එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව දැවැන්ත හමුදා ප්රහාර එල්ල කරයි — 緊張උග්රවෙමින්
වොෂිංටනය පුළුල් ගුවන් මෙහෙයුමකින් ඉරානයේ දුසිම් ගණනක් ඉලක්ක කරගනී
එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව දැවැන්ත ගුවන් ප්රහාර රැල්ලක් එල්ල කරමින්, ඉස්ලාමීය ජනරජය හා සම්බන්ධ දුසිම් ගණනක් ස්ථාන ඉලක්ක කර ගෙන ඇති අතර, මෙය දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශතුරන් ලෙස පවතින මෙම දෙරට අතර ගැටුම දැඩි ලෙස උග්ර කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෑත ඉතිහාසයේ ඉරානයට එරෙහිව ගත් වඩාත් පුළුල් ඇමෙරිකානු හමුදා ක්රියාමාර්ගයන් අතරට ගණන් කෙරෙන මෙම ප්රහාරය, ඉරාන බලකායන් විසින් සිදු කළ බවට චෝදනා කෙරෙන මිසයිල ප්රහාරයකට ප්රතිචාරයක් ලෙස ක්රියාත්මක කරන ලදී. මෙම මෙහෙයුම පළිගැනීමේ ස්වභාවයක් ගන්නා අතරම ඉරානයේ හමුදා ශක්යතාවය දුර්වල කිරීම ද අරමුණු කරගත් බව වොෂිංටනය ප්රකාශ කළේය.
වේගයෙන් පිරිහෙන තත්ත්වයක්
මෙම වර්ධනය එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර සබඳතා තියුනු ලෙස පිරිහෙමින් පවතින බව ප්රකට කරන අතර, පුළුල් කලාපීය හෝ ගෝලීය ගැටුමක් ඇතිවිය හැකි බවට ජාත්යන්තර ප්රජාව අතර දැඩි සංවේදනයක් මතු කරයි. දෙරට අතර ප්රහාර හා ප්රතිප්රහාරවල චක්රය පාලනය කිරීම දුෂ්කර විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
කලාපීය බලවතුන් සහ ගෝලීය සහකාරයෝ මෙම තත්ත්වය ළඟින් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, බොහෝ දෙනා සංයමය ආරක්ෂා කරමින් වැඩිදුර රුධිරාපාතය වළකා ගැනීම සඳහා වහාම රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවලට ආපසු යෙදෙන ලෙස 촉구 කරති.
කලාපයට මෙයින් ඇති අර්ථය
මෙම ප්රහාරය දැනටමත් අස්ථායී ස්වභාවයෙන් පවතින මැදපෙරදිග කලාපයට දුරදිග යන බලපෑම් ඇති කරන අතර, මෑත වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ නිරන්තර අස්ථාවරත්වයකට ගොදුරු වූ මෙම කලාපය සඳහා ප්රධාන සැලකිලිමත් කරුණු ලෙස පහත සඳහන් දෑ හඳුනාගත හැකිය:
- කලාපයේ ඇමෙරිකානු අවශ්යතා හෝ මිත්ර රාජ්යයන්ට එරෙහිව ඉරාන ප්රතිප්රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාව
- ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලෝකය පුරා සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සැපයුම් දාමයන්ට බාධා කිරීම
- මැදපෙරදිගේ කිහිපෙක් ඇති නියෝජිත ගැටුම් වඩාත් උග්ර වීමේ අවදානම
- ගිනිදැල් මැද සිරවූ සාමාන්ය ජනතාවට ඇති වන මානවීය ප්රතිවිපාක
ජාත්යන්තර ප්රජාවේ ප්රතිචාරය
ලෝක නායකයෝ සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය යන දෙපාර්ශ්වයටම ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරමින් ඔවුන්ගේ මතභේද සාමකාමීව විසඳා ගන්නා ලෙස 촉구 කරමින් ප්රකාශ නිකුත් කිරීමට ඉදිරිපත් ව ඇත. ගැටුම පාලනයෙන් ඉක්මවා යාම වැළැක්වීමට වහාම ඉවත් වන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.
ප්රධාන බලශක්ති දෙකක් විවෘත ගැටුමකට ළඟා වෙමින් ඇති ආකාරය ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර ප්රජාවට, ඊට ප්රතිවිපාකවලින් ගැලවීමට කිසිදු රාජ්යයකට — කෙතරම් දුරස්ථ වුවත් — හැකියාවක් නොමැත.
ශ්රී ලංකාවට ඇති බලපෑම
මැදපෙරදිග වෙළඳ මාර්ග මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතින සහ ගල්ෆ් රාජ්යයන්හි රැකියාවල නිරත විශාල ප්රවාසී ප්රජාවක් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, උග්රවෙමින් පවතින මෙම ගැටුම දැඩි සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු කාරණාවකි. කලාපයේ දිගු කාලීන හමුදා ගැටීමක් ඉන්ධන මිල, ප්රේෂණ සහ ගල්ෆ් හිදී සේවය කරන දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ ජීවනෝපාය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.
තත්ත්වය වේගයෙන් දිග හැරෙමින් පවතින හෙයින් රජය ඊට ළඟින් අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.