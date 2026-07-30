Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාලබේ UDA ක්‍රෙෂෙන්ඩෝ මැදි ආදායම් පවුල් සඳහා නිමාවට ආසන්නයේ

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාලබේ UDA ක්‍රෙෂෙන්ඩෝ මැදි ආදායම් පවුල් සඳහා නිමාවට ආසන්නයේ

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (UDA) විසින් මාලබේ හි ඉදිකරනු ලබන ක්‍රෙෂෙන්ඩෝ මැදි ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා ගුණාත්මක නිවාස සපයන අරමුණින් සැලසුම් කරන ලද මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය නිමාවට ආසන්නව පවතී.

දැරිය හැකි නාගරික නිවාස සඳහා ඉදිරි පියවරක්

ක්‍රෙෂෙන්ඩෝ ව්‍යාපෘතිය, විශාල කොළඹ ප්‍රදේශය හා ඒ ආශ්‍රිතව නවීන නමුත් දැරිය හැකි නිවාස විකල්ප සඳහා වන ඉල්ලුම සපුරාලීමට UDA ගන්නා ඵලදායී ප්‍රයත්නයක් නියෝජනය කරයි. අගනුවරට යාබද ශීඝ්‍රයෙන්ම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින උපනගරයක් ලෙස බොහෝ කලක සිට හඳුනාගෙන ඇති මාලබේ, මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම සංවර්ධනය අඩු පිරිවැය නිවාස යෝජනා ක්‍රම හා ඉහළ මිල නියම සහිත මහල් නිවාස වෙළෙඳපොළ අතර පරතරය පිරිමැසීම අරමුණු කරගනිමින්, මැදි ආදායම් ලාභීන්ට හොඳින් සම්බන්ධිත හා ශීඝ්‍රයෙන් නාගරීකරණය වෙමින් පවතින ප්‍රදේශයක නිවසක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙයි.

නාගරික සංවර්ධනයේ UDA හි අඛණ්ඩ භූමිකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ සැලසුම්ගත නාගරික වර්ධනයට වගකිව යුතු ප්‍රාථමික රාජ්‍ය ආයතනය වශයෙන්, UDA දිවයිනෙහි නිවාස හා වාණිජ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රාශියක පෙරමුණ ගෙන ඇත. මාලබේ හි ක්‍රෙෂෙන්ඩෝ සංකීර්ණය, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ජීවනයට සුදුසු, දැරිය හැකි නාගරික අවකාශ පුළුල් කිරීමේ අධිකාරිය ගෙන යන ප්‍රධාන අඛණ්ඩ කැපවීම් අතර වේ.

ඉදිකිරීම් නිමාව කරා නිරන්තරයෙන් ඉදිරියට යෑමත් සමඟ, අනාගත නිවාසිකයන් හා කොටස්කරුවන් ව්‍යාපෘතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, කොළඹේ වඩාත්ම ඉල්ලුමෙහි ඇති නාගරික කලාපයක ප්‍රවේශ්‍ය, නවීන නිවාස සැපයීමේ එහි පොරොන්දුව ඉටු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු සහිතව සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර,…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු…

30 Jul 2026 Discuss