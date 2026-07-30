Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමය, රජය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගන්නා ලද ඉක්මන් හා නොසැලකිලිමත් පියවර ලෙස හඳුන්වමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි ලෙස හෙළා දැකීමක් සිදු කර ඇත. එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය බරපතල ලෙස ක්ෂය කළ හැකි බවට ද සංගමය අවවාද කරයි.

සංගමය ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

තද බස් භාවිතා කරමින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක, නීත්‍යනුකූල ප්‍රජාව, අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් හෝ පොදු ජනතාව සමඟ ප්‍රමාණවත් සාකච්ඡාවකින් තොරව මෙම යෝජනාව ඉදිරියට තල්ලු කෙරෙමින් ඇති බව සංස්ථාව ගැඹුරු සැලකිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කළේය. නීතියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීමේදී අධිකරණය ඉටු කරන මූලික භූමිකාව සැලකිල්ලට ගෙන, විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය නියාමනය කරන නියමයන් හා කොන්දේසි සම්බන්ධ ඕනෑම වෙනසක් ඉහළම ප්‍රවේශමෙන් හා විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව සංගමය අවධාරණය කළේය.

එවැනි වැදගත් ව්‍යවස්ථාමය හෝ නීති සම්පාදන සංශෝධනයක් ඉක්මන් කිරීම, විධායකය විනිශ්චය ආසනයේ වඩාත් හිතකර සංයුතියක් සකස් කිරීම තුළින් අධිකරණය මත වැඩි බලපෑමක් ඇති කර ගැනීමට ප්‍රයත්න දරන බවට — සංජානනයක් හෝ යථාර්ථයක් — ඇති වීමේ අවදානමක් ඇති බව නිදහස් නීතිඥ සංගමය තර්ක කළේය.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවදානමට ලක් වේ

සංගමයේ විරෝධතාවල හරය වන්නේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ මූලධර්මයයි. ඕනෑම ආකාරයක දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් ඒ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කළ යුතු බව ඔවුහු ප්‍රකාශ කරති. විශේෂයෙන් තෝරාගත් ආකාරයකින් හෝ පැහැදිලි හා වෛෂයික නිර්ණායකයන් නොමැතිව විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, අධිකරණයේ අපක්ෂපාතී බව පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය ක්ෂය කළ හැකි බව සංගමය අනතුරු ඇඟවීය.

ක්‍රියාවලිය වහාම නතර කරන ලෙස, නීති වෘත්තිකයන් සමඟ අර්ථවත් සංවාදයක යෙදෙන ලෙස, සහ අධිකරණ ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ඕනෑම ක්‍රියාවලියක් විනිවිදභාවයෙන් යුතු, සර්වසම්මත හා ව්‍යවස්ථාානුකූල ක්‍රියාවලියක් හරහා සිදු කරන ලෙස සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

පුළුල් සාකච්ඡාවක් සඳහා ඉල්ලීම

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, සිවිල් සමාජ සංවිධාන, සහ අධිකරණ ක්‍රමයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ට, ආයතනික අඛණ්ඩතාවට වඩා දේශපාලන පහසුව ප්‍රමුඛ කරන ලද පියවරක් ලෙස ඔවුන් සංලක්ෂිත කළ ක්‍රියාවට එරෙහිව හඬ නැගීමට නිදහස් නීතිඥ සංගමය බල කළේය.

යෝජනාව සඳහා සහය ලබා දීමට පෙර එය ප්‍රවේශමෙන් සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කරන ලෙස ද සංගමය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, බලතල ත්‍රිවිධ වෙන් කිරීම රැකගැනීමේ ව්‍යවස්ථාමය යුතුකම ගැන නීති සම්පාදකයන්ට මතක් කර දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය තවමත් අස්ථිර ව පවතින, සහ බොහෝ නීති වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අධිකරණ විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ විධායකයේ ඕනෑවට වඩා ඇඟිලි ගැසීමේ ඕනෑම සංඥාවක් සෙවෙලීමෙන් නරඹමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ මෙම මතභේදය මතු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි Sinhala

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

ජපානයේ නිරිත දෙසින් පිහිටි කියුෂු කලාපය බදාදා දිනයේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පාවකින් භීතියට හා අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වී ඇති අතර, කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දිගටම…

30 Jul 2026 Discuss
ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ Sinhala

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද

ආරක්ෂක විශේෂඥයින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් දුර්වලතා පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වීමේ වැඩිවන අවදානමකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

30 Jul 2026 Discuss