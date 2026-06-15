එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට
සඳුදා දින ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තීව්ර ලෙස ඉහළ ගොස් වසන් වූ අතර, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ නිවේදනය අනුගාමීව ඇති වූ ආයෝජක විශ්වාසයේ ධනාත්මක රැල්ලෙන් දිරිමත් වී කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) 3.43 ක ශක්තිමත් ලාභයක් වාර්තා කළේය.
ගෝලීය වර්ධනයන් මගින් හෙලිදරව් වූ වෙළෙඳපොළ රැල්ල
දේශීය කොටස් වෙළෙඳපොළේ මෙම සැලකිය යුතු ඉහළ යෑම සිදු වූයේ, එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම පිළිබඳ ප්රවෘත්ති ගෝලීය මූල්ය වෙළෙඳපොළ පුරා ප්රතිරාවය වෙමින්, මෑත සති කිහිපය තුළ ආයෝජක විශ්වාසය මත බැරකම් කළ භූ දේශපාලනික තතු සමනය කළ අවස්ථාවේ ය. මෙම වර්ධනය නැගී එන වෙළෙඳපොළ හුවමාරු සඳහා ඉතා අවශ්ය ශක්තියක් සැපයූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ කොටස් ද ඉන් ප්රතිලාභ ලද ඒවා අතර විය.
වෙළෙඳුන් හා විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දුන් අන්දමට, මැදපෙරදිග තතු සමනය වීම, ආයෝජකයින් වැඩිදියුණු වූ ඉදිරිදර්ශනයෙන් ප්රයෝජන ගැනීමට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ, කොළඹ වෙළෙඳපොළේ ක්ෂේත්ර කිහිපයක් හරහා මිලදී ගැනීමේ ක්රියාකාරකම් දිරිමත් කිරීමට ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
හුවමාරුව පුරා පුළුල් ලෙස ලාභ රැල්ලක්
රැල්ල පුළුල් ස්වභාවයක් ගනිමින්, CSE හි ලැයිස්තුගත විවිධ ක්ෂේත්ර හරහා ධනාත්මක ගමන් ආවේගයක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ගෝලීය අවදානම් හැඟීම සමනය වීම වෙළෙඳ සැසිය පුරාවට පරිමාවන් හා වටිනාකම් ඉහළ නොයවමින් වෙළෙඳපොළ සහභාගිවන්නන් උද්යෝගයෙන් ප්රතිචාර දැක්වීමට හේතු විය.
මෙම කාර්යසාධනය ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ මෑත කාලීන සැලකිය යුතු තනි දින ලාභ අතර ඉස්මතු වූ අවස්ථාවක් ලෙස සටහන් වූ අතර, ජාත්යන්තර භූ දේශපාලනික හා රාජ්ය තාන්ත්රික වර්ධනයන් සමඟ දේශීය කොටස් කෙතරම් සමීපව බැඳී පවතිනවාද යන්න එමඟින් අවධාරණය විය.
ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ යෑම
ශක්තිමත් ලෙස වසන් වීම, බාහිර අවදානම් සාධක සමනය වෙත්මින් දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් අතර ශ්රී ලංකාවේ කොටස් සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමේ වර්ධනශීලී කැමැත්තක් පිළිබිඹු කරයි. ගෝලීය ස්ථාවරත්වය දිගින් දිගටම වැඩිදියුණු වේ නම්, CSE හට කෙටි කාලීනව ඉහළ ගමන් මාර්ගය පවත්වා ගත හැකි බව විශ්ලේෂකයන් යෝජනා කරති.
එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගිවිසුම ඇතිරි ලෙස වර්ධනය වන ආකාරය සහ ඉදිරි සැසිවල කොළඹ හුවමාරුවේ වෙළෙඳාම් ක්රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපෑ හැකි ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් හා ආයෝජක හැඟීම්හි ඉදිරි වෙනස්කම් ද ඇතුළු, ආශ්රිත සිදුවීම් වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයින් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.