Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715ක් වටිනා විශාල ආනයන වංචා අකුල් කාන්දුවකින් කැළඹේ

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715ක් වටිනා විශාල ආනයන වංචා අකුල් කාන්දුවකින් කැළඹේ

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත දැවැන්ත ආනයන වංචා යෝජනා ක්‍රමයක හේතුවෙන් දරුණු ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම කලකිරීමේ සිද්ධිය රට තුළ මූල්‍ය හා නියාමන කවයන් පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇත.

අතිවිශාල ප්‍රමාණයක හොරකම

මෑතකාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මෙවැනි ස්වභාවයේ ප්‍රකාශ වූ විශාලතම ක්‍රියාවලියක් ලෙස සැලකෙන මෙම සැකකටයුතු වංචාව, ව්‍යාජ හේතු යටතේ පද්ධතිය හරහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණ ගලා යාමට ඉඩ ලබා දුන් වංචනික ආනයන ගනුදෙනු ඇතුළත් වේ. මෙම වංචාවේ පරිමාණය රටේ වෙළඳ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණවල සහ රේගු බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්ගේ ඵලදායිතාව සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්ණ මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තම ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු දිරාපත් ආර්ථික ය立直රගැනීමකට නාවා ගනිමින් සිටින මෙකී සංකීර්ණ කාලයේ, මෙතරම් විශාල ගනුදෙනු හඳුනා නොගෙන ඉදිරියට ගිය ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට අධිකාරීන් දැන් බලකෙරෙමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති බලපෑම්

තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමග විශ්වසනීයත්වය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට තවමත් කෙළෙස් ගනිමින් සිටින රාජ්‍යයකට, මෙතරම් ප්‍රමාණයකින් යුත් වංචාවක් හෙළිදරව් වීම බරපතල ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙයි. විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ මෙවැනි සිද්ධීන් ආයෝජක විශ්වාසය බිඳ දැමිය හැකි බවත්, විදේශ ණය හිමියන් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමග ජරාවෙන් සිදු කෙරෙන සාකච්ඡා සංකීර්ණ කළ හැකි බවත්ය.

  • සැකකටයුතු වංචාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 715ක් ලෙස තක්සේරු කෙරේ
  • මෙම යෝජනා ක්‍රමය ව්‍යාජ ආනයන ලේඛන ඇතුළත් බව විශ්වාස කෙරේ
  • නියාමන හා රේගු අධිකාරීන් දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් වෙමින් සිටිති
  • ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ය立直රගැනීමේ උත්සාහයන් මධ්‍යයේ මෙම අකුල් කාන්දුව මතු වේ

වගවීම ඉල්ලා හඬ නගයි

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිමින්, වගකිව යුත්තන් ඔවුන්ගේ තනතුරු හෝ සම්බන්ධතා නොතකා වගකිව යුතු බව අවධාරණය කර ඇත. මෙතරම් විශාල ආර්ථික වරදක් නිදහසේ දිගටම ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ හරිනු ඇති යැයි යන හැකියාව ගැන රැළැල්ලෙන් රළ ගහන ජනරෝෂය ඉහළ යමින් තිබේ.

මෙතරම් ප්‍රමාණයකින් යුත් වංචාවක් හෙළිදරව් වීම, සම්බන්ධ සෑම මට්ටමකදීම සම්පූර්ණ වගවීමක් සහිතව ක්ෂණික, ස්වාධීන හා සමස්ත විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන හා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකක, සැකකටයුතු යෝජනා ක්‍රමයේ සම්පූර්ණ විස්තාරය හෙළිදරව් කිරීමේ කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශනයන් ඉදිරියට යත්ම ජනතාව හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දෙනෙත් යොමු කොට බලා සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි Sinhala

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

ජපානයේ නිරිත දෙසින් පිහිටි කියුෂු කලාපය බදාදා දිනයේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පාවකින් භීතියට හා අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වී ඇති අතර, කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දිගටම…

30 Jul 2026 Discuss
ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ Sinhala

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා…

30 Jul 2026 Discuss
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී Sinhala

නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමය, රජය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගන්නා ලද ඉක්මන් හා නොසැලකිලිමත් පියවර ලෙස හඳුන්වමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි ලෙස හෙළා…

30 Jul 2026 Discuss