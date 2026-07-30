Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව දැවැන්ත හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කරයි — 緊張උග්‍රවෙමින්

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව දැවැන්ත හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කරයි — 緊張උග්‍රවෙමින්

වොෂිංටනය පුළුල් ගුවන් මෙහෙයුමකින් ඉරානයේ දුසිම් ගණනක් ඉලක්ක කරගනී

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව දැවැන්ත ගුවන් ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරමින්, ඉස්ලාමීය ජනරජය හා සම්බන්ධ දුසිම් ගණනක් ස්ථාන ඉලක්ක කර ගෙන ඇති අතර, මෙය දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශතුරන් ලෙස පවතින මෙම දෙරට අතර ගැටුම දැඩි ලෙස උග්‍ර කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෑත ඉතිහාසයේ ඉරානයට එරෙහිව ගත් වඩාත් පුළුල් ඇමෙරිකානු හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයන් අතරට ගණන් කෙරෙන මෙම ප්‍රහාරය, ඉරාන බලකායන් විසින් සිදු කළ බවට චෝදනා කෙරෙන මිසයිල ප්‍රහාරයකට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම මෙහෙයුම පළිගැනීමේ ස්වභාවයක් ගන්නා අතරම ඉරානයේ හමුදා ශක්‍යතාවය දුර්වල කිරීම ද අරමුණු කරගත් බව වොෂිංටනය ප්‍රකාශ කළේය.

වේගයෙන් පිරිහෙන තත්ත්වයක්

මෙම වර්ධනය එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර සබඳතා තියුනු ලෙස පිරිහෙමින් පවතින බව ප්‍රකට කරන අතර, පුළුල් කලාපීය හෝ ගෝලීය ගැටුමක් ඇතිවිය හැකි බවට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අතර දැඩි සංවේදනයක් මතු කරයි. දෙරට අතර ප්‍රහාර හා ප්‍රතිප්‍රහාරවල චක්‍රය පාලනය කිරීම දුෂ්කර විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

කලාපීය බලවතුන් සහ ගෝලීය සහකාරයෝ මෙම තත්ත්වය ළඟින් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, බොහෝ දෙනා සංයමය ආරක්ෂා කරමින් වැඩිදුර රුධිරාපාතය වළකා ගැනීම සඳහා වහාම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලට ආපසු යෙදෙන ලෙස 촉구 කරති.

කලාපයට මෙයින් ඇති අර්ථය

මෙම ප්‍රහාරය දැනටමත් අස්ථායී ස්වභාවයෙන් පවතින මැදපෙරදිග කලාපයට දුරදිග යන බලපෑම් ඇති කරන අතර, මෑත වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ නිරන්තර අස්ථාවරත්වයකට ගොදුරු වූ මෙම කලාපය සඳහා ප්‍රධාන සැලකිලිමත් කරුණු ලෙස පහත සඳහන් දෑ හඳුනාගත හැකිය:

  • කලාපයේ ඇමෙරිකානු අවශ්‍යතා හෝ මිත්‍ර රාජ්‍යයන්ට එරෙහිව ඉරාන ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාව
  • ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලෝකය පුරා සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සැපයුම් දාමයන්ට බාධා කිරීම
  • මැදපෙරදිගේ කිහිපෙක් ඇති නියෝජිත ගැටුම් වඩාත් උග්‍ර වීමේ අවදානම
  • ගිනිදැල් මැද සිරවූ සාමාන්‍ය ජනතාවට ඇති වන මානවීය ප්‍රතිවිපාක

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ ප්‍රතිචාරය

ලෝක නායකයෝ සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය යන දෙපාර්ශ්වයටම ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරමින් ඔවුන්ගේ මතභේද සාමකාමීව විසඳා ගන්නා ලෙස 촉구 කරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමට ඉදිරිපත් ව ඇත. ගැටුම පාලනයෙන් ඉක්මවා යාම වැළැක්වීමට වහාම ඉවත් වන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.

ප්‍රධාන බලශක්ති දෙකක් විවෘත ගැටුමකට ළඟා වෙමින් ඇති ආකාරය ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට, ඊට ප්‍රතිවිපාකවලින් ගැලවීමට කිසිදු රාජ්‍යයකට — කෙතරම් දුරස්ථ වුවත් — හැකියාවක් නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බලපෑම

මැදපෙරදිග වෙළඳ මාර්ග මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතින සහ ගල්ෆ් රාජ්‍යයන්හි රැකියාවල නිරත විශාල ප්‍රවාසී ප්‍රජාවක් සිටින ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, උග්‍රවෙමින් පවතින මෙම ගැටුම දැඩි සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු කාරණාවකි. කලාපයේ දිගු කාලීන හමුදා ගැටීමක් ඉන්ධන මිල, ප්‍රේෂණ සහ ගල්ෆ් හිදී සේවය කරන දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගේ ජීවනෝපාය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.

තත්ත්වය වේගයෙන් දිග හැරෙමින් පවතින හෙයින් රජය ඊට ළඟින් අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර,…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු…

30 Jul 2026 Discuss