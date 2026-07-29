තත්ත්ව පරීක්ෂාව: දිසානායක යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ණය රු. ට්රිලියන් 22 සිට රු. ට්රිලියන් 34 දක්වා ඉහළ ගිය බවට වෛරලී වූ ප්රකාශය නොමඟ යවන සුළුය
සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වන ප්රකාශයකට අනුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ පාලනය යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ණය රු. ට්රිලියන් 22 සිට රු. ට්රිලියන් 34 දක්වා පංකු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, ඔහුගේ පරිපාලනය යටතේ අනතුරුදායක ණය සමුච්චයක් සිදු වූ බවත් ඇඟවේ. එහෙත්, නිල රජයේ දත්ත හොඳින් විමර්ශනය කිරීමෙන් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක් අනාවරණය වේ.
ප්රකාශය කියා සිටින්නේ කුමක්ද?
විවිධ වේදිකා හරහා බෙදාගෙන ඇති මෙම වෛරලී ප්රකාශය, දිසානායක නායකත්වය දරන රජය රු. ට්රිලියන් 12 ක් පමණ වූ විශාල රාජ්ය ණය වැඩිවීමකට වගකිව යුතු බව ඉදිරිපත් කරයි — එය සත්ය නම්, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ ඉතාමත් ශීඝ්ර ණය ව්යාප්තීන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරනු ඇත. වත්මන් රජයට විරුද්ධ විවේචකයන් මෙම ප්රකාශය යොදාගෙන රජය රට ගේ දැනටමත් බිඳෙලොල් ద්රව්යමය ස්ථාවරය තවදුරටත් දුර්වල කරන බව තර්ක කරති.
නිල දත්ත ඇත්තටම පෙන්වන්නේ කුමක්ද?
නිල සංඛ්යාලේඛනවලට අනුව, උපුටා දක්වා ඇති ණය අගයන් වත්මන් පරිපාලනය යටතේ ලබාගත් ණය නිවැරදිව පිළිබිඹු නොකරයි. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ණය ගමන් මගෙහි හැඩය ගෙනා ක්රියාවලිය දශක ගණනාවක් පුරා ව්යාප්ත වූ අතර, රටේ බැඳීම්වලින් බහුතරය ජනාධිපති දිසානායක ධුරයට පත් වීමට බොහෝ කලකට පෙර සමුච්චය වූවකි. නාමික ණය අගයන්හි සිදු වූ පිම්ම, ප්රධාන වශයෙන් පෙර රජයන්ගෙන් උරුම වූ බැඳීම්, ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ සකස්කිරීම් සහ 2022 ආර්ථික අර්බුදයේ සිදුවෙමින් පවතින බලපෑම පිළිබිඹු කරයි.
වෛරලී සටහන්වල සිදු කෙරෙන සංසන්දනය, නිශ්චිත ණය මෙවලම්වල කාල රේඛාව හෝ ඒවායේ මූලාරම්භය සැලකිල්ලට නොගන්නා හෙයින්, සාමාන්ය මහජනතාවට ඉදිරිපත් කෙරෙන රාමුව මූලික වශයෙන් නොමඟ යවන සුළු වේ.
සන්දර්භය වැදගත් වේ: ශ්රී ලංකාවේ ණය ඉතිහාසය
ශ්රී ලංකාව 2022 අප්රේල් මාසයේ, එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පාලනය යටතේ, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයට ඇද දමමින්, ඉතිහාසයේ කිසිදා සිදු නොවූ බාහිර ණය පැහැර හැරීමක් ප්රකාශ කළේය. රට ඉනික්බිති ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමිකරුවන් සමඟ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම සඳහා සාකච්ඡාවලට ඇතුළු විය.
- රාජපක්ෂ යුගය තුළ විශාල පරිමාණ යටිතල පහසුකම් ණය හරහා ණය සැලකිය යුතු ලෙස සමුච්චය විය.
- 2022 අර්බුදය, දශක ගණනාවක් පුරා ගොඩ නැගුණු රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රයේ ගැඹුරු ව්යුහාත්මක アンバランස්ය හෙළිදරව් කළේය.
- ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ ක්රියාවලීන් නිසා බැඳීම් වාර්තා කිරීමේ සහ වාර්තා ගත කිරීමේ ආකාරය වෙනස් විය හැකි අතර, එය ශීර්ෂ අගයන් කෙරෙහි බලපෑ හැකිය.
මෙම සාධකවලින් අදහස් වන්නේ, නිසි සන්දර්භයකින් තොරව විවිධ කාල සීමාවන් හරහා අමු ණය අගයන් සංසන්දනය කිරීම, ඉතා නොමඟ යවන නිගමනවලට හේතු විය හැකි බවයි.
නොමඟ යවන මූල්ය ප්රකාශවල අනතුර
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ අධීක්ෂණය යටතේ සංකීර්ණ ආර්ථික ය立直ක්රියාවලියක් හරහා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, නිවැරදි නොවන ද්රව්යමය දත්ත ව්යාප්ත වීම සැබෑ අවදානමක් ඇති කරයි. රටේ ණය තත්ත්වය පිළිබඳ මහජනතාවගේ අවබෝධය, ආයෝජක විශ්වාසය, ප්රතිපත්ති විවාද සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී වගවීම කෙරෙහි සෘජුවම බලපායි.
ණය දත්ත වරදවා නිරූපණය කිරීම — හිතාමතා හෝ නොසැලකිලිමත් ලෙස බෙදාගැනීම හරහා — ආර්ථික පාලනය පිළිබඳ දැනුවත් විනිශ්චය ගැනීමේ මහජනතාවගේ හැකියාව ක්ෂිණ කරයි.
රාජ්ය ණය පිළිබඳ ප්රකාශ ඇගයීමේදී, සත්යාපනය නොකළ සමාජ මාධ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.