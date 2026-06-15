ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම දඹුල්ල ත්රිකෝණ තරගාවලියේ උද්වේගජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායම තලා දමමින් ජය ගනී
දඹුල්ලේ පැවති ත්රිකෝණ A තරගාවලියේදී ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම නාටකීය සුපර් ඕවර් අවසානයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායම පරාජය කරමින් අති විශිෂ්ට දස්කමක් ප්රදර්ශනය කළ අතර, එය මෙතෙක් මෙම තරගාවලියේ වාර්තා වූ වඩාත්ම රසවත් මොහොතක් ලෙස සැලකේ.
අවසාන මොහොත දක්වාම දිවෙන තරගයක්
කිසිදු කණ්ඩායමක් එකඟ නොවූ, අභිමානය ගැටුණු, දෙපක්ෂයම දරදඬු ලෙස ජයග්රහණය සඳහා පෙරට ආ මෙම තරගය අතිශය උද්වේගකාරී ලෙස 展開 විය. නියමිත වාර ගණනින් ජය-පරාජය නිශ්චය කර ගත නොහැකි වූ නිසා, තරගය සුපර් ඕවරයකට යොමු විය.
තරගයේ විශේෂ මොහොතක් ලෙස ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ ඉහළින් ප්රශංසාලාභී තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සහ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයෙකු අතර ක්රීඩාංගනය මත ඇතිවූ රත් ගැටුම ද වාර්තා වූ අතර, එය දැනටමත් ආකර්ෂණීය වූ තරගයට තවත් නාටකීය රසයක් එක් කළේය.
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම අවස්ථාවට සමාන වෙයි
වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේදී ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම සුපර් ඕවරයේදී දිරිය නොබිඳ, ඉහළ පීඩනය යටතේ ඉන්දීය ප්රතිවාදීන් අභිබවා, දඹුල්ලේ ස්වකීය පොළොවේදීම සිහිකටයුතු ජයග්රහණයක් ළඟා කර ගත්හ.
ක්රිකට් ලොවේ වඩාත් තරගකාරී නැගී එන කණ්ඩායම්වලින් එකක් ඉදිරිපිට ශ්රේෂ්ඨ සන්සුන්භාවයක් හා සටන් හැඟීමක් ප්රදර්ශනය කළ ශ්රී ලාංකික කණ්ඩායමට මෙම ජය සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් ගෙනදෙනු ඇත.
සූර්යවංශී අවධානයේ කේන්ද්රයට
ඉන්දීය ක්රිකට් කවයන්හි සැලකිය යුතු කතාබහකට ලක්ව සිටි යෞවන පිතිකාර ප්රතිභාව වෛභව් සූර්යවංශී, තම පිතිකරණය නිසා පමණක් නොව, තරගය අතරතුරදී ඇතිවූ ආතතිසහගත ගැටුමක් හේතුවෙන් ද අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානයට පත් විය. සම්පූර්ණ ජාත්යන්තර ගෞරවය ඉලක්ක කරගත් ක්රීඩකයන්ට තීරණාත්මක පියගැටපොළවක් ලෙස ක්රියා කරන A මට්ටමේ තරගවලදී ජ්වලිත තරගකාරී ආවේගය කෙතරම් ප්රබලද යන්න එවැනි මොහොත් මතක් කර දෙයි.
දඹුල්ලේ ත්රිකෝණ A තරගාවලිය නැගී එන ක්රීඩා ප්රතිභාවන්ට ආකර්ෂණීය වේදිකාවක් සළසා දෙමින් පවතින අතර, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ සුපර් ඕවර් ජය නිසැකවම මෙම සංස්කරණයේ කැපී පෙනෙන ප්රතිඵලයක් ලෙස සදාකාලිකව සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.