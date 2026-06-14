Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් අවප්‍රමාණ වී ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථිකය අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ගමන් පෙත ඉදිරියට ගෙනයන මෙම අවස්ථාවේ දේශීය මුදල් ඒකකයට මෙය කැපී පෙනෙන පසුබෑමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මුදල් ඒකකය පීඩනයට ලක්වේ

2022 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවරත්වයේ සලකුණු දැක්වූ රුපියලට නැවත වරක් පීඩනය එල්ල වී ඇති බව මෙම අවප්‍රමාණය පිළිබිඹු කරයි. එකම වර්ෂයක් තුළ සිදු වූ සියයට 7ක අවප්‍රමාණය, විනිමය අනුපාතිකයේ උච්චාවචනයන්ට සංවේදී ආර්ථික විද්‍යාඥයින්, ආනයනකරුවන් සහ සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කරයි.

රුපියලේ අවප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආනයනික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑමට හේතු වන අතර, එම බර අසමාන ලෙස රටේ අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් මත පිහිටයි.

ආර්ථිකයට එල්ල වන ප්‍රතිඵල

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොන්දේසි සහ ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක මෙම අවප්‍රමාණය සිදු වෙයි. මුදල් ඒකකයේ දුර්වලතාව විදේශ මුදල් වලින් නම් කර ඇති ණය ගෙවීමේ බැඳීම් සංකීර්ණ කළ හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහත් වෙහෙසින් පාලනය කරගෙන ඇති උද්ධමන පීඩනය නැවත ඉහළ නංවයි.

  • ආනයන පිරිවැය ඉහළ යෑමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විශේෂයෙන් ඉන්ධන හා පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා
  • විදේශ මුදල් බැඳීම් සඳහා ණය සේවා පිරිවැය ඉහළ යා හැකිය
  • අපනයනකරුවන්ට හා ප්‍රේෂණ ලාභීන්ට දුර්වල රුපියලෙන් වාසි ලැබිය හැකිය
  • අවප්‍රමාණය අඛණ්ඩව සිදු වුවහොත් උද්ධමන අවදානම් නැවත මතු විය හැකිය

දෙකොසොලේ කඩුවක්

රුපියලේ අවප්‍රමාණය පාරිභෝගිකයන්ට හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට අභියෝග ඉදිරිපත් කළද, ආර්ථිකයේ ඇතැම් අංශවලට එය ප්‍රයෝජනවත් ලක්ෂණ රැසක් ගෙනදෙයි. ඇඳුම්, තේ සහ රබර් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කර්මාන්ත ගෝලීය වෙළඳපොළවල තරගකාරී මිල වාසි ලබා ගැනීමට සූදානම්ව සිටිති. එසේම, රුකියා කරන්නන් ලෙස විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනකගේ ප්‍රේෂණ ලාභීන්ට ඩොලරයකට වැඩි රුපියල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනු ඇත.

එහෙත්, තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක් මත ඇති වන සමස්ත බලපෑම මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන් විසින් ප්‍රවේශමෙන් සලකා බලනු ලබන අතර, ඉදිරි මාසවලදී මහ බැංකුවේ ප්‍රතිචාරය හා මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ ඕනෑම ගැලපීමක් ඔවුහු ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

එකම වර්ෂයක් තුළ සියයට 7ක අවප්‍රමාණයක් යනු ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ අවධානයට ලක් විය යුතු ඉලක්කමකි; විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා ස්ථාපිත කිරීමට සහ ස්වකීය මූල්‍ය පද්ධතිය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ශ්‍රමයෙන් කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේදී.

වර්ෂය ඉදිරියට ගෙවෙත්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සෞඛ්‍යය මනින ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස රුපියලේ ගමන් මඟ සලකමින්, බලධාරීන් සහ වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් විනිමය අනුපාතිකයේ චලනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

2025 G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා…

14 Jun 2026 Discuss
එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි Sinhala

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

එල් නිඤ්ඤෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී දිවයිනට තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක…

14 Jun 2026 Discuss