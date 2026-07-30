ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715ක් වටිනා විශාල ආනයන වංචා අකුල් කාන්දුවකින් කැළඹේ
ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත දැවැන්ත ආනයන වංචා යෝජනා ක්රමයක හේතුවෙන් දරුණු ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම කලකිරීමේ සිද්ධිය රට තුළ මූල්ය හා නියාමන කවයන් පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇත.
අතිවිශාල ප්රමාණයක හොරකම
මෑතකාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ මෙවැනි ස්වභාවයේ ප්රකාශ වූ විශාලතම ක්රියාවලියක් ලෙස සැලකෙන මෙම සැකකටයුතු වංචාව, ව්යාජ හේතු යටතේ පද්ධතිය හරහා විශාල මුදල් ප්රමාණ ගලා යාමට ඉඩ ලබා දුන් වංචනික ආනයන ගනුදෙනු ඇතුළත් වේ. මෙම වංචාවේ පරිමාණය රටේ වෙළඳ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණවල සහ රේගු බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාවලීන්ගේ ඵලදායිතාව සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්රශ්ණ මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව තම ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු දිරාපත් ආර්ථික ය立直රගැනීමකට නාවා ගනිමින් සිටින මෙකී සංකීර්ණ කාලයේ, මෙතරම් විශාල ගනුදෙනු හඳුනා නොගෙන ඉදිරියට ගිය ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට අධිකාරීන් දැන් බලකෙරෙමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති බලපෑම්
තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සමග විශ්වසනීයත්වය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට තවමත් කෙළෙස් ගනිමින් සිටින රාජ්යයකට, මෙතරම් ප්රමාණයකින් යුත් වංචාවක් හෙළිදරව් වීම බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙන දෙයි. විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ මෙවැනි සිද්ධීන් ආයෝජක විශ්වාසය බිඳ දැමිය හැකි බවත්, විදේශ ණය හිමියන් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමග ජරාවෙන් සිදු කෙරෙන සාකච්ඡා සංකීර්ණ කළ හැකි බවත්ය.
- සැකකටයුතු වංචාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715ක් ලෙස තක්සේරු කෙරේ
- මෙම යෝජනා ක්රමය ව්යාජ ආනයන ලේඛන ඇතුළත් බව විශ්වාස කෙරේ
- නියාමන හා රේගු අධිකාරීන් දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් වෙමින් සිටිති
- ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ය立直රගැනීමේ උත්සාහයන් මධ්යයේ මෙම අකුල් කාන්දුව මතු වේ
වගවීම ඉල්ලා හඬ නගයි
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිමින්, වගකිව යුත්තන් ඔවුන්ගේ තනතුරු හෝ සම්බන්ධතා නොතකා වගකිව යුතු බව අවධාරණය කර ඇත. මෙතරම් විශාල ආර්ථික වරදක් නිදහසේ දිගටම ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ හරිනු ඇති යැයි යන හැකියාව ගැන රැළැල්ලෙන් රළ ගහන ජනරෝෂය ඉහළ යමින් තිබේ.
මෙතරම් ප්රමාණයකින් යුත් වංචාවක් හෙළිදරව් වීම, සම්බන්ධ සෑම මට්ටමකදීම සම්පූර්ණ වගවීමක් සහිතව ක්ෂණික, ස්වාධීන හා සමස්ත විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන හා මූල්ය බුද්ධි ඒකක, සැකකටයුතු යෝජනා ක්රමයේ සම්පූර්ණ විස්තාරය හෙළිදරව් කිරීමේ කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශනයන් ඉදිරියට යත්ම ජනතාව හා ජාත්යන්තර ප්රජාව දෙනෙත් යොමු කොට බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.