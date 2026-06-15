Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උසස් පෙළ විභාග කාලසටහන සම්බන්ධ ආරවුලක් මත ගම්මන්පිල අධිකරණ පියවර ගැනීමට තර්ජනය කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උසස් පෙළ විභාග කාලසටහන සම්බන්ධ ආරවුලක් මත ගම්මන්පිල අධිකරණ පියවර ගැනීමට තර්ජනය කරයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල, ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය කල් නොදමන්නේ නම් නීතිමය පියවර ගන්නා බවට බලධාරීන්ට තදබල අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත.

තම නොබියව ප්‍රකාශ කරන දේශපාලන ස්ථාවර නිසා කීර්තිමත් විපක්ෂ නායකයකු වන ගම්මන්පිල, සිසුන්ගේ සූදානම සහ ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් මෙම විභාගය පැවැත්වීමට නියමිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල ඉහළ යන මධ්‍යයේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම ප්‍රසිද්ධියට පත් කළේය.

බලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

සම්බන්ධිත බලධාරීන් උසස් පෙළ විභාගය නැවත කාලසටහන් කිරීමේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, අධිකරණය හරහා සහන ලබා ගැනීමට තමා පසුබට නොවන බව හිටපු මන්ත්‍රීවරයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය. මෙම අනතුරු ඇඟවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක අධ්‍යාපනික이정표 කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ දේශපාලන පුද්ගලයන් සහ රජය අතර ඉහළ යන ආතතිය පිළිබිඹු කරයි.

උසස් පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන් සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි; මන්ද ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සහ ඒ හරහා දිවයිනේ ලක්ෂ ගණනක් තරුණ තරුණියන්ගේ වෘත්තීය අනාගතය තීරණය කරන බැවිනි.

සිසුන්ගේ යහපත සම්බන්ධ කනස්සල්ල

අධ්‍යාපන අංශය මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝග හමුවේ, විශේෂයෙන් සිසුන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් සහ සම්පත් ලබා දී ඇත්ද යන්න සම්බන්ධව විවේචකයන් ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. ගම්මන්පිලගේ මැදිහත්වීම, වත්මන් තත්ත්වයන් යටතේ විභාගය පැවැත්වීමේ සාධාරණත්වය සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන්, අධ්‍යාපනඥයන් සහ සිසුන් අතර පවතින පුළුල් කාංසාව ද පිළිබිඹු කරයි.

අධිකරණ පියවර ගැනීමේ තර්ජනය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මෙම කනස්සල්ලන්ට විනිවිදභාවයෙන් සහ ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු බවට සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරයි.

මෙම වාර්තාව සකස් කරන අවස්ථාව වන විට විභාග බලධාරීන් තරफින් කිසිදු නිල ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට

සඳුදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් වසන් වූ අතර, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ නිවේදනය අනුගාමීව ඇති වූ ආයෝජක…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1% Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1%

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් ආරම්භයක් සටහන් කර ඇති අතර, නිල දත්තවලට අනුව කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම ප්‍රබල කාර්යසාධනය මත පදනම්ව දළ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි

මුල් යානය නිර්මාණය කළ රාජ්‍ය අයිතිය හිමි ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම සමඟ ආධාරක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ…

15 Jun 2026 Discuss