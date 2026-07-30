ශ්රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක්
මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් සිදුවන මරණ සහ තුවාල අවම කිරීමේ අරමුණින්, රටේ සහතිකලත් ආරක්ෂිත ප්රමිතීන්ට අනුකූල නොවන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිත කරන යතුරුපැදි රියදුරන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දිවයින පුරා විශේෂ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇත.
මෙම මර්දන මෙහෙයුම ගැන විස්තරය
ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ අනිවාර්ය ආරක්ෂිත සහතිකය නොමැති හිස් ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳ සිටින යතුරුපැදි රියදුරන් හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීම මෙම මෙහෙයුමේ ප්රධාන අරමුණ වේ. පහළ මිලකට බහුලව වෙළෙඳපොළේ ලබාගත හැකි සහතික නොකළ හිස් ආරක්ෂක උපකරණ, අනතුරක් සිදු වූ විට ඉතා භයානක ලෙස ප්රමාණවත් නොවන බවත්, ඒවා දිගු කලක් තිස්සේ මාර්ග ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සංවිධානවල කනස්සල්ලට හේතු වී ඇති බවත් සඳහන් වේ.
නොවිසඳුණු මාර්ග ආරක්ෂා අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල ධාවනය වන වාහනවලින් සැලකිය යුතු ප්රතිශතයක් යතුරුපැදි වන අතර, ඒවායේ රියදුරන් රටේ මාර්ගවල වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිස් අතර ඇතුළත් වේ. අනුමත හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය අනිවාර්ය කරමින් නීති රීති පවතින නමුත්, විශේෂයෙන් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම සීමිත ග්රාමීය ප්රදේශවල ඒවාට ඓතිහාසිකව අනුකූල නොවීම ප්රශ්නයක්ව පවතී.
තත්ත්ව නොගැලපෙන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය සහ මාර්ග අනතුරු වලදී සිදුවන හිස් තුවාල බරපතළ කම අතර ඇති සම්බන්ධය බලධාරීන් වරින් වර ඉස්මතු කරමින්, මිල අඩු නීති විරෝධී විකල්ප වෙත යොමු වීම වෙනුවට නිසි ලෙස සහතික කළ ආරක්ෂිත උපකරණ සඳහා ආයෝජනය කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
ජනතාවගෙන් අනුකූලතාව ඉල්ලයි
මාර්ගයට පිවිසීමට පෙර තම හිස් ආරක්ෂක උපකරණවල නිසි සහතික සලකුණු ඇති බව සහතික කර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් සියලු යතුරුපැදි රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. නීති රීතිවලට පටහැනිව ක්රියා කරන රියදුරන්ට මෝටර් රථ ගමනාගමන පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකිය.
සහතිකලත් හිස් ආරක්ෂක උපකරණයක් පැළඳීම හුදෙක් නීතිමය වගකීමක් පමණක් නොව — ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල ජීවිතය සහ මරණය අතර වෙනස තීරණය කළ හැකි තීරණයකි.
දිවයිනේ ප්රධාන පරීක්ෂා චෞකිවල රථවාහන පොලිසිය යොදවා, දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් හරහා එකවර මෙම බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම ක්රියාත්මක කෙරේ. රටේ ඉහළ මට්ටමින් පවතින අනතුරු සංඛ්යාව අඩු කිරීම ඉලක්ක කරගත් පුළුල් ජාතික මාර්ග ආරක්ෂා වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස මෙම මර්දන මෙහෙයුම ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි බලධාරීහු පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.