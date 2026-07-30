Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

ජපානයේ නිරිත දෙසින් පිහිටි කියුෂු කලාපය බදාදා දිනයේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පාවකින් භීතියට හා අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වී ඇති අතර, කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දිගටම හමා ඒමත් සමඟ අධිකාරීන් අවම වශයෙන් මරණ 13ක් තහවුරු කර ඇත.

නිරිත ජපානයට මාරාන්තික කම්පන පහරදෙයි

කියුෂු කලාපයට දැඩි ලෙස හානි කළ මූලික භූකම්පාව ප්‍රජාවන් විනාශයට පත් කර ඇති අතර, ආපදාවට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් රෑ දාවල් නොබලා කටයුතු කරමින් සිටිති. අවම වශයෙන් 13 දෙනෙකුගේ මරණය සනාථ වී ඇති නමුත් මෙම සංඛ්‍යාව ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; මන්ද, ගණනාවක් දෙනෙකු හෘදයාබාධ තත්ත්වයේ සිටින බව වාර්තා වී ඇති හෙයිනි — මෙය ජපාන ආරම්භක හදිසි රිපෝර්තු කිරීමේදී වෛද්‍ය අධිකාරීන් විසින් මරණ නිල වශයෙන් සහතික කිරීමට පෙර යොදාගනු ලබන පොදු යෙදුමකි.

නොනවතින අනුකම්පන තව දුරටත් අනතුර වැඩි කරයි

බදාදා දිනයේ ප්‍රධාන කම්පාව ඇති වූ දා සිට කලාපය තුළ කම්පන 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, එය දැනටමත් කම්පාවට පත් වූ ගැමියන්ගේ පීඩාව තව දුරටත් තීව්‍ර කරමින් බේරාගැනීමේ හා ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ කටයුතු අඩාල කරමින් සිටී. ඉදිරි පැය හා දින කිහිපය තුළ තවත් සැලකිය යුතු අනුකම්පන ඇති විය හැකි බව අනතුරු අඟවමින් ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

තද ආතතියකින් පසු වන කලාපයක්

ලෝකයේ වඩාත්ම භූකම්පා ක්‍රියාකාරී රටවල් අතර එකක් වන ජපානයට බලවත් භූකම්පා අලුත් දෙයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, බදාදා දිනයේ සිද්ධියේ පරිමාණය හා අඛණ්ඩ අනුකම්පන ක්‍රියාකාරකම් කියුෂු කලාපයේ ස්ථානීය හදිසි සේවා හා යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර ඇත.

  • භූකම්පාවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු වී ඇත.
  • මූලික කම්පාව ඇති වූ දා සිට කම්පන 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත.
  • ආරම්භක වාර්තා කිරීමේ සමයේ දී ගොදුරු දෙදෙනෙකු හෘදයාබාධ තත්ත්වයේ සිටි බව වාර්තා විය.
  • ආපදාවෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශ පුරා සෙවීමේ හා ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකව පවතී.

හානියේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය තවමත් තක්සේරු කෙරෙමින් පවතින අතර, සිරවූ හෝ තුවාල ලැබූ අය වෙත ළඟා වීමට හදිසි කණ්ඩායම් අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටිති. තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙද්දී, පීඩාවට පත් ප්‍රජාවන්ට සහාය වීම සඳහා ජපාන රජය අමතර සම්පත් බලගන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ Sinhala

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා…

30 Jul 2026 Discuss
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී Sinhala

නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමය, රජය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගන්නා ලද ඉක්මන් හා නොසැලකිලිමත් පියවර ලෙස හඳුන්වමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි ලෙස හෙළා…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද

ආරක්ෂක විශේෂඥයින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් දුර්වලතා පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වීමේ වැඩිවන අවදානමකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

30 Jul 2026 Discuss