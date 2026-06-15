ශ්රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්රීස් සමාගම එකඟ වෙයි
මුල් යානය නිර්මාණය කළ රාජ්ය අයිතිය හිමි ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන ඊශ්රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්රීස් (IAI) සමාගම සමඟ ආධාරක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ පැරණි නමුත් අනන්යතාවයෙන් යුත් කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා ක්රියාත්මක ව පැවතිය හැකි බවට නිශ්චිත වී ඇත.
වයෝවෘද්ධ ගුවන් යාන පෙළට ජීවදානයක්
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆිර් ගුවන් යාන පෙළ අඛණ්ඩව ගුවන් ගැනීමට හැකි වන පරිදි අවශ්ය තාක්ෂණික ආධාරක සහ නඩත්තු සේවාවන් සැපයීමට ඊශ්රායල් ගුවන් යාන සමාගම කැපවී සිටී. මෙම ගිවිසුම තුළින්, දිවයිනේ වඩාත් ප්රසිද්ධ සටන් ගුවන් යානාවලින් එකක් වන කෆිර් යානය, ඉතා ඉහළ වයසකට ළඟා වී ඇතත්, සිය ක්රියාත්මක කාර්යභාරය ඉටු කිරීම දිගටම කරගෙන යාම සහතික කෙරේ.
1970 දශකයේදී ඊශ්රායලය විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සුපිරිධ්වනික ජෙට් සටන් ගුවන් යානයක් වන කෆිර්, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් බලයේ ශිලාස්ථම්භයක් ව පැවත ඇත. ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලාම් ඉලක්ක බලා ප්රහාරක මෙහෙයුම් දියත් කිරීමේදී යොදාගත් රටේ දිගු සිවිල් ගැටුම් සමයේදී මෙම ගුවන් යානය විශේෂ කීර්තියක් ලැබීය.
ඊශ්රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්රීස් සමාගම මැදිහත් වෙයි
මුලින් කෆිර් නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කළ ඊශ්රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්රීස් සමාගම, ගුවන් යානයේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට සුවිශේෂ ස්ථාවරයක සිටී. දශක ගණනක් පැරණි ගුවන් යාන පෙළක් ක්රියාත්මක කිරීමේදී ස්වාභාවිකවම මතු වන නඩත්තු අභියෝගවලට ගනුදෙනු කිරීමට සමාගමේ මෙම සම්බන්ධතාව ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජෙට් යානා ගුවන් සුදුසුකමින් හා සටන් හැකියාවෙන් යුතු ව පැවතිය හැකි බව සහතික කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහා කෆිර් රඳවා ගැනීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සම්පූර්ණ නව සුපිරිධ්වනික ගුවන් යාන පෙළක් සොයාගෙන මූල්ය ප්රතිපාදන සිදු කිරීමේ ක්ෂණික බරක් නොතබා, විශ්වාසදායක වේගවත් ජෙට් ගුවන් යාන හැකියාවක් පවත්වා ගැනීමට ප්රායෝගිකව මෙන්ම සංකේතාත්මකව ද ගත් කැපවීමකි.
උපායමාර්ගික වැදගත්කම
කෆිර් ගුවන් යානය දිගටම ක්රියාත්මක කිරීම, ශ්රී ලංකාව සහ ඊශ්රායලය අතර පවතින දිගු කාලීන ආරක්ෂක සබඳතාව තවදුරටත් ඉස්මතු කරයි. මෙම හවුල්කාරිත්වය දශක ගණනාවක් පුරා විහිදෙන අතර, යුධ හමුදා උපකරණ හා තාක්ෂණය මාරු කිරීම් රැසක් ඇතුළත් ව ඇත.
ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, විශේෂයෙන් මුල් නිෂ්පාදකයාගේ ආධාරක ලබා ගත හැකි විටදී, දැනටමත් ක්රියාත්මක වෙමින් හොඳින් හඳුනාගත් ගුවන් යාන පෙළක් ක්රියාත්මක ව තබා ගැනීම කුඩා ගුවන් හමුදාවලට බොහෝ විට ඵලදායී ලෙස ලාභදායී උපාය මාර්ගයක් බවයි. IAI සමාගමේ මෙම වැඩසටහන රඳවා ගැනීමේ කැමැත්ත, ශ්රී ලංකාවට සිය ගුවන් ආරක්ෂා සැලසුම්කරණයේදී යම් නිශ්චිතතාවයක් ලබා දෙයි.
ආධාරක ගිවිසුමේ මූල්ය විෂය පථය සම්බන්ධ නිශ්චිත සංඛ්යා කිසිවක් මෙම අවස්ථාව වන විට ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.