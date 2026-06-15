Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිලිත් ජයවීර, විමල් වීරවංශ සහ උදය ගම්මන්පිල අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සීඅයිඩී විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිලිත් ජයවීර, විමල් වීරවංශ සහ උදය ගම්මන්පිල අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සීඅයිඩී විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

著名 දේශපාලන පෙළේ පුද්ගලයින් සහ මාධ්‍ය පෞද්ගලිකත්වයන් ඇතුළු සමස්ත පුද්ගලයින් හය දෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට තහවුරු කර ඇත.

දැඩි අවධානයට ලක්වූ ප්‍රකට නාම

විමර්ශනයට ලක්ව ඇති අය අතරට දේශපාලනඥයෙකු සහ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන දිලිත් ජයවීර, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ සහ හිටපු ඇමතිවරයෙකු වන පිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්ෂයේ නායක උදය ගම්මන්පිල යන ප්‍රකට චරිත ඇතුළත් වේ. සීඅයිඩී විසින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපිට මෙම තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම, මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්වීමට නියමිත නීතිමය කටයුත්තක ඉදිරි ගමන් සලකුණු කරන ඉතා වැදගත් සිදුවීමකි.

සීඅයිඩී අධිකරණයට විමර්ශනය තහවුරු කරයි

නම් කරන ලද පුද්ගලයින් හය දෙනාට එරෙහිව අධිකරණ අවමන් කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව සීඅයිඩී විමර්ශකයින් විධිමත් ලෙස අධිකරණයට දැනුම් දුන්හ. අධිකරණ අවමන් කිරීම දඩ සහ සිර දඬුවම් ඇතුළු නීතිමය ප්‍රතිවිපාක දරන බැවින්, බලධාරීන් මෙම කාරණාව ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව මෙම පියවරෙන් ඉස්මතු වේ.

චෝදනාවට ලක්වූ අයගේ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. ප්‍රකට චරිත තිදෙනාම විවිධ දේශපාලන හා මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රවල声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声 声

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට

සඳුදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් වසන් වූ අතර, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ නිවේදනය අනුගාමීව ඇති වූ ආයෝජක…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1% Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1%

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් ආරම්භයක් සටහන් කර ඇති අතර, නිල දත්තවලට අනුව කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම ප්‍රබල කාර්යසාධනය මත පදනම්ව දළ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි

මුල් යානය නිර්මාණය කළ රාජ්‍ය අයිතිය හිමි ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම සමඟ ආධාරක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ…

15 Jun 2026 Discuss