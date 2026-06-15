Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් එක්සත් ජනපද-ඉරාන න්‍යෂ්ටික ගිවිසුම 'සම්පූර්ණයෙන් අත්සන් කෙරිණ' යැයි ප්‍රකාශ කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් එක්සත් ජනපද-ඉරාන න්‍යෂ්ටික ගිවිසුම 'සම්පූර්ණයෙන් අත්සන් කෙරිණ' යැයි ප්‍රකාශ කරයි

මාස ගණනාවක් පුරා පැවති 緊張 තත්ත්වයන් අතරින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට එළඹේ

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා, වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර සන්ධිස්ථානීය ගිවිසුමක් විධිමත්ව අත්සන් කෙරුණු බව ප්‍රකාශ කරමින්, රටවල් දෙක අතර දිනයන් 100කට අධික කාලයක් දිගු වූ ගැටුම් සහගත කාලපරිච්ඡේදයකට නිමාවක් ලබා දී ඇත.

ගිවිසුම ස්ථිර බව ට්‍රම්ප් තහවුරු කරයි

ට්‍රම්ප් මහතා මෙම ගිවිසුම "සම්පූර්ණයෙන් අත්සන් කෙරිණ" යැයි විශ්වාසයෙන් ප්‍රකාශ කළ අතර, එය එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර දීර්ඝ හා සංකීර්ණ සබඳතාවල සැලකිය යුතු転換 ලකුණක් විය හැකි බව සංඥා කරයි. රටවල් දෙක දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගිනිගෙන ආ මූලික ආරවුල් විසඳීම මෙම ගිවිසුමේ අරමුණ ලෙස වටහාගෙන ඇත.

ගිවිසුමේ අර්ථය කුමක්ද?

ගිවිසුමේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් හෙළිදරව් වෙමින් පවතින නමුත්, මෙම වර්ධනය මෑත කාලීන ඇමෙරිකානු විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායී රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පියවරයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. ගිවිසුම මඟින් සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අතර:

  • ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන් කටයුතු සීමා කිරීම
  • ඉරානයට එරෙහිව පනවා ඇති දීර්ඝකාලීන ආර්ථික සම්බාධක සැහැල්ලු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම
  • රටවල් දෙක අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා යම් ප්‍රමාණයකට යළි ස්ථාපිත කිරීම

කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවීම්

දකුණු ආසියාව සහ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය ඇතුළු ලොව පුරා රජයන් සහ විශ්ලේෂකයින් මෙම නිවේදනය ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ආතතීන් අඩු වීම ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ, මැදපෙරදිග කලාපීය ආරක්ෂක ගතිකතාවන් සහ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංසරණ කෙරෙහි පුළුල් ප්‍රතිඵල ඇති කළ හැකිය.

ආනයනික ඉන්ධන කෙරෙහි දැඩි ලෙස රඳා සිටින සහ මැදපෙරදිග ස්ථාවරත්වයට සංවේදී වෙළඳ සබඳතා පවත්වාගෙන යන ශ්‍රී ලංකාවට, ඒ කලාපයේ භූ-දේශපාලනික ව්‍යුහය තුළ ඕනෑම වෙනස්කමක් ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි.

ට්‍රම්ප් මහතා මෙම ගිවිසුම "සම්පූර්ණයෙන් අත්සන් කෙරිණ" ලෙස විස්තර කළ නමුත්, නිවේදනය සිදු කළ අවස්ථාවේදී රජයන් දෙකෙන්ම නිල ලේඛන සහ වැඩිදුර විස්තර ලැබීමට තවමත් බලා සිටින ලදී.

ගිවිසුමට ළඟා වූ දිගු ගමන

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර සබඳතා දශකයන් ගණනාවක් පුරා සම්බාධක, ව්‍යාජ ගැටුම් සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සන්නිවේදනයන්හි නොයෙකුත් අසාර්ථකත්වයන් වලින් සලකුණු කරමින් සතුරුකම් වලින් ගොඩ නැගී ඇත. මෙම ගිවිසුමට සෘජුවම පෙර සිටි කාලය, දිනයන් 100කට අධික සක්‍රීය ගැටුමක් සහ උත්සන්න ආතතීන් ගෙන ආ අතර, ගිවිසුම ස්ථාවර ලෙස ක්‍රියාත්මක වුවහොත් එය ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.

රජයන් දෙකම අත්සන් කළ ගිවිසුමේ කොන්දේසි ස්වකීය ජනතාවට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරන විට වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වී ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වී ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වයි

නවතම නිල දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වසරින් වසර 5.1%ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය…

15 Jun 2026 Discuss
2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි Sinhala

2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි

තමිල් මක්කල් විදුතලෙයි පුලිකල් (TMVP) සංවිධානයේ නායකයා වන සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්, බහුලව පිල්ලෙයාන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඔහු,…

15 Jun 2026 Discuss
පරාජයේ අනුකම්පාවක් නැත: තිලක් වර්මා සහ යශස්වි ජයිස්වාල්ගේ සුපර් ඕවර් කඩාවැටීම ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරයි Sinhala

පරාජයේ අනුකම්පාවක් නැත: තිලක් වර්මා සහ යශස්වි ජයිස්වාල්ගේ සුපර් ඕවර් කඩාවැටීම ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරයි

ක්‍රිකට් යනු ජෙන්ටල්මන්ලාගේ ක්‍රීඩාවකි — අඩුම තරමෙන් එසේ විය යුතු බව කියැවේ. නමුත් මෑතකදී පැවති සුපර් ඕවර් අවසානය රසිකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් දැඩි කනස්සල්ලට පත්…

15 Jun 2026 Discuss