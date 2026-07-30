Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි

ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කැඳවා ඇති බව හමුදා ආරංචි මාර්ග තහවුරු කළේය.

හමුදා බලකා යෙදවීම මෙම තත්ත්වයේ බරපතලකම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, කඳුකර ප්‍රදේශයේ දරුණු භූමිය හරහා ගිනිදැල් තව දුරටත් පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

ගිනි නිවීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී

ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීම සඳහා වන සම්බන්ධීකෘත උත්සාහයක් ලෙස හමුදා බලකා බිම් මට්ටමේ වෙනත් හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටී. ඩියතලාව ප්‍රදේශයේ බෑවුම් සහිත දුෂ්කර භූමිය ගිනිදැල් සමඟ සටන් කරන්නන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති අභියෝගයන් වඩාත් උග්‍ර කර ඇත.

උවා පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ඩියතලාව නගරය කැපී පෙනෙන හමුදා කඳවුරක නිවහන වන අතර, විශේෂයෙන් වියළි කාලගුණ තත්ත්ව යටතේ වන ගිනිවලට ඉතා ගොදුරු වන කඳුකර භූමියකින් වටවී ඇත.

බලධාරීන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස අවවාද කරයි

අවට ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, බිම් මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක ආරක්ෂක හමුදා සහ හදිසි ආරක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩල සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් දැනුවත් කරනු ලැබේ. ගිනි ගැනීමට හේතුව හෝ බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශයේ වෘක්ෂලතා සහ වන සතුන්ට සිදු වූ හානියේ විශාලත්වය බලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර සහ වනාන්තර ප්‍රදේශවල මෑත වසරවලදී වන ගිනි ගණනාවක් ඇති වී ඇති අතර, ඒවා බොහෝ විට වියළි කාලසීමා සහ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ වන බව පෙනී යයි. මෙය පරිසරවේදීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් අතර වර්ධනය වන සැලකිල්ලට තුඩු දී ඇත.

ගිනි නිවීමේ මෙහෙයුම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වෙද්දී හමුදාව සහ අදාළ බලධාරීන් වෙතින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි Sinhala

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

ජපානයේ නිරිත දෙසින් පිහිටි කියුෂු කලාපය බදාදා දිනයේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පාවකින් භීතියට හා අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වී ඇති අතර, කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දිගටම…

30 Jul 2026 Discuss
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී Sinhala

නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමය, රජය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගන්නා ලද ඉක්මන් හා නොසැලකිලිමත් පියවර ලෙස හඳුන්වමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි ලෙස හෙළා…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරවල වර්ධනීය තර්ජනයට මුහුණ දෙයි — බලධාරීන්ට අවවාද

ආරක්ෂක විශේෂඥයින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් දුර්වලතා පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වීමේ වැඩිවන අවදානමකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

30 Jul 2026 Discuss