Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව ඩෙංගු වෛරස් වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආසාදන වැඩිවීමේ අවදානමක් ඇති කරයි — අනතුරු ඇඟවීමක්

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව ඩෙංගු වෛරස් වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආසාදන වැඩිවීමේ අවදානමක් ඇති කරයි — අනතුරු ඇඟවීමක්

නැගී එන වෛරස් වර්ගය නව මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් දැඩි සූදානමකින් සිටින්නේ, දිවයිනේ ආසාදන අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකි නව ඩෙංගු වෛරස් වර්ගයක් හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුවයි. මෙම තත්ත්වය හමුවේ, ප්‍රමාද නොකොට වැළැක්වීමේ පියවර ශක්තිමත් කරන ලෙස මහජනතාවට සහ අදාළ ආයතනවලට හදිසි ඉල්ලීමක් එල්ල වී ඇත.

මෙම වෛරස් වර්ගය කනස්සල්ලට හේතු වන්නේ ඇයි

එඩීස් ඊජිප්තයි මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් බෝ වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ව පවතී. කෙසේ වෙතත්, නව වෛරස් වර්ගයක් මතු වීමත් සමඟ නව සංකීර්ණතා ඇති වී ඇත; පෙර ආසාදනවලින් ජනගහනය ලබා ගත් ප්‍රතිශක්තිය මෙම නවතම ප්‍රභේදයට එරෙහිව සීමිත ආරක්ෂාවක් පමණක් ලබා දිය හැකිය. ශීඝ්‍ර වශයෙන් ව්‍යාප්තිය හිරවීමේ ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ නම්, වඩා පුළුල් හා ඊටත් වඩා දරුණු රෝග වැළඳීම් ඇති විය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවෙයි.

අවදානමට ලක්වන ප්‍රජාවන් වඩාත් දිරිසන් තත්ත්වයේ

වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, නව වෛරස් වර්ගයක් සංසරණය වන අවස්ථාවකදී ඩෙංගු රෝගයට කලින් ගොදුරු වූ පුද්ගලයින් නැවත ආසාදනයෙන් ස්වයංක්‍රීයව ආරක්ෂා නොවන බවයි. සමහර අවස්ථාවල, දෙවන ඩෙංගු ආසාදනයක් ඩෙංගු රක්තපාත උණ ඇතුළු වඩාත් බරපතල සංකූලතාවලට හේතු විය හැකි බැවින්, ඉක්මන් රෝග හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.

මහජනතාව ගත යුතු වැළැක්වීමේ පියවර

මදුරු බෝවීම අඩු කිරීමට සහ නිරාවරණය සීමා කිරීමට පහත ප්‍රවේශයන් ගැනීමට පුරවැසියන්ට දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ:

  • නිවස අවට භාජන, මල් පොට්, රබර් රෝද සහ අනෙකුත් ධාරකවල고인 ජලය ඉවත් කරන්න
  • මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කරන්න; විශේෂයෙන් අළුයම් හා සන්ධ්‍යා කාලවලදී දිගු අත් ඇති ඇඳුම් අඳින්න
  • දොරවල් සහ ජනේල නිසි රැහැන් දැලකින් හෝ ජාලකයකින් ආවරණය කරන්න
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව හෝ සමේ රේඛා වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න
  • පරීක්ෂා කිරීමේ හා ධූමායන මෙහෙයුම්වලදී ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන්න

අධිකාරීන්ට ක්ෂිප්‍ර ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා ලෙස 촉구 කෙරේ

මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට නිරීක්ෂණ තීව්‍ර කිරීමට, ප්‍රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ත්වරණය කිරීමට, හා රෝහල් සහ සායනවලට ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සම්භාව්‍ය ගලා ඒමක් හසුරුවාගැනීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි සන්නද්ධ වීමට 촉구 කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය සහ ඝන නාගරික ජනාවාස හේතුවෙන්, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතන කාල සීමාවලදී සහ ඉන් අනතුරුව, මදුරු ව්‍යාප්තියට ඉතා හිතකර තත්ත්වයන් දිගින් දිගටම පවතී.

වෛරස් වර්ගය කෙළින්ම හඳුනාගැනීම සහ සම්බන්ධීකෘත මහජන ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම, මෙම තත්ත්වය සම්පූර්ණ පරිමාණ රෝග වසංගතයක් බවට පත්වීම වළක්වා ගැනීමේදී තීරණාත්මක සාධක ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව වාර්ෂිකව ඩෙංගු රෝගීන් දහස් ගණනක් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, කාලෝචිත ලෙස ඇති වන ඉහළ නැගීම් සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට දරාගත නොහැකි පීඩනයක් ඇති කරයි. නව වෛරස් වර්ගයක් මතු වීම, සුපරීක්ෂාකාරිත්වය වසරපුරාම පවත්වා ගත යුතු බවත්, මෙම වළකාගත හැකි රෝගය සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ ඉතාම ඵලදායී මෙවලම ප්‍රජා සහභාගිත්වය බවත් තීව්‍ර ලෙස සිහිපත් කරවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට

සඳුදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් වසන් වූ අතර, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ නිවේදනය අනුගාමීව ඇති වූ ආයෝජක…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1% Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1%

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් ආරම්භයක් සටහන් කර ඇති අතර, නිල දත්තවලට අනුව කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම ප්‍රබල කාර්යසාධනය මත පදනම්ව දළ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි

මුල් යානය නිර්මාණය කළ රාජ්‍ය අයිතිය හිමි ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම සමඟ ආධාරක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ…

15 Jun 2026 Discuss