදුර සිදුවීම් වැළැක්වීමට ප්‍රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙසත් ආයාචනා කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක්

මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් සිදුවන මරණ සහ තුවාල අවම කිරීමේ අරමුණින්, රටේ සහතිකලත් ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිත කරන යතුරුපැදි රියදුරන්ට…

30 Jul 2026 Discuss
මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි Sinhala

මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි

කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් මහතා, මොබයිල් දුරකථන සහ නවීන තාක්ෂණය කෙරෙහි වර්ධනය වන ඇබ්බැහිය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, එය ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල්…

30 Jul 2026 Discuss
ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට Sinhala

ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයන්ගෙන් එකක් වන ගේට්වේ කොලේජය, ඓතිහාසික දේපළ අත්පත් කර ගැනීමක් සම්පූර්ණ කරමින්, ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනයෙන්…

30 Jul 2026 Discuss