Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගතිය තහවුරු කරගනිමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධන වේගයක් සටහන් කර ඇත.

ආර්ථිකය ඉහළ ගමනක් අඛණ්ඩව පවත්වාගනී

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම දත්ත තහවුරු කරන්නේ, 2026 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 5.1කින් ව්‍යාප්ත වූ බවයි. රටේ ඓතිහාසික මූල්‍ය අර්බුදයෙන් දීර්ඝ කාලීනව යථා තත්ත්වයට පත්වීමෙන් පසු, ධනාත්මක ආර්ථික ගතිය අඛණ්ඩව පවතින බව මෙයින් පිළිබිඹු වේ.

මෙම වර්ධන ඇස්තමේන්තුව, දූපත් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකය පසුගිය කාර්තු කිහිපය පුරා ගොඩනගාගත් ඉහළ ගමන් මග තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන බවට සාධකයක් වන අතර, දීර්ඝ ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට, ආයෝජකයන්ට සහ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නව ධෛර්යක් ලබා දෙයි.

යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සන්ධිස්ථානයක්

2022 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තුළ ඇති වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට ගිලී ගියේ, දරුණු විදේශ විනිමය හිඟකම්, ඉහළ නැඟෙන උද්ධමනය, මෙන්ම ඉන්ධන හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟකම් රැල්ලක් මධ්‍යයේය. ඉන් අනතුරුව, රට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමග ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩසටහනකට එළඹ, අභියෝගාත්මක රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකරාශීකරණ හා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයක් ගෙන ගියේය.

2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් වර්ධන වේගයක් සටහන් වීම, එම ප්‍රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් පුළුල් ආර්ථිකයට ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇති බවේ තවත් සාධකයක් ලෙස සැලකේ.

අංශ අනුව වඩාත් සවිස්තරාත්මක විභේදනයන් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නුදුරු අනාගතයේදී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි Sinhala

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි

ගුවන් හමුදාව වයෝවෘද්ධ සටන් යානා නැවත සේවයට ගනී ශ්‍රී ලංකාව, දේශයේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවැති කිරිල් යුද්ධය හා ගැඹුරින් බැඳී ගිය, ඊශ්‍රායලයේ නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ…

15 Jun 2026 Discuss
ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් Sinhala

ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල් භූමිය තුළ අතිනවීන මහල් 16කින් යුත් හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් අනාවරණය වීමත් සමඟ, හෘද රෝග සෞඛ්‍ය සේවා…

15 Jun 2026 Discuss
විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි Sinhala

විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, රටේ විසිරී ගිය විපක්ෂ පක්ෂ තම මතභේද පසෙකලා, පවතින පාලක රජයට එරෙහිව එකමුතු පෙරමුණක් ගොඩනගා ගන්නා ලෙස ජනතාව අමතා…

15 Jun 2026 Discuss