2026 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී
2026 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7කට ආසන්න ප්රමාණයකින් අවප්රමාණ වී ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථිකය අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ගමන් පෙත ඉදිරියට ගෙනයන මෙම අවස්ථාවේ දේශීය මුදල් ඒකකයට මෙය කැපී පෙනෙන පසුබෑමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මුදල් ඒකකය පීඩනයට ලක්වේ
2022 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවරත්වයේ සලකුණු දැක්වූ රුපියලට නැවත වරක් පීඩනය එල්ල වී ඇති බව මෙම අවප්රමාණය පිළිබිඹු කරයි. එකම වර්ෂයක් තුළ සිදු වූ සියයට 7ක අවප්රමාණය, විනිමය අනුපාතිකයේ උච්චාවචනයන්ට සංවේදී ආර්ථික විද්යාඥයින්, ආනයනකරුවන් සහ සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කරයි.
රුපියලේ අවප්රමාණය සාමාන්යයෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය ඇතුළු ආනයනික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑමට හේතු වන අතර, එම බර අසමාන ලෙස රටේ අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල් මත පිහිටයි.
ආර්ථිකයට එල්ල වන ප්රතිඵල
ශ්රී ලංකාව තවමත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොන්දේසි සහ ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ගිවිසුම් ක්රියාත්මක කරමින් සිටින ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක මෙම අවප්රමාණය සිදු වෙයි. මුදල් ඒකකයේ දුර්වලතාව විදේශ මුදල් වලින් නම් කර ඇති ණය ගෙවීමේ බැඳීම් සංකීර්ණ කළ හැකි අතර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මහත් වෙහෙසින් පාලනය කරගෙන ඇති උද්ධමන පීඩනය නැවත ඉහළ නංවයි.
- ආනයන පිරිවැය ඉහළ යෑමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විශේෂයෙන් ඉන්ධන හා පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා
- විදේශ මුදල් බැඳීම් සඳහා ණය සේවා පිරිවැය ඉහළ යා හැකිය
- අපනයනකරුවන්ට හා ප්රේෂණ ලාභීන්ට දුර්වල රුපියලෙන් වාසි ලැබිය හැකිය
- අවප්රමාණය අඛණ්ඩව සිදු වුවහොත් උද්ධමන අවදානම් නැවත මතු විය හැකිය
දෙකොසොලේ කඩුවක්
රුපියලේ අවප්රමාණය පාරිභෝගිකයන්ට හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට අභියෝග ඉදිරිපත් කළද, ආර්ථිකයේ ඇතැම් අංශවලට එය ප්රයෝජනවත් ලක්ෂණ රැසක් ගෙනදෙයි. ඇඳුම්, තේ සහ රබර් ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ අපනයන කර්මාන්ත ගෝලීය වෙළඳපොළවල තරගකාරී මිල වාසි ලබා ගැනීමට සූදානම්ව සිටිති. එසේම, රුකියා කරන්නන් ලෙස විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනකගේ ප්රේෂණ ලාභීන්ට ඩොලරයකට වැඩි රුපියල් ප්රමාණයක් ලැබෙනු ඇත.
එහෙත්, තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක් මත ඇති වන සමස්ත බලපෑම මූල්ය විශ්ලේෂකයන් විසින් ප්රවේශමෙන් සලකා බලනු ලබන අතර, ඉදිරි මාසවලදී මහ බැංකුවේ ප්රතිචාරය හා මුදල් ප්රතිපත්තියේ ඕනෑම ගැලපීමක් ඔවුහු ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
එකම වර්ෂයක් තුළ සියයට 7ක අවප්රමාණයක් යනු ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ අවධානයට ලක් විය යුතු ඉලක්කමකි; විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකාව සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා ස්ථාපිත කිරීමට සහ ස්වකීය මූල්ය පද්ධතිය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ශ්රමයෙන් කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේදී.
වර්ෂය ඉදිරියට ගෙවෙත්ම, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සෞඛ්යය මනින ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස රුපියලේ ගමන් මඟ සලකමින්, බලධාරීන් සහ වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් විනිමය අනුපාතිකයේ චලනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.