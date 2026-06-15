Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි

ගුවන් හමුදාව වයෝවෘද්ධ සටන් යානා නැවත සේවයට ගනී

ශ්‍රී ලංකාව, දේශයේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවැති කිරිල් යුද්ධය හා ගැඹුරින් බැඳී ගිය, ඊශ්‍රායලයේ නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ ගුවන් යානා මුළු ඒකකයම නැවත සක්‍රිය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙම ගුවන් යානා ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (LTTE) එරෙහිව පැවැති දරුණු යුද්ධය සමඟ දැඩිව සම්බන්ධ වී ඇත.

අඳුරු ඉතිහාසයක් සහිත යුධ යානාවක්

ඊශ්‍රායල් අභ්‍යවකාශ සමාගමක් වන IAI විසින් සංවර්ධනය කරන ලද කෆීර් යානාව, 2009 දී අවසන් වූ සන්නද්ධ ගැටුමේ අවසාන අවස්ථාවල ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රහාරක හැකියාවේ කේන්ද්‍රස්ථානය විය. මෙම ජෙට් යානා උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ගුවන් ප්‍රහාරවලට පුළුල් ලෙස භාවිත කරන ලද අතර, සිවිල් වැසියන්ගේ මිය යාම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර අවධානය දැඩිව ඇද ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම විදේශගත දෙමළ ප්‍රජාවන් අතරද, කෆීර් යානාව යුද්ධයේ විනාශකාරී මානව වියදමේ ගැඹුරු වේදනාකාරී සංකේතයක් ලෙස ඉතිරිව ඇත. එබැවින් එය නැවත සක්‍රිය කිරීම, හමුදා කටයුතුවලට ඔබ්බෙන් පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගැනීමට ඉඩ ඇත.

නැවත සක්‍රිය කිරීම සඳහා හමුදා තාර්කිකය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ගුවන් යානා ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට ගෙන ඒමට කටයුතු කර ඇති අතර, විශ්වාසදායක සටන් හැකියාවක් පවත්වා ගෙන යාමට අදහස් කරන බව ඉන් ඇඟවේ. සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු ගත වූ වසරවල ආරක්ෂක ප්‍රමුඛතා හා අයවැය සීමා නිසා කෆීර් ඒකකය බොහෝ දුරට ඉවත් කර තිබිණි.

හමුදා විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, වයෝවෘද්ධ ජෙට් යානා ඒකක පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අමතු කොටස්, තාක්ෂණික ප්‍රවීණතාව සහ නියමුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වන බවත්, දශක ගණනාවක් පැරණි මෙම ගුවන් යානා දිගු කාලීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තිරසාරභාවය ගැන ප්‍රශ්න මතු වන බවත්ය.

පුළුල් ඇඟවුම්

කෆීර් යානා නැවත සක්‍රිය කිරීමේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාව ඊශ්‍රායලය සමඟ දිගින් දිගටම පවතින ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් රාශියක් සමඟ සංකීර්ණ සම්බන්ධතා නාවිකරණය කරන අවස්ථාවකය. මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා ස්ථාවරය සහ සිවිල් යුද්ධයේ උරුමය ඇතිරූ දිගටම විසඳුම් නොලැබූ වගවීමේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධ සංවේදිතාවන් පිළිබඳ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර විවාදය නැවත ඇවිලවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙමළ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන, මෙම ගුවන් යානා යුද කාලීන මෙහෙයුම්වල ඉටු කළ කැපී පෙනෙන භූමිකාව හේතුවෙන් මෙම ප්‍රවෘත්තිය ගැන විවේචනාත්මකව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, නැවත සක්‍රිය කරන ලද ගුවන් යානාවල ක්‍රියාකාරී විෂය පථය හෝ අදහස් කරන ලද යෙදවීමේ සන්දර්භය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් Sinhala

ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල් භූමිය තුළ අතිනවීන මහල් 16කින් යුත් හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් අනාවරණය වීමත් සමඟ, හෘද රෝග සෞඛ්‍ය සේවා…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගතිය තහවුරු කරගනිමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP…

15 Jun 2026 Discuss
විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි Sinhala

විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, රටේ විසිරී ගිය විපක්ෂ පක්ෂ තම මතභේද පසෙකලා, පවතින පාලක රජයට එරෙහිව එකමුතු පෙරමුණක් ගොඩනගා ගන්නා ලෙස ජනතාව අමතා…

15 Jun 2026 Discuss