Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බෙන්තොට වෙරළ තීරයේ ඛේදජනක පැරසේලිං අනතුරකින් විදේශ සංචාරිකාවක් මරුට

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බෙන්තොට වෙරළ තීරයේ ඛේදජනක පැරසේලිං අනතුරකින් විදේශ සංචාරිකාවක් මරුට

ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග වෙරළ තීරයේ ජනප්‍රිය සංචාරක නිකේතනයක් වන බෙන්තොට සමීපයේ සිදු වූ භයානක පැරසේලිං අනතුරකින් විදේශ රටක ජාතික කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

සිදුවීමේ විස්තර

විදේශ සංචාරිකාවගේ ජීවිතය බිලිගත් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සිදු වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සංචාරකයින් පිරිසක් ගැවසෙන වෙරළ නිකේතනයක් නිමිත්ත කරගෙනය. මෙමගින් ප්‍රදේශයේ සංචාරකයින් සඳහා සලසනු ලබන ජල ක්‍රීඩා හා විනෝදාස්වාද කටයුතු පිළිබඳ ආරක්ෂිතත්ව ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

බෙන්තොට, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් වසරපුරා ආකර්ෂණය කරගන්නා, විශේෂයෙන් පැරසේලිං, ජෙට් ස්කීං සහ ගංගා සෆාරි ඇතුළු ජල ක්‍රීඩා රාශියක් සඳහා ප්‍රසිද්ධ, දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙළේ වෙරළාශ්‍රිත ගමනාන්තයක් ලෙස පිළිගැනේ.

ආරක්ෂිතත්ව ගැටලු මතු වෙයි

විදේශ සංචාරිකාවගේ මෙම මරණය, දකුණු වෙරළ තීරය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වාණිජ ජල ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරීන් සඳහා පවතින රෙගුලාසි හා අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණයන් හදිසියේ සමාලෝචනය කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අනතුර සිදු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, කාන්තාවගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම්වල නිවැරදි අනුපිළිවෙල තහවුරු කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

සංචාරක කර්මාන්තයට බලපෑම

මෑත වසරවලදී සිය කීර්තිය හා සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව යළි ගොඩනැගීමට දැඩි උත්සාහයක් ගෙන ආ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය, සංචාරකයින් සඳහා ලබාදෙනු ලබන සියලු වික්‍රමාන්විත හා ජල ක්‍රීඩා කටයුතුවල දැඩි ආරක්ෂිතත්ව ප්‍රොටෝකෝල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නැවත වරක් ප්‍රබල බලපෑමකට මුහුණ දෙනු ඇත.

විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට, මියගිය සංචාරිකාවගේ හැඳුනුම්පත් තොරතුරු සහ ජාතිකත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි Sinhala

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

ජපානයේ නිරිත දෙසින් පිහිටි කියුෂු කලාපය බදාදා දිනයේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පාවකින් භීතියට හා අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වී ඇති අතර, කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දිගටම…

30 Jul 2026 Discuss
ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ Sinhala

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා…

30 Jul 2026 Discuss
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී Sinhala

නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමය, රජය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගන්නා ලද ඉක්මන් හා නොසැලකිලිමත් පියවර ලෙස හඳුන්වමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි ලෙස හෙළා…

30 Jul 2026 Discuss