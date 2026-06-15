ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා ප්රධාන නවීකරණයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඊශ්රායල් ගුවන් අභ්යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම සමත් වෙයි
IAI සමාගම නවීකරණය කළ සටන් යානා ශ්රී ලංකාවට භාරදෙයි
ඊශ්රායල් ගුවන් අභ්යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම (IAI) විසින් ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මත්තේ සඳහා නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ආරක්ෂක හැකියාවන්හි සැලකිය යුතු ột සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
නවීකරණය ඇතුළත් වන්නේ කුමක් ද
මුලින් IAI සමාගම විසින් සංවර්ධනය කරන ලද, සටන් පරීක්ෂිත අධිශබ්ද සටන් යානාවක් වන කෆීර්, මෙම වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස සවිස්තරාත්මක නවීකරණ කටයුතුවලට භාජනය වී ඇත. මෙම නවීකරණය යානාවල මෙහෙයුම් ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමටත්, ඒවායේ සටන් සඵලතාව හා මෙහෙයුම් සූදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමටත් සැලසුම් කර ඇත.
ඊශ්රායලයේ ප්රමුඛ ආරක්ෂක හා ගුවන් අභ්යවකාශ නිෂ්පාදකයන් අතර ගැනෙන IAI සමාගම, ප්රවයෝජනයට ගත හැකි නව ජීවයක් ලබා දෙමින් පරිණත හමුදා යානා ප්රතිසංස්කරණය හා නවීකරණය කිරීමේ ගෝලීය අධිකාරිය ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇති වැදගත්කම
මෙම නවීකරණය සම්පූර්ණ කිරීම ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහා කැපී පෙනෙන ශක්තිවර්ධනයක් නියෝජනය කරන අතර, විශ්වාසදායක ගුවන් ආරක්ෂක ඉරියව්වක් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කරයි. කෆීර් යානා ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සටන් හැකියාවේ වැදගත් අංගයක් ලෙස සේවය කර ඇති අතර, ඒවායේ නවීකරණය ඉදිරි වසරවලත් ඒවා මෙහෙයුම් වශයෙන් අදාළව පවත්නා බව සහතික කරයි.
- ඉහළ නංවන ලද ගුවන් ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති හා නියමු කූඩු පද්ධති
- වැඩිදියුණු කළ අවි ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාවන්
- දීර්ඝ කළ යානා ශරීර සේවා ආයු කාලය
- වැඩි සටන් සඵලතාවක් සඳහා උසස් කළ මෙහෙයුම් පද්ධති
ශ්රී ලංකා–ඊශ්රායල් ආරක්ෂක සබඳතා
IAI සමාගම හා ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අතර මෙම සාර්ථක සහයෝගිතාව, ශ්රී ලංකාව හා ඊශ්රායලය අතර පවතින දිගුකාලීන ආරක්ෂක සම්බන්ධතාව පිළිබිඹු කරයි. දෙරට විසින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ හමුදා තාක්ෂණය හා උපකරණ විවිධ අංශ හරහා සහයෝගිතාව පවත්වාගෙන ඇත.
කෆීර් නවීකරණ වැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීම, රටේ ආර්ථික හා උපායමාර්ගික අභියෝගයන් මධ්යේ වුවද, නවීන හා දක්ෂ ගුවන් හමුදාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම යටිකුලක් 引 කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.