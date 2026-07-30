ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද
ආරක්ෂක විශේෂඥයින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් දුර්වලතා පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්රහාරයකට ලක්වීමේ වැඩිවන අවදානමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ව්යවස්ථාදායකයේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්වල ආරක්ෂාව සහ සාර්ථක කඩිනමක් ඇති කළ හැකි ප්රතිවිපාක පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින් සහ නිලධාරීන්, පාර්ලිමේන්තු පද්ධති අනිෂ්ට සයිබර් ඇතුළුවීම්වලට ගොදුරු විය හැකි බව හඳුනාගෙන ඇති අතර, එවැනි ප්රහාරයක් රටේ ශ්රේෂ්ඨතම ව්යවස්ථාදායක ආයතනයේ කාර්යසාධනයට බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.
ශ්රී ලංකා වෙරළ තෙක් ළඟා වන ගෝලීය තර්ජනයක්
රජයේ ආයතන සහ ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩල ඉලක්ක කරගත් සයිබර් ප්රහාර ලොව පුරා ক্রমයෙන් සාමාන්ය තර්ජනයක් බවට පත්ව ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ද මෙම භයානක ප්රවණතාවෙන් නිදහස් නොවේ. රාජ්ය හා රාජ්ය නොවන ක්රියාකාරීන් තම ක්රමවේදයන්හි වැඩි සූක්ෂ්මතාවක් ලබා ගනිමින් සිටින බැවින්, ශක්තිමත් ලෙස ආරක්ෂිත රජයේ ජාල පවා රිංගා ගැනීමේ අවදානමට ලක්ව ඇති බව විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවයි.
මෙම අනතුරු ඇඟවීම එළඹෙන්නේ ශ්රී ලංකාවේ රජයේ ආයතන තම කටයුතු නවීකරණය කිරීමට සහ ඩිජිටල්කරණය කිරීමට බලපෑමට ලක්ව ඇති අවස්ථාවක ය. කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කරන ඒ ක්රියාවලිය, විවේචනාත්මක පද්ධති නව හා විකාශනය වන සයිබර් තර්ජනවලට ද නිරාවරණය කරයි.
හදිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීම්
පාර්ලිමේන්තුවේ ජාල සහ සංවේදී දත්ත ආරක්ෂා කරන සයිබර් ආරක්ෂණ රාමුව ශක්තිමත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ට බලකෙරෙමින් සිටී. සාකච්ඡා වන ප්රධාන නිර්දේශ අතර ඇත්තේ:
- පවතින පාර්ලිමේන්තු තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම්වල සම්පූර්ණ විගණනයක් සිදු කිරීම
- උසස් ෆයර්වෝල් සහ ඇතුළුවීම් හඳුනාගැනීමේ පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීම
- තතුබෑම් සහ සමාජ ඉංජිනේරු ප්රහාර හඳුනාගෙන ප්රතිචාර දැක්වීමට පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම
- පාර්ලිමේන්තුව තුළ කැපවූ සයිබර් ආරක්ෂණ ප්රතිචාර ඒකකයක් පිහිටුවීම
පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම හුදෙක් තාක්ෂණික කරුණක් පමණක් නොව — එය ජාතික ආරක්ෂාවේ සහ ප්රජාතාන්ත්රික වගවීමේ ප්රශ්නයකි.
ජාතික ආරක්ෂාවට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
පාර්ලිමේන්තුවට එරෙහිව සාර්ථක සයිබර් ප්රහාරයක් රහස්ය ව්යවස්ථාදායක දත්ත, මැතිවරණයෙන් තේරී පත් නියෝජිතයින් අතර සන්නිවේදනය සහ සංවේදී රජයේ ලේඛන හෙළිදරව් කළ හැකිය. එවැනි කඩිනමක් ජාතික ආරක්ෂාව අනතුරේ හෙළීමට පමණක් නොව, රටේ ප්රජාතාන්ත්රික ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ද ඛාදනය කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාව අතීතයේ රජයේ ආයතන ඉලක්ක කරගත් සයිබර් සිදුවීම්වලට මුහුණ දී ඇති අතර, ව්යවස්ථාදායකය ඇතුළු රජයේ සියලු ශාඛා දක්වා ව්යාප්ත වන, සම්බන්ධීකරණය කළ හා ශක්තිමත් ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ උපාය මාර්ගයක් සඳහා ඇති හදිසි අවශ්යතාව එමඟින් ඉස්මතු වේ.
මෙම අනතුරු ඇඟවීම සුදුසු බරගරුකම සහිතව සලකා බලා, හානිකර ප්රහාරයක් සිදු වීමට පෙර ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් පාර්ශ්වකරුවන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.