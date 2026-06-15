Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වී ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වී ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වයි

නවතම නිල දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වසරින් වසර 5.1%ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ඉදිරියට ගමන් කරන බවේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය එක් බැල්මකින්

2015 නියත මිල ගණන් අනුව ගණනය කළ විට, 2026 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුළ රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් බිලියන 3,652,503ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය පෙර වසරේ එම කාර්තුවේ වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 3,476,664 හා සසසඳන විට සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ අගයකි.

මෙම ධනාත්මක වර්ධන අංකය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, මෑත වසරවලදී රට විඳදරාගත් දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථිර ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාවතක ගමන් කරන බවට වැඩෙන විශ්වාසයට ශක්තිමත් පිටුබලයක් සපයයි.

ප්‍රකෘතිය සඳහා සන්ධිස්ථානයක්

5.1%ක වර්ධන වේගය, 얼마 කලකට පෙර විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන්, ඉහළ යන උද්ධමනයෙන් සහ ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල ව්‍යාප්ත හිඟකමින් දණ නවා වැටුණු ආර්ථිකයකට කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයකි. විදේශ සංචිත වැඩිදියුණු වීම, මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් සහ ආයෝජක විශ්වාසය ක්‍රමයෙන් යළි තහවුරු වීම මෙම නැවතිම් ඇති කිරීමේ ප්‍රධාන හේතු ලෙස ප්‍රතිපත්ති立 සම්පාදකයන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.

පළමු කාර්තු දත්ත, 2026 වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය පුරා පුළුල් ආර්ථිකය කෙසේ ක්‍රියා කරනු ඇත්ද යන්න පිළිබඳ මුල් ඉඟියක් වුවද, ප්‍රෝත්සාහජනක දර්ශකයක් සපයයි. මෙම වර්ධන ගමනාන්තය පවත්වාගත හැකිද යන්න තක්සේරු කිරීමට විශ්ලේෂකයන් පසුකාලීන කාර්තු දෙස ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

උද්ධමනයේ බලපෑම සංසන්දනයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් සැබෑ ආර්ථික වර්ධනය මැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන සම්මත ක්‍රමවේදය වන 2015 වසර පාදක වර්ෂය ලෙස ගෙන නියත මිල ගණන් ගණනය කිරීම් මත පදනම්ව මෙම අංක වාර්තා කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ PTA යටතේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු සිරගත කිරීම නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශනය පිළිබඳ නව සංශයන් අවදි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ PTA යටතේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු සිරගත කිරීම නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශනය පිළිබඳ නව සංශයන් අවදි කරයි

දේශපාලනිකව සංවේදී යැයි සැලකෙන සංගීතය හේතුවෙන් කලාකරුවෙකු පුළුල් ත්‍රස්තවාද විරෝධී නීතිය යටතේ රඳවා ගනු ලැබේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු රට ත්‍රස්තවාදය…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා ප්‍රධාන නවීකරණයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඊශ්‍රායල් ගුවන් අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම සමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා ප්‍රධාන නවීකරණයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඊශ්‍රායල් ගුවන් අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම සමත් වෙයි

IAI සමාගම නවීකරණය කළ සටන් යානා ශ්‍රී ලංකාවට භාරදෙයි ඊශ්‍රායල් ගුවන් අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම (IAI) විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මත්තේ සඳහා…

15 Jun 2026 Discuss
2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි Sinhala

2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි

තමිල් මක්කල් විදුතලෙයි පුලිකල් (TMVP) සංවිධානයේ නායකයා වන සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්, බහුලව පිල්ලෙයාන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඔහු,…

15 Jun 2026 Discuss