Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක්

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක්

මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් සිදුවන මරණ සහ තුවාල අවම කිරීමේ අරමුණින්, රටේ සහතිකලත් ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිත කරන යතුරුපැදි රියදුරන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දිවයින පුරා විශේෂ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇත.

මෙම මර්දන මෙහෙයුම ගැන විස්තරය

ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ අනිවාර්ය ආරක්ෂිත සහතිකය නොමැති හිස් ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳ සිටින යතුරුපැදි රියදුරන් හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීම මෙම මෙහෙයුමේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. පහළ මිලකට බහුලව වෙළෙඳපොළේ ලබාගත හැකි සහතික නොකළ හිස් ආරක්ෂක උපකරණ, අනතුරක් සිදු වූ විට ඉතා භයානක ලෙස ප්‍රමාණවත් නොවන බවත්, ඒවා දිගු කලක් තිස්සේ මාර්ග ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සංවිධානවල කනස්සල්ලට හේතු වී ඇති බවත් සඳහන් වේ.

නොවිසඳුණු මාර්ග ආරක්ෂා අභියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගවල ධාවනය වන වාහනවලින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් යතුරුපැදි වන අතර, ඒවායේ රියදුරන් රටේ මාර්ගවල වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිස් අතර ඇතුළත් වේ. අනුමත හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය අනිවාර්ය කරමින් නීති රීති පවතින නමුත්, විශේෂයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සීමිත ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ඒවාට ඓතිහාසිකව අනුකූල නොවීම ප්‍රශ්නයක්ව පවතී.

තත්ත්ව නොගැලපෙන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය සහ මාර්ග අනතුරු වලදී සිදුවන හිස් තුවාල බරපතළ කම අතර ඇති සම්බන්ධය බලධාරීන් වරින් වර ඉස්මතු කරමින්, මිල අඩු නීති විරෝධී විකල්ප වෙත යොමු වීම වෙනුවට නිසි ලෙස සහතික කළ ආරක්ෂිත උපකරණ සඳහා ආයෝජනය කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ජනතාවගෙන් අනුකූලතාව ඉල්ලයි

මාර්ගයට පිවිසීමට පෙර තම හිස් ආරක්ෂක උපකරණවල නිසි සහතික සලකුණු ඇති බව සහතික කර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් සියලු යතුරුපැදි රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. නීති රීතිවලට පටහැනිව ක්‍රියා කරන රියදුරන්ට මෝටර් රථ ගමනාගමන පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකිය.

සහතිකලත් හිස් ආරක්ෂක උපකරණයක් පැළඳීම හුදෙක් නීතිමය වගකීමක් පමණක් නොව — ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගවල ජීවිතය සහ මරණය අතර වෙනස තීරණය කළ හැකි තීරණයකි.

දිවයිනේ ප්‍රධාන පරීක්ෂා චෞකිවල රථවාහන පොලිසිය යොදවා, දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා එකවර මෙම බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කෙරේ. රටේ ඉහළ මට්ටමින් පවතින අනතුරු සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම ඉලක්ක කරගත් පුළුල් ජාතික මාර්ග ආරක්ෂා වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස මෙම මර්දන මෙහෙයුම ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි බලධාරීහු පවසති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි Sinhala

මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි

කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් මහතා, මොබයිල් දුරකථන සහ නවීන තාක්ෂණය කෙරෙහි වර්ධනය වන ඇබ්බැහිය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, එය ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල්…

30 Jul 2026 Discuss
ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට Sinhala

ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයන්ගෙන් එකක් වන ගේට්වේ කොලේජය, ඓතිහාසික දේපළ අත්පත් කර ගැනීමක් සම්පූර්ණ කරමින්, ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනයෙන්…

30 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

මුදල් විශුද්ධිකරණ සම්බන්ධ චෝදනා මත තාවකාලිකව සේවයෙන්停職 කරන ලද පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන…

30 Jul 2026 Discuss