Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රමාදයක් වෙතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රමාදයක් වෙතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි

2025 GCE සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාදයකට ලක්වනු ඇතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇති අතර, සිය ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සිසුන් මේ හේතුවෙන් බලාපොරොත්තු සුන්වීමකට ලක්ව ඇත.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙකු 어제 තහවුරු කළේ, ප්‍රතිඵල මුලින් ජූනි 15 වැනිදා නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබූ නමුත්, ප්‍රතිඵල අවසන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපේක්ෂිත කාල රාමුව තුළ සම්පූර්ණ කර නොමැති බවයි.

සිසුන් හා දෙමාපියන් අවිනිශ්චිතතාවයක

මෙම නිවේදනය, දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ජාතික විභාගයට පෙනී සිටි විශාල සිසු පිරිසට මෙන්ම ඔවුන්ගේ පවුල් වලට ද කනස්සල්ලක් ඇති කළ හැකි අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ දිනය පදනම් කරගෙන තවදුරටත් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පෙර සැලසුම් කර ඇත.

GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ ඉතාමත් වැදගත් අධ්‍යාපනික සන්ධිස්ථානයක් වන අතර, එහි ප්‍රතිඵල මත සිසුන්ට උසස් පෙළ අධ්‍යයන ධාරාවට ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම තීරණය වන අතර ඔවුන්ගේ අනාගත අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය මාර්ග හැඩගැසේ.

නව දිනයක් තවම තහවුරු නැත

ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සඳහා නිරීක්ෂිත දිනය තවමත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර නොමැත. යාවත්කාලීන කාලසටහන සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදනයක් ලැබෙන තෙක් සිසුන් හා දෙමාපියන් රැඳී සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

ප්‍රමාදයට හේතු සහ නිශ්චිත නව නිකුත් කිරීමේ දිනය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන හතරක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් බදු හඳුනාගැනීමේ අංක රහිතව සිටිති — ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

මිලියන හතරක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් බදු හඳුනාගැනීමේ අංක රහිතව සිටිති — ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් මිලියන හතරක් පමණ තවමත් තම බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) ලබාගෙන නොමැති බව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) හෙළිකර ඇති අතර, රටේ බදු පදනම…

15 Jun 2026 Discuss
මැදපෙරදිග අර්බුදයේ තරංග වලින් ආසියානු ආර්ථිකයන් රැකගැනීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාර පැකේජයක් සක්‍රිය කරයි Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදයේ තරංග වලින් ආසියානු ආර්ථිකයන් රැකගැනීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාර පැකේජයක් සක්‍රිය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන රැල්ලෙන් කලාපයේ අවදානමට ලක්විය හැකි ආර්ථිකයන් ආරක්ෂා කිරීම…

15 Jun 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර: සූක්ෂ්මව සැලසුම් කළ කුමන්ත්‍රණයක් — දේශපාලනඥයන්, පොලිසිය සහ කුමන්ත්‍රණකරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට කළ අපරාධය Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර: සූක්ෂ්මව සැලසුම් කළ කුමන්ත්‍රණයක් — දේශපාලනඥයන්, පොලිසිය සහ කුමන්ත්‍රණකරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට කළ අපරාධය

සිදු නොවිය යුතුව තිබූ ඛේදවාචකයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පල්ලි සහ ආඩම්බර හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් දිවි 270කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බිලිගෙන, තවත් සිය ගණනකට දරුණු තුවාල සිදු කළ…

15 Jun 2026 Discuss