ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ
ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි
ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කැඳවා ඇති බව හමුදා ආරංචි මාර්ග තහවුරු කළේය.
හමුදා බලකා යෙදවීම මෙම තත්ත්වයේ බරපතලකම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, කඳුකර ප්රදේශයේ දරුණු භූමිය හරහා ගිනිදැල් තව දුරටත් පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී ඇත.
ගිනි නිවීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී
ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීම සඳහා වන සම්බන්ධීකෘත උත්සාහයක් ලෙස හමුදා බලකා බිම් මට්ටමේ වෙනත් හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටී. ඩියතලාව ප්රදේශයේ බෑවුම් සහිත දුෂ්කර භූමිය ගිනිදැල් සමඟ සටන් කරන්නන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති අභියෝගයන් වඩාත් උග්ර කර ඇත.
උවා පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි ඩියතලාව නගරය කැපී පෙනෙන හමුදා කඳවුරක නිවහන වන අතර, විශේෂයෙන් වියළි කාලගුණ තත්ත්ව යටතේ වන ගිනිවලට ඉතා ගොදුරු වන කඳුකර භූමියකින් වටවී ඇත.
බලධාරීන් ප්රවේශම් වන ලෙස අවවාද කරයි
අවට ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, බිම් මට්ටමේ ක්රියාත්මක ආරක්ෂක හමුදා සහ හදිසි ආරක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩල සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් දැනුවත් කරනු ලැබේ. ගිනි ගැනීමට හේතුව හෝ බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයේ වෘක්ෂලතා සහ වන සතුන්ට සිදු වූ හානියේ විශාලත්වය බලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර සහ වනාන්තර ප්රදේශවල මෑත වසරවලදී වන ගිනි ගණනාවක් ඇති වී ඇති අතර, ඒවා බොහෝ විට වියළි කාලසීමා සහ මිනිස් ක්රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ වන බව පෙනී යයි. මෙය පරිසරවේදීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් අතර වර්ධනය වන සැලකිල්ලට තුඩු දී ඇත.
ගිනි නිවීමේ මෙහෙයුම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වෙද්දී හමුදාව සහ අදාළ බලධාරීන් වෙතින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.