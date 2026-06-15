ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර: සූක්ෂ්මව සැලසුම් කළ කුමන්ත්රණයක් — දේශපාලනඥයන්, පොලිසිය සහ කුමන්ත්රණකරුවන් ශ්රී ලංකාවට කළ අපරාධය
සිදු නොවිය යුතුව තිබූ ඛේදවාචකයක්
ශ්රී ලංකාවේ පල්ලි සහ ආඩම්බර හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් දිවි 270කට ආසන්න ප්රමාණයක් බිලිගෙන, තවත් සිය ගණනකට දරුණු තුවාල සිදු කළ 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලට වසර හයකට වැඩි කාලයක් ගතව ඇත. එහෙත් මෙම දූපත් ජාතිය දිගටම කල්යාල ගන්නා මූලික ප්රශ්නයට කිසිදු අධිකරණයක් තුළ තවමත් පිළිතුරු ලැබී නැත: මෙම ව්යසනය ක්රමානුකූල අසාර්ථකත්වයක ප්රතිඵලයක්ද, නැතිනම් ඊටත් වඩා භයානක දෙයක් — හිතාමතාම සිදු වීමට ඉඩ හල විනාශයක්ද?
අසාර්ථකත්වයේ හදවතේ ඇති ත්රිකෝණාකාර සම්බන්ධය
ප්රහාර සමීපව අධ්යයනය කළ විමර්ශකයන්, නීති විශ්ලේෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ පෙරළිකාරයන් පෙන්වා දෙන්නේ, 2019 අප්රේල් 21 වෙනිදාට සති හා මාස කිහිපයකට පෙර, සාමූහික ඝාතනයට පරිසරය සකස් කළ ශක්තිමත් බලවේග තුනක් — දේශපාලනඥයන්, පොලිස් නායකත්වය සහ කුමන්ත්රණකරුවන් — අතර සිදු වූ භයංකාර ඒකාබද්ධ වීමක් ගැන බවය.
විදේශ ඔත්තු සේවා ඒජන්සි සහ ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන් අතර හුවමාරු වූ පූර්ව බුද්ධිතල අනතුරු ඇඟවීම්, සමගාමී සියදිවි නසාගැනීමේ ප්රහාර සැලසුම් කරන පුද්ගලයන් සහ කණ්ඩායම් නිශ්චිතවම හඳුනාගෙන තිබිණ. ඒ අනතුරු ඇඟවීම් ලේඛනගත විය. ඒවා ලැබිණ. ඒවා නොසලකා හැරිණ.
අසාර්ථකත්වය ඇති වූයේ තොරතුරු නොතිබූ නිසා නොවේ. ඒ කැමැත්ත නොතිබූ නිසාය.
වඩාත්ම භයානක මොහොතේ දේශපාලන අකර්මන්යතාවය
ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාපිතය, පූර්වාදර්ශ නොවූ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා අර්බුදයක් නිසා අඩපණ වී සිටියේය. එවකට ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ අතර ඇති වූ ලේ නොගැලෙන ලෙස දැඩි බල අරගලය ආරක්ෂක යාන්ත්රණයේ එකමුතුව කඩා බිඳ දැමීය. අමාත්ය මණ්ඩල රැස්වීම් වර්ජනය විය. ප්රධාන අමාත්යාංශ අතර සන්නිවේදනය බිඳ වැටිණ. ජ්යෙෂ්ඨ බුද්ධිතල නිලධාරීන් තර්ජනාත්මක තොරතුරු පිළිබඳ සාකච්ඡා එක් ගුඹකට රඳවාගනිමින් අනෙක් ගුඹෙන් සඟවා ගත් බව වාර්තා විය.
විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ මෙම දේශපාලන අකර්මන්යතාවය හුදෙක් අවාසනාවන්ත පසුබිමක් පමණක් නොව — බෝම්බ ප්රහාරවලට වගකිව යුත්තන් හිතාමතාම උපයෝජනය කර ගත් හිස් අවකාශයක් බවය.
දෙස් හැරූ පොලිස් නායකත්වය
ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය සම්බන්ධ ප්රශ්නවලට කිසිදා සම්පූර්ණ පිළිතුරු ලැබී නැත. ක්රියාත්මක කළ හැකි බුද්ධිතල අනතුරු ඇඟවීම් ලිඛිතව ලැබෙද්දී, නෛතික බලකාය නායකත්වය නම් කරන ලද සැකකරුවන් නිරීක්ෂණයට ගැනීමට අපොහොසත් විය; නිසි ආරක්ෂක නාලිකා ඔස්සේ හෝටල් සහ පල්ලි දැනුවත් කිරීමටත්, සාමූහික ප්රතිචාරයක් ගත හැකිව තිබූ හදිසි ආරක්ෂක මණ්ඩලයක් කැඳවීමටත් අපොහොසත් විය.
ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ ප්රධාන තනතුරු දැරූ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු මූලික විමර්ශනයකට ලක් වූවත්, කිසිවෙකුට අර්ථවත් නීතිමය වගවීමක් නොලැබිණ. ගොදුරු ගිය ජනයාගේ පවුල් මේ බව දෙවැනි පිටිපෑමක් ලෙස හඳුන්වයි — බෝම්බකරුවන්ගෙන් නොව, ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට දිවුරුම් දුන් ආයතනවලින් ලැබූ පිටිපෑමක් ලෙස.
ගොදුරු ගිය පවුල් ඉල්ලන්නේ විමර්ශන නොව යුක්තිය
කොච්චිකඩේ පල්ලිය, නේගොඹ ශාන්ත සේබස්තියාන් පල්ලිය, මඩකලපුව සියොන් පල්ලිය සහ ෂැංග්රිලා, සිනමන් ග්රෑන්ඩ් හා කිංස්බරි හෝටල්වල ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් සිය ගණන් පවුල්වලට, කොමිෂන් සභා, පාර්ලිමේන්තු විවාද සහ නිගමනයකට නොපැමිණි විමර්ශනවල වසර ගණන ඔවුන්ගේ දුකට කලකිරීම ද එක් කර ඇත.
- ජනාධිපති කොමිෂන් සභා ගණන
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.