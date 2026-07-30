Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

මුදල් විශුද්ධිකරණ සම්බන්ධ චෝදනා මත තාවකාලිකව සේවයෙන්停職 කරන ලද පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

නිලධාරියා දැනටමත්停職 තත්ත්වයේ

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ සක්‍රීය රාජකාරියෙන් දැනටමත්停職 කරන ලැබ සිටි අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා, සැක සහිත මූල්‍ය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් පවත්වන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර අල්ලස් සහ දූෂිත ක්‍රියාවන් මූලෝච්ඡේදය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන කොමිෂන් සභාව, නඩුව ඉදිරියට ගෙනයාමට ප්‍රමාණවත් පදනමක් ලබාගත් පසු අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේය.

CIABOC මැදිහත් වෙයි

රාජ්‍ය සේවකයන් වගකීමට ලක් කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් CIABOC ඉටු කරන අතර, සැකකරුගේ වෘත්තීය පසුබිම කුමක් වුවද වරදකාරී හැසිරීම් හඹායාමේ කොමිෂන් සභාවේ පරමාර්ථය, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ඉස්මතු වේ. අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවූ අවස්ථාවේදී උප පරීක්ෂකවරයා දැනටමත්停職 ගතවිම, මෙම නවතම සිද්ධියට පෙර යම් කාලයක සිටම ඔහුගේ හැසිරීම් සම්බන්ධ ගැටළු සූක්ෂ්ම ලෙස විමර්ශනය කෙරෙමින් තිබූ බව시사 කරයි.

මුදල් විශුද්ධිකරණය ශ්‍රී ලාංකේය නීතිය යටතේ බරපතල අපරාධ වරදක් ලෙස සලකන අතර, වරදකරුවන් වූවන්ට සැලකිය යුතු නෛතික ප්‍රතිවිපාක ඇත. පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ මෙවැනි විමර්ශනවලට සාමාන්‍ය ජනතාව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් කෙරෙහි තබා ඇති රාජ්‍ය විශ්වාසය සැලකිල්ලට ගනිමින් විශේෂ සංවේදීතාවක් ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතින බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. චෝදනා ලැබ ඇති අපරාධවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ පුළුල් අපරාධ ජාලයන් සමඟ ඇති විය හැකි සම්බන්ධතා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව නෛතික ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙනයන විට අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

CIABOC චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙනයන අතරතුර, අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරියා නියමිත කාලය තුළ අදාළ අධිකරණ බලධාරීන් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හරක් කටා' කල්ලියේ සාමාජිකයන්ට එරෙහි PTA චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ Sinhala

හරක් කටා' කල්ලියේ සාමාජිකයන්ට එරෙහි PTA චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ 'හරක් කටා' යන නමින් කුප්‍රකට අපරාධ පාතාල චරිතයක් සමඟ සම්බන්ධ සංවිධිත අපරාධ ජාලයක කොටස්කරුවන් යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයන්ට…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රේගුව මාස නවයක් තුළ රුපියල් බිලියන 4.5ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මාස නවයක් තුළ රුපියල් බිලියන 4.5ක් වටිනා මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලා ගනී

දේශසීමා ප්‍රවේශ ස්ථානවල තීව්‍ර වූ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් මගින් විශාල හසුකිරීමක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව මාස නවයක කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 4.5කට අධික වටිනාකමක්…

30 Jul 2026 Discuss
විශ්ව කුසලාන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සැලැස්මට එරෙහිව යුරෝපීය සියලු 축구 රාජ්‍යයන් FIFA boycott එකක් තර්ජනය කරයි Sinhala

විශ්ව කුසලාන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සැලැස්මට එරෙහිව යුරෝපීය සියලු 축구 රාජ්‍යයන් FIFA boycott එකක් තර්ජනය කරයි

UEFA හි සාමාජික සංගම් 55ම එකමතිකව FIFA තරඟාවලිවලින් — ලෝක කුසලානය ඇතුළුව —탈퇴වීමට එකඟ වෙමින්, ලෝක ක්‍රීඩා පාලක ආයතනය මතභේදාත්මක ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ යෝජනාවක්…

30 Jul 2026 Discuss