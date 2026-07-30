Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා ඉන්දීය තරුවාගේ තේරීම ගැන ඩි විලියර්ස් පුදුම පහළ කරයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා ඉන්දීය තරුවාගේ තේරීම ගැන ඩි විලියර්ස් පුදුම පහළ කරයි

හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරණ දිගුතරු AB ඩි විලියර්ස්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා කැපී පෙනෙන ඉන්දීය ක්‍රීඩකයෙකු තේරීම ගැන තම පුදුමය ප්‍රකාශ කර ඇත. එම පිතිකරු මෙම වගකීම භාරගැනීමේදී සිය විශ්වාසය සමඟ දෙබිඩි ගතියක සිටිනු පෙනෙන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

තම පරම්පරාවේ මහානතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සම්භාවනාවට ලක් වන ඩි විලියර්ස්, ඉන්දියාවේ කණ්ඩායම් තේරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්, එම ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ ප්‍රකාශනය සඳහා නිසි මානසික තත්ත්වයක සිටිනවාද යන්න ප්‍රශ්න කළේය.

"솔직히 කිවහොත්, මම ටිකක් පුදුම වුණා මේ තේරීම ගැන. ඔහුගේ මෑත කාලීන ක්‍රීඩාවල දී ඔහු විශ්වාසය අඩුවෙලා ඉන්නවා වගේ පෙනුණා. ටෙස්ට් මට්ටමේදී ඒ හැඟීමෙන් ගොඩ ඒම ඉතාම අමාරු දෙයක් විය හැකියි," ඩි විලියර්ස් කියා ඇතැයි උපුටා දක්වනු ලැබේ.

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තරගකාරී ටෙස්ට් තරගාවලියකට සූදානම් වෙමින් සිටින මෙවේලේ, ඔහුගේ අදහස් ක්‍රිකට් කවයන් තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇවිළවා ඇත. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තාක්ෂණික දක්ෂතාව පමණක් නොව, ශක්තිමත් මානසික පදනමක්ද අවශ්‍ය වන අතර, ඩි විලියර්ස්ගේ නිරීක්ෂණ තේරීම්කරුවන්ගේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ස්වකීය භූමියේ දී මෙම තරගාවලිය සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ඉන්දීය කඳවුර තුළ ඇති ඕනෑම අවිනිශ්චිතතාවක් සත්කාරකයින්ට දිරිදායක වර්ධනයක් ලෙස දකිනු ඇත. සංචාරක කණ්ඩායමේ පිතිකරණ පෙළගැස්ම තුළ ඇති ඕනෑම දුර්වලතාවක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කාර්ය සාධන ලබා ගැනීමට සත්කාරකයෝ කඩිමුඩියේ සිටිනු ඇත.

තම බැබළෙන ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය ජීවිතයෙන් සමු ගැනීමෙන් පසුවද ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෞරවනීය කටහඬක් ලෙස සිටින ඩි විලියර්ස්, ඊට පෙරද සියලු රටවල ක්‍රීඩකයන් ගැන සිය තක්සේරු ප්‍රකාශ කිරීමේදී කෙලින්ම කතා කළේය. ඔහුගේ නවතම ප්‍රකාශ, කණ්ඩායම් දෙකම තරගාවලියට කලින් සූදානම් අවසන් කිරීමත් සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ, ඉන්දියාවේ ශ්‍රේණිය තුළ ඇති ඕනෑම ආකාරයේ ෆෝමය හෝ විශ්වාස අඩුපාඩුවක් ගේ ක්‍රීඩකයින්ට ගැටෙන විට ස්වකීය කණ්ඩායමට තීරණාත්මක වාසියක් ලබා දිය හැකිදැයි යන බලාපොරොත්තුවෙන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. දෙකොළොම් කණ්ඩායම් දෙකක් හමු වන අතේ දෙකෙහිම ජය ලිවිය හැකි තරගාවලියක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී Sinhala

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී

ශ්‍රී ලාංකික පිනිසිලනය සඳහා ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝහිදී පැවති ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

30 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට සහ ආයෝජන誘致 ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට සහ ආයෝජන誘致 ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ හා ආයෝජන සබඳතා ගැඹුරු කිරීමේ අරමුණින් සිය බුද්ධිමය දේපළ (IP) රාමුව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ උත්සාහය වේගවත් කරමින්…

30 Jul 2026 Discuss
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයන්හෙන් එකක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH), 2026/27 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය…

30 Jul 2026 Discuss