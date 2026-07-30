Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි

කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් මහතා, මොබයිල් දුරකථන සහ නවීන තාක්ෂණය කෙරෙහි වර්ධනය වන ඇබ්බැහිය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, එය ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් ජීවිතය පිරිහීමට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වෙමින් ඇති බවට අනතුරු අඟවා ඇත.

පල්ලියෙන් නිකුත් වූ අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන ආගමික නායකයන් අතරට ගැනෙන කාදිනල් රංජිත් මහතා, ඩිජිටල් උපාංග කෙරෙහි අධික ලෙස යැපීමේ සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රවණතාවක් ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින්, එය පවුල් එකමුතුව රඳවාගෙන සිටින බන්ධන ඛාදනය කරන බවට අවවාද කළේය.

කාදිනල්වරයාගේ අදහස්, විශේෂයෙන් ගෘහස්ත පරිසරය තුළ අර්ථවත් මානව සම්බන්ධතා මත තිර සංස්කෘතිය ඇති කරන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් රට පුරා ප්‍රජා හා ආගමික නායකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් තිබෙන අසහනය පිළිබිඹු කරයි.

ඩිජිටල් යුගයේ මානවීය මිල

කාදිනල් රංජිත් මහතාට අනුව, ස්මාට්ෆෝන් සහ අනෙකුත් නවීන තාක්ෂණයන් පුළුල් ලෙස භාවිතා වීම, දරුවන් සහ දෙමාපියන් ඇතුළු සියලු දෙනාව සැබෑ මුහුණට මුහුණ දෙන සන්නිවේදනයෙන් ඈත් කරමින්, පවුල් ඛණ්ඩනය වීමට සහ චිත්තවේගීය වශයෙන් දුරස් වීමට හේතු වෙමින් ඇත.

මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය සහ නවීන තාක්ෂණය මත යැපීම, පවුල් ජීවිතය බිඳ වැටීමට දායක වී ඇත.

අගරදගුරුවරයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ වී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාව, ලොව බොහෝ රටවල් මෙන්ම, දැරිය හැකි මිලට ලබාගත හැකි ජංගම අන්තර්ජාලය පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් සියලු වයස් කාණ්ඩ අතර ඉහළ යන තිර භාවිත කාලය සමඟ පොරබදන මොහොතකදීය.

ගැඹුරු සිතුවිල්ලකට ඇරයුමක්

ආගමික හා සමාජ විචාරකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, තාක්ෂණය නොකිව හැකි ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමින් ද, සැබෑ මානව සම්බන්ධතාව අථත්‍ය අන්තර්ක්‍රියාවෙන් ආදේශ කිරීමේ අවදානමක් සමඟ පැමිණෙන බවයි. කාදිනල් රංජිත් මහතාගේ අදහස්, ශ්‍රී ලාංකික සන්දර්භය තුළ එම කනස්සල්ලවලට සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක බරක් එක් කරයි.

ඔහුගේ පණිවිඩය, ගෘහය තුළ තාක්ෂණය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ සිහිකල්පනාව ඇතිව කටයුතු කිරීමට සහ ඩිජිටල් තිර වල නිරන්තර ඇදගැනීමට වඩා ආදරණීයයන් සමඟ ගුණාත්මක කාලය හා සන්නිවේදනයට ප්‍රමුඛත්වය දීමට පවුල්වලට කාලෝචිත සිහිපත් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක්

මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් සිදුවන මරණ සහ තුවාල අවම කිරීමේ අරමුණින්, රටේ සහතිකලත් ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිත කරන යතුරුපැදි රියදුරන්ට…

30 Jul 2026 Discuss
ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට Sinhala

ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයන්ගෙන් එකක් වන ගේට්වේ කොලේජය, ඓතිහාසික දේපළ අත්පත් කර ගැනීමක් සම්පූර්ණ කරමින්, ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනයෙන්…

30 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

මුදල් විශුද්ධිකරණ සම්බන්ධ චෝදනා මත තාවකාලිකව සේවයෙන්停職 කරන ලද පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන…

30 Jul 2026 Discuss