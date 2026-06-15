2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි
තමිල් මක්කල් විදුතලෙයි පුලිකල් (TMVP) සංවිධානයේ නායකයා වන සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්රකාන්තන්, බහුලව පිල්ලෙයාන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඔහු, 2008 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වූ ඝාතන මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් සැකකරුවකු ලෙස නම් කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.
CID සොයාගැනීම් අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කෙරේ
අධිකරණ කටයුතු අතරතුර CID විසින් මෙම හෙළිදරව්ව සිදු කරන ලද අතර, සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ මගින් නැගෙනහිර පළාතේ කළඹලකාරී කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ සිදු වූ ඝාතන සම්බන්ධයෙන් පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස හඳුනාගන්නට බලධාරීන්ට හැකි වූ බව අනාවරණය කරන ලදී. කලක් TMVP කොටස් සංවිධානයට නායකත්වය දුන් හිටපු මන්ත්රීවරයා, දශකයකට හමාරකට පෙර සිදු වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යළිත් ඇරඹී ඇති අපරාධ පරීක්ෂණයක කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ අවසාන වසරවල නැගෙනහිරේ සිදු වූ හිංසාකාරී ක්රියා සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඇති කිරීමේ උත්සාහයන් හි සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස මෙම වර්ධනය සලකනු ලැබේ.
පිල්ලෙයාන් පිළිබඳ පසුබිම
කරුණා අම්මාන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන විනායගමූර්ති මුරලිතරන්ගේ නායකත්වය යටතේ එල්ටීටීඊ සංවිධානයෙන් වෙන් වූ සටන්කාමී කණ්ඩායමක් වන TMVP හි ප්රධාන චරිතයක් ලෙස පිල්ලෙයාන් කීර්තියට පත් විය. නැගෙනහිර පළාත LTTE අතින් යළිත් හමුදා බලයෙන් අත්පත් කරගැනීමෙන් පසුව, පිල්ලෙයාන් නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ ප්රධාන අමාත්යවරයා ලෙස සහ පසුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයකු ලෙස කටයුතු කළේය.
ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය තිබියදීත්, සන්නද්ධ ගැටුම් යුගය තුළ සිදු වූ බරපතල අපරාධවලට සම්බන්ධ බවට පිල්ලෙයාන්ට එරෙහිව ස්ථිර චෝදනා එල්ල වී ඇත. 2005 වර්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජෝසප් පරාජසිංහම් ඝාතනය ඇතුළු අනෙකුත් අපරාධ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ඔහු පෙර අවස්ථාවල රඳවා ගනිමින් ප්රශ්න කර ඇත.
නැගෙනහිර පළාත් වින්දිතයන් සඳහා වන වැදගත්කම
2008 හිංසාකාරී සිදුවීම් තුළ ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් නැගෙනහිර පළාතේ බොහෝ පවුල් සඳහා, CID විසින් අධිකරණය හමුවේ ගනු ලැබූ මෙම නවතම පියවර යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ සෙවීමේ බොහෝ කලක් ගත වූ ප්රතිඵලයක් ලෙස නියෝජනය කරයි. යුද්ධ කාලීන සහ ගැටුම් යුගයේ අකෘත්යවලට වගකිව යුත්තන්, ඔවුන්ගේ දේශපාලන තත්ත්වය හෝ සම්බන්ධතා නොබලා, නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වශයෙන් වගකිව යුතු බව සහතික කරන ලෙස මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිට ඇත.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩු කටයුතු අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඝාතනයන් වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ CID පරීක්ෂණ ද දිගටම පවත්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.