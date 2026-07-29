Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ICT සහ මූල්‍ය සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශයේ ශක්තිමත් වර්ධනයක් ඇති කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ICT සහ මූල්‍ය සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශයේ ශක්තිමත් වර්ධනයක් ඇති කරයි

ඩිජිටල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රධාන අපනයන ආදායම් මාර්ග ලෙස මතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශය කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් අත්විඳිමින් සිටින අතර, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ මූල්‍ය සේවා වර්ධනයේ මූලික原動力 ලෙස මතු වී තිබේ. විදේශ විනිමය ආදායම් නැවත ගොඩනැගීමට අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයට මෙය බලාපොරොත්තු සහගත සංඥාවක් වෙයි.

ICT අංශය ඉදිරියෙන් නායකත්වය දරයි

ICT කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් වටිනා අපනයන දායකයන්ගෙන් එකක් ලෙස තම ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇති අතර, පිරිවැය සාධාරණ, උසස් තත්ත්වයේ ඩිජිටල් විසඳුම් අපේක්ෂා කරන ජාත්‍යන්තර සේවාලාභීන්ගෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ලබාගනී. මෙම අංශය ගෝලීය වෙළඳපොළවල සැලකිය යුතු කීර්තියක් ලබාගත් මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි භාරදීම සහ තාක්ෂණ මූලික සේවා රාශියක් ඇතුළත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන දක්ෂ තාක්ෂණ වෘත්තිකයන්ගේ පිරිස, තරඟකාරී මෙහෙයුම් පිරිවැය සමඟ එක්ව, ඩිජිටල් මෙහෙයුම් භාරදීමට බලන සමාගම් සඳහා දිවයින ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කර ඇති අතර, දකුණු ආසියානු කලාපයේ ශක්‍ය ICT කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස රටේ කීර්තිය ක්‍රමයෙන් ගොඩනැගීමට සහාය වෙයි.

මූල්‍ය සේවා ගතිවේගය ජනනය කරයි

ICT හා සමාන්තරව, මූල්‍ය සේවා අංශය ද ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන සංඛ්‍යා ශක්තිමත් කිරීමේ සැලකිය යුතු භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. මෙයට ගිණුම්කරණය, මූල්‍ය උපදේශනය සහ විදේශ සේවාලාභීන් වෙත ක්‍රමයෙන් සැපයෙමින් පවතින ආශ්‍රිත වෘත්තීය සේවා රාශියක් ඇතුළත් වේ.

මෙම අංශ දෙකේ දෙගුණ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ පුළුල් ව්‍යුහාත්මක වෙනස්වීමක් අවධාරණය කරන අතර, ඇඳුම් සහ තේ වැනි සම්ප්‍රදායික භාණ්ඩ අපනයන හා සමඟ සේවාවන් ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට ඒම දැකිය හැකිය.

ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ධනාත්මක සංඥාවක්

මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රටක් සඳහා, ඉහළ අගයකින් යුත් සේවා අපනයන වර්ධනය දිරිගන්වන සුළු ප්‍රගතියක් නියෝජනය කරයි. ICT සහ මූල්‍ය සේවාවලින් ලැබෙන වැඩිවන විදේශ විනිමය ආදායම් රටේ ගෙවුම් තුලනය මත පැවතෙන පීඩනය සමනය කිරීමටත්, මුදල් ස්ථාවරත්වය සහාය කිරීමටත් දායක වේ.

  • ICT සේවා ජාත්‍යන්තර භාරදීමේ ගිවිසුම් ආකර්ෂණය කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි
  • මූල්‍ය හා වෘත්තීය සේවා ගෝලීය සේවාලාභී පදනම පුළුල් කරමින් සිටී
  • සේවා අපනයන ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන සංයුතියේ වඩාත් සැලකිය යුතු අංගයක් බවට පත් වෙමින් තිබේ
  • දක්ෂ මානව ප්‍රාග්ධනය අංශ දෙකටම ප්‍රධාන තරඟකාරී වාසියක් ලෙස පවතී

ඉදිරි වසරවල ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී සේවා අපනයන ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කරමින්, මෙම ගතිවේගය පවත්වාගෙන යාමටත් වේගවත් කිරීමටත් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ වෘත්තීය කුශලතා සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජන ප්‍රමුඛතාවට ගැනීම ප්‍රතිපත්ති立案者යන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පුද්ගලික හා මූල්‍ය තොරතුරු සොරාගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ රවටන සුළු SMS පණිවිඩ හරහා පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර්…

29 Jul 2026 Discuss
තත්ත්ව පරීක්ෂාව: දිසානායක යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය රු. ට්‍රිලියන් 22 සිට රු. ට්‍රිලියන් 34 දක්වා ඉහළ ගිය බවට වෛරලී වූ ප්‍රකාශය නොමඟ යවන සුළුය Sinhala

තත්ත්ව පරීක්ෂාව: දිසානායක යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය රු. ට්‍රිලියන් 22 සිට රු. ට්‍රිලියන් 34 දක්වා ඉහළ ගිය බවට වෛරලී වූ ප්‍රකාශය නොමඟ යවන සුළුය

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වන ප්‍රකාශයකට අනුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ පාලනය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ණය රු. ට්‍රිලියන් 22 සිට රු. ට්‍රිලියන් 34…

29 Jul 2026 Discuss
එස්&පී ණය තක්සේරු ස්ථාවරත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනයේ සන්ධිස්ථානික සාක්ෂියක් ලෙස රජය අගය කරයි Sinhala

එස්&පී ණය තක්සේරු ස්ථාවරත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනයේ සන්ධිස්ථානික සාක්ෂියක් ලෙස රජය අගය කරයි

එස්&පී ග්ලෝබල් රේටිංස් ආයතනය විසින් ලබා දුන් නවතම ණය තක්සේරුව, රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනයේ ශක්තිමත් අනුමැතියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය පිළිගෙන ඇති අතර, ණය තක්සේරු…

29 Jul 2026 Discuss