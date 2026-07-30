බෙන්තොට වෙරළ තීරයේ ඛේදජනක පැරසේලිං අනතුරකින් විදේශ සංචාරිකාවක් මරුට
ශ්රී ලංකාවේ නිරිත දිග වෙරළ තීරයේ ජනප්රිය සංචාරක නිකේතනයක් වන බෙන්තොට සමීපයේ සිදු වූ භයානක පැරසේලිං අනතුරකින් විදේශ රටක ජාතික කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සිදුවීමේ විස්තර
විදේශ සංචාරිකාවගේ ජීවිතය බිලිගත් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සිදු වූයේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් සංචාරකයින් පිරිසක් ගැවසෙන වෙරළ නිකේතනයක් නිමිත්ත කරගෙනය. මෙමගින් ප්රදේශයේ සංචාරකයින් සඳහා සලසනු ලබන ජල ක්රීඩා හා විනෝදාස්වාද කටයුතු පිළිබඳ ආරක්ෂිතත්ව ප්රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු වී ඇත.
බෙන්තොට, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් විශාල සංඛ්යාවක් වසරපුරා ආකර්ෂණය කරගන්නා, විශේෂයෙන් පැරසේලිං, ජෙට් ස්කීං සහ ගංගා සෆාරි ඇතුළු ජල ක්රීඩා රාශියක් සඳහා ප්රසිද්ධ, දිවයිනේ ප්රමුඛ පෙළේ වෙරළාශ්රිත ගමනාන්තයක් ලෙස පිළිගැනේ.
ආරක්ෂිතත්ව ගැටලු මතු වෙයි
විදේශ සංචාරිකාවගේ මෙම මරණය, දකුණු වෙරළ තීරය ඔස්සේ ක්රියාත්මක වාණිජ ජල ක්රීඩා ක්රියාකාරීන් සඳහා පවතින රෙගුලාසි හා අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් හදිසියේ සමාලෝචනය කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අනතුර සිදු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, කාන්තාවගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම්වල නිවැරදි අනුපිළිවෙල තහවුරු කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
සංචාරක කර්මාන්තයට බලපෑම
මෑත වසරවලදී සිය කීර්තිය හා සංචාරකයින් සංඛ්යාව යළි ගොඩනැගීමට දැඩි උත්සාහයක් ගෙන ආ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය, සංචාරකයින් සඳහා ලබාදෙනු ලබන සියලු වික්රමාන්විත හා ජල ක්රීඩා කටයුතුවල දැඩි ආරක්ෂිතත්ව ප්රොටෝකෝල ක්රියාත්මක කිරීමට නැවත වරක් ප්රබල බලපෑමකට මුහුණ දෙනු ඇත.
විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට, මියගිය සංචාරිකාවගේ හැඳුනුම්පත් තොරතුරු සහ ජාතිකත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර බලධාරීන් විසින් ප්රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.