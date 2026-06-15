දිලිත් ජයවීර, විමල් වීරවංශ සහ උදය ගම්මන්පිල අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සීඅයිඩී විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
著名 දේශපාලන පෙළේ පුද්ගලයින් සහ මාධ්ය පෞද්ගලිකත්වයන් ඇතුළු සමස්ත පුද්ගලයින් හය දෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණයට තහවුරු කර ඇත.
දැඩි අවධානයට ලක්වූ ප්රකට නාම
විමර්ශනයට ලක්ව ඇති අය අතරට දේශපාලනඥයෙකු සහ ව්යාපාරිකයෙකු වන දිලිත් ජයවීර, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ සහ හිටපු ඇමතිවරයෙකු වන පිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්ෂයේ නායක උදය ගම්මන්පිල යන ප්රකට චරිත ඇතුළත් වේ. සීඅයිඩී විසින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරිපිට මෙම තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම, මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්වීමට නියමිත නීතිමය කටයුත්තක ඉදිරි ගමන් සලකුණු කරන ඉතා වැදගත් සිදුවීමකි.
සීඅයිඩී අධිකරණයට විමර්ශනය තහවුරු කරයි
නම් කරන ලද පුද්ගලයින් හය දෙනාට එරෙහිව අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව සීඅයිඩී විමර්ශකයින් විධිමත් ලෙස අධිකරණයට දැනුම් දුන්හ. අධිකරණ අවමන් කිරීම දඩ සහ සිර දඬුවම් ඇතුළු නීතිමය ප්රතිවිපාක දරන බැවින්, බලධාරීන් මෙම කාරණාව ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව මෙම පියවරෙන් ඉස්මතු වේ.
චෝදනාවට ලක්වූ අයගේ ජාතික මට්ටමේ ප්රසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. ප්රකට චරිත තිදෙනාම විවිධ දේශපාලන හා මාධ්ය ක්ෂේත්රවල声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.