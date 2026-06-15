Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස CID නම් කරයි

තමිල් මක්කල් විදුතලෙයි පුලිකල් (TMVP) සංවිධානයේ නායකයා වන සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්, බහුලව පිල්ලෙයාන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඔහු, 2008 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වූ ඝාතන මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් සැකකරුවකු ලෙස නම් කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.

CID සොයාගැනීම් අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කෙරේ

අධිකරණ කටයුතු අතරතුර CID විසින් මෙම හෙළිදරව්ව සිදු කරන ලද අතර, සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ මගින් නැගෙනහිර පළාතේ කළඹලකාරී කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ සිදු වූ ඝාතන සම්බන්ධයෙන් පිල්ලෙයාන් සැකකරුවකු ලෙස හඳුනාගන්නට බලධාරීන්ට හැකි වූ බව අනාවරණය කරන ලදී. කලක් TMVP කොටස් සංවිධානයට නායකත්වය දුන් හිටපු මන්ත්‍රීවරයා, දශකයකට හමාරකට පෙර සිදු වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යළිත් ඇරඹී ඇති අපරාධ පරීක්ෂණයක කේන්ද්‍රීය චරිතය බවට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ අවසාන වසරවල නැගෙනහිරේ සිදු වූ හිංසාකාරී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඇති කිරීමේ උත්සාහයන් හි සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස මෙම වර්ධනය සලකනු ලැබේ.

පිල්ලෙයාන් පිළිබඳ පසුබිම

කරුණා අම්මාන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන විනායගමූර්ති මුරලිතරන්ගේ නායකත්වය යටතේ එල්ටීටීඊ සංවිධානයෙන් වෙන් වූ සටන්කාමී කණ්ඩායමක් වන TMVP හි ප්‍රධාන චරිතයක් ලෙස පිල්ලෙයාන් කීර්තියට පත් විය. නැගෙනහිර පළාත LTTE අතින් යළිත් හමුදා බලයෙන් අත්පත් කරගැනීමෙන් පසුව, පිල්ලෙයාන් නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස සහ පසුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කළේය.

ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය තිබියදීත්, සන්නද්ධ ගැටුම් යුගය තුළ සිදු වූ බරපතල අපරාධවලට සම්බන්ධ බවට පිල්ලෙයාන්ට එරෙහිව ස්ථිර චෝදනා එල්ල වී ඇත. 2005 වර්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝසප් පරාජසිංහම් ඝාතනය ඇතුළු අනෙකුත් අපරාධ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ඔහු පෙර අවස්ථාවල රඳවා ගනිමින් ප්‍රශ්න කර ඇත.

නැගෙනහිර පළාත් වින්දිතයන් සඳහා වන වැදගත්කම

2008 හිංසාකාරී සිදුවීම් තුළ ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් නැගෙනහිර පළාතේ බොහෝ පවුල් සඳහා, CID විසින් අධිකරණය හමුවේ ගනු ලැබූ මෙම නවතම පියවර යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ සෙවීමේ බොහෝ කලක් ගත වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නියෝජනය කරයි. යුද්ධ කාලීන සහ ගැටුම් යුගයේ අකෘත්‍යවලට වගකිව යුත්තන්, ඔවුන්ගේ දේශපාලන තත්ත්වය හෝ සම්බන්ධතා නොබලා, නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වශයෙන් වගකිව යුතු බව සහතික කරන ලෙස මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිට ඇත.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩු කටයුතු අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඝාතනයන් වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ CID පරීක්ෂණ ද දිගටම පවත්වනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ PTA යටතේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු සිරගත කිරීම නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශනය පිළිබඳ නව සංශයන් අවදි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ PTA යටතේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු සිරගත කිරීම නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශනය පිළිබඳ නව සංශයන් අවදි කරයි

දේශපාලනිකව සංවේදී යැයි සැලකෙන සංගීතය හේතුවෙන් කලාකරුවෙකු පුළුල් ත්‍රස්තවාද විරෝධී නීතිය යටතේ රඳවා ගනු ලැබේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු රට ත්‍රස්තවාදය…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා ප්‍රධාන නවීකරණයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඊශ්‍රායල් ගුවන් අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම සමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා ප්‍රධාන නවීකරණයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඊශ්‍රායල් ගුවන් අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම සමත් වෙයි

IAI සමාගම නවීකරණය කළ සටන් යානා ශ්‍රී ලංකාවට භාරදෙයි ඊශ්‍රායල් ගුවන් අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සමාගම (IAI) විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මත්තේ සඳහා…

15 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වී ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වී ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වයි

නවතම නිල දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වසරින් වසර 5.1%ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය…

15 Jun 2026 Discuss