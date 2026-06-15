Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාතික රෝහලට රුපියල් බිලියන 12ක් වැය කර গগනාම්බර හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල් භූමිය තුළ අතිනවීන මහල් 16කින් යුත් හෘද රෝග ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් අනාවරණය වීමත් සමඟ, හෘද රෝග සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටී.

හෘද රෝග සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික ආයෝජනයක්

රුපියල් බිලියන 12ක් වැය වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇති මෙම මහෝධාර ව්‍යාපෘතිය, මෑත වසරවල රටේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සඳහා සිදු කරන ලද වඩාත් සැලකිය යුතු ආයෝජනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. සම්පූර්ණ වූ පසු, ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර මරණයට ප්‍රධාන හේතුවක් වන හෘද රෝග හඳුනාගැනීමේ, ප්‍රතිකාර කිරීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ රාජ්‍ය ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට මෙම සුවිශාල පහසුකම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

යෝජිත මධ්‍යස්ථානය, දිවයින පුරා විශේෂිත හෘද රෝග ප්‍රතිකාර සඳහා වන ඉල්ලුමේ වැඩිවීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් නව්‍ය වෛද්‍ය තාක්ෂණයෙන් සහ නූතන පහසුකම්වලින් සමන්විත වනු ඇත. දැනට සංකීර්ණ හෘද ශල්‍යකර්ම අවශ්‍ය රෝගීන්, පවතින රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ආයතනවල සීමිත ධාරිතාව හේතුවෙන් දිගු රැඳී සිටීමේ කාලසීමාවලට මුහුණ දෙමින් සිටිති.

වර්ධනය වන රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට විසඳුමක්

හෘද වාහිනී රෝග ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත අතිමහත් බරක් පටවමින් දිගටම පවතී. බහුතරයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ප්‍රතිකාර සොයන රාජ්‍ය අංශය තුළ විශේෂයෙන්, කැපවූ හෘද රෝග පහසුකම් සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් ලබා දිය යුතු බව වෛද්‍යවරුන් සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවක්තෘන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ 촉구කරමින් සිටිති.

  • කොළඹ පිහිටි පවතින ජාතික රෝහල් සංකීර්ණය තුළ මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදිකරනු ලැබේ
  • නවීන හෘද රෝග ප්‍රතිකාර ඒකක ස්ථාපිත කෙරෙමින් ගොඩනැගිල්ල මහල් 16ක් උසට ඉදිකෙරේ
  • ව්‍යාපෘතියේ මුළු ගණන් බලන ලද පිරිවැය රුපියල් බිලියන 12කි

ජාතික රෝහලේ භූමිකාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම

රටේ විශාලතම හා කාර්යබහුලතම රාජ්‍ය රෝහල වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, ඓතිහාසිකව සියලු පළාත්වලින් යොමු වන තීරණාත්මක හා සංකීර්ණ වෛද්‍ය රෝගීන් සඳහා ප්‍රාථමික ශේෂ රෝහල ලෙස කටයුතු කර ඇත. කැපවූ හෘද රෝග ප්‍රතිකාර කුළුනක් එකතු වීම, රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ජාලයේ ශිලාවක් ලෙස එහි භූමිකාව තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

යෝජිත මෙම පහසුකම, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ ආර්ථික පසුබිම කුමක් වුවද සියලු පුරවැසියන්ට ජීවිත රැකෙන හෘද රෝග ප්‍රතිකාර ලබාගත හැකි බව සහතික කිරීමට ගනු ලැබූ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සංඥා කරයි.

ව්‍යාපෘතියේ කාල නියමය, අරමුදල් සම්පාදනය සහ ඉදිකිරීම් ආරම්භය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සතිවලදී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි Sinhala

දශක ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව සිවිල් යුද්ධයේ කුප්‍රකට ඊශ්‍රායල් නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ යානා නැවත සක්‍රිය කරයි

ගුවන් හමුදාව වයෝවෘද්ධ සටන් යානා නැවත සේවයට ගනී ශ්‍රී ලංකාව, දේශයේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවැති කිරිල් යුද්ධය හා ගැඹුරින් බැඳී ගිය, ඊශ්‍රායලයේ නිෂ්පාදිත කෆීර් යුධ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගතිය තහවුරු කරගනිමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 5.1ක් GDP…

15 Jun 2026 Discuss
විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි Sinhala

විපක්ෂ පාර්තීන් එක්සත් විය යුතු බව වික්‍රමසිංහ촉구 කරයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, රටේ විසිරී ගිය විපක්ෂ පක්ෂ තම මතභේද පසෙකලා, පවතින පාලක රජයට එරෙහිව එකමුතු පෙරමුණක් ගොඩනගා ගන්නා ලෙස ජනතාව අමතා…

15 Jun 2026 Discuss