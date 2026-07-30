Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගේට්වේ කොලේජය මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කරගනී — අत्याधुनික නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයන්ගෙන් එකක් වන ගේට්වේ කොලේජය, ඓතිහාසික දේපළ අත්පත් කර ගැනීමක් සම්පූර්ණ කරමින්, ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනයෙන් මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් හිමිකාරිත්වය භාර ගෙන ඇති අතර, මෙම සැලකිය යුතු ගනුදෙනුව පාසල සඳහා වැදගත් නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

මාලබේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේ නව යුගයක්

ගේට්වේ කොලේජය සහ ප්‍රමුඛ පෙළේ නිශ්චල දේපළ සංවර්ධකයකු වන ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් අතර ඇති කරගත් මෙම ගිවිසුම මගින්, ප්‍රසිද්ධ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් පරිශ්‍රය අතිනවීන පාසල් භූමියක් බවට පරිවර්තනය කෙරෙනු ඇත. වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින මාලබේ කොරිඩෝරය තුළ තම පැතිරීම තහවුරු කර ගැනීමට ගේට්වේ කොලේජය දරන ධිතිමත් ව්‍යාප්ති උපායමාර්ගයක් මෙමගින් ප්‍රකාශ වේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි මාලබේ, මෑත වසරවලදී දිවයිනේ වඩාත් ගතිකව වර්ධනය වන කලාපයක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, නිවාස, සෞඛ්‍ය සේවා සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවලට විශාල ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් භූමිය අත්පත් කර ගැනීම, දරුවන්ගේ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය සොයන පවුල් සංඛ්‍යාව වර්ධනය වෙමින් පවතින එම ප්‍රදේශය ඉලක්ක කරගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

සංවර්ධනය ප්‍රජාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

සැලසුම් කර ඇති ආයතනය නූතන අධ්‍යාපන ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව විශේෂ අරමුණු සඳහා ඉදිකෙරෙනු ඇති අතර, සමකාලීන ඉගෙනීමේ පරිසරයකට ගැළපෙන පහසුකම් සපයනු ඇත. සංවර්ධන කාලරාමුව සහ පරිශ්‍ර ලක්ෂණ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති නමුත්, ගනුදෙනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන සහ නිශ්චල දේපළ අංශ දෙකෙහිම සැලකිය යුතු අවධානයක් දනවා ඇත.

  • ගේට්වේ කොලේජය ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනයෙන් මාලබේ රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් දේපළ භාර ගනී
  • අතිනවීන නව පාසල් පරිශ්‍රයක් ඉදිකිරීම සඳහා එම භූමිය වෙන් කර ඇත
  • මාලබේ ප්‍රදේශයේ ගුණාත්මක පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය සඳහා වර්ධනය වෙමින් පවතින ඉල්ලුම මෙම අත්පත් කර ගැනීමෙන් පිළිබිඹු වේ

දෙපාර්ශ්වය සඳහාම සැලකිය යුතු පියවරක්

ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනයට මෙම ගනුදෙනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික භූ දර්ශනය හැඩගස්වන්නට තම ආයතනයේ අඛණ්ඩ බලපෑම ප්‍රදර්ශනය කරන, ව්‍යාප්ත දේපළ කළඹේ තවත් ඉහළ මට්ටමේ ගනුදෙනුවක් නියෝජනය කරයි. ගේට්වේ කොලේජයට මෙය, දැනට පවතින පරිශ්‍රවලින් ඔබ්බට, ප්‍රශංසාලාභී අධ්‍යාපන ආදර්ශය සඳහා ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමේ ආයතනික අභිලාෂය අවධාරණය කරයි.

රීජන්ට් කන්ට්‍රි ක්ලබ් අත්පත් කර ගැනීම ගේට්වේ කොලේජය සඳහා පරිවර්තනීය මොහොතක් ලෙස සලකුණු වන අතර, කොළඹේ වඩාත් සජීවී නොගොඩනඟන ප්‍රදේශවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙහි සම්පූර්ණයෙන්ම නව සිසු හා පවුල් ප්‍රජාවකට සේවය කිරීමට ආයතනය සුදානම් කරවයි.

නව මාලබේ පාසල සඳහා ඉදිකිරීමේ කාලසටහන, පරිශ්‍ර සැලසුම සහ ඇතුළත් කර ගැනීමේ විස්තර සම්බන්ධ තවදුරටත් නිවේදන නියමිත වේලාවේදී ප්‍රකාශ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගේට්වේ කොලේජය සහ ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් යන දෙපාර්ශ්වයම මෙම ඓතිහාසික ව්‍යාපෘතියේ ඊළඟ පියවර විධිමත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා තත්ත්ව මට්ටම් නොපිළිපදින යතුරුපැදි හිස් ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව දැවැන්ත මර්දන මෙහෙයුමක්

මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් සිදුවන මරණ සහ තුවාල අවම කිරීමේ අරමුණින්, රටේ සහතිකලත් ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන හිස් ආරක්ෂක උපකරණ භාවිත කරන යතුරුපැදි රියදුරන්ට…

30 Jul 2026 Discuss
මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි Sinhala

මොබයිල් දුරකථන ඇබ්බැහිය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙන් කර දමමින් තිබේ — කාදිනල් රංජිත් අනතුරු අඟවයි

කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් මහතා, මොබයිල් දුරකථන සහ නවීන තාක්ෂණය කෙරෙහි වර්ධනය වන ඇබ්බැහිය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, එය ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල්…

30 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව停職 පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

මුදල් විශුද්ධිකරණ සම්බන්ධ චෝදනා මත තාවකාලිකව සේවයෙන්停職 කරන ලද පොලිස් උප පරීක්ෂකයෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන…

30 Jul 2026 Discuss