ට්රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව ප්රතිශෝධ ගැනීමට තර්ජනය කිරීමත් සමඟ ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළට
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව ප්රතිශෝධ ගැනීමට ප්රතිඥා දීමත් සමඟ ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස ඉහළ ගියේ, ලෝක වෙළෙඳපොළට බාධා කළ හැකි පුළුල් මැදපෙරදිග ගැටුමක් පිළිබඳ ditakfears ශංකාවන් උත්සන්න කරමිනි.
ශංකාවන් උත්සන්න වීමට වෙළෙඳපොළ ප්රතිචාර දක්වයි
අමු තෙල් මිලෙහි දැඩි ඉහළ යෑම, ලොව වඩාත්ම උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ශක්ති නිෂ්පාදන කලාපයක හමුදා ගැටුමක් ඇති විය හැකි බවට වෙළෙඳුන් හා ආයෝජකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. ප්රධාන තෙල් නිෂ්පාදකයෙකු වන හා ගෝලීය තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගමන් කරන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ඉරානය සම්බන්ධ ඕනෑම දීර්ඝකාලීන ගැටුමක් ජාත්යන්තර ශක්ති වෙළෙඳපොළට දැඩි ලෙස බලපෑ හැකිය.
ට්රම්ප්ගේ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම ඉරාන ප්රහාරයකට ප්රතිචාරයක් ලෙස ඉදිරිපත් වූ අතර, වොෂිංටනය මෙම ආක්රමණය නිිශ්ශබ්දව ඉවසා නොසිටින බව එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලිව 천명 කළේය. එම ප්රකාශය වෙළෙඳ භාණ්ඩ වෙළෙඳපොළ හරහා ක්ෂණික කම්පනයක් ඇති කළ අතර, බ්රෙන්ට් ගිනිතෙල් හා වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියේට් යන දෙකම සැලකිය යුතු ලාභ වාර්තා කළේය.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්
තම ශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මත දැඩි ලෙස යැපෙන ශ්රී ලංකාවට, ගෝලීය තෙල් මිල දීර්ඝ කාලයක් ඉහළ යෑම බරපතල ආර්ථික ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය. ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ යෑම රටේ වෙළෙඳ තුලනය, විදේශ විනිමය සංචිත, සහ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදම මත නැවත වරක් පීඩනය ඇති කළ හැකිය.
විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්රකෘතිය ලබමින් සිටින මෙම දිවයින් රාජ්යය, මෙවැනි බාහිර කම්පනවලට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත. ඉහළ යන තෙල් මිල විදුලි ගාස්තු හා ප්රවාහන වියදම් ඉහළ නංවා, ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික පාර්ශ්ව දෙකටම අතිරේක බරක් දැමිය හැකිය.
අස්ථාවර තත්ත්වයක්
ඉදිරි දිනවල වොෂිංටනය හා ටෙහෙරානය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය අනුව තවදුරටත් උත්සන්නයක් ඇති විය හැකි බැවින් තත්ත්වය ඉතා ද්රවශීල ලෙස පවතින බවට විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති. රාජ්ය තාන්ත්රික හා හමුදා සිදුවීම් ඉදිරියට යන්නේ කෙසේද යන්න මත ශක්ති වෙළෙඳපොළ සජාග ව සිටීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාවේ රජයන් හා මහ බැංකු, කලාපයේ බොහෝ ආර්ථිකයන් මිල ස්ථාවර කිරීමට හා වර්ධනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට තවමත් කටයුතු කරමින් සිටින කාලයකදී උද්ධමනකාරී පීඩනයන් නැවත ඇති කිරීමේ හැකියාව හේතුවෙන් මෙම අර්බුදය සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.