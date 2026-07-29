එස්&පී ණය තක්සේරු ස්ථාවරත්වය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසාධනයේ සන්ධිස්ථානික සාක්ෂියක් ලෙස රජය අගය කරයි
එස්&පී ග්ලෝබල් රේටිංස් ආයතනය විසින් ලබා දුන් නවතම ණය තක්සේරුව, රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්රතිසාධනයේ ශක්තිමත් අනුමැතියක් ලෙස ශ්රී ලංකා රජය පිළිගෙන ඇති අතර, ණය තක්සේරු ශ්රේණිගත කිරීමේ ස්ථාවරත්වය, රාජ්ය මූල්ය විනය සහ ස්ථාවර ප්රතිපත්ති立案 ඵල맺기 ආරම්භ කර ඇති බවට සංයුක්ත සාක්ෂියක් ලෙස රජය පෙන්වා දෙයි.
එස්&පී තක්සේරුව විශ්වාසය පළ කරයි
2026 ජූලි මාසයේ සිදු කරන ලද එස්&පී ග්ලෝබල් රේටිංස් ආයතනයේ මෑතම තක්සේරුවට අනුව, රජය සිය වර්තමාන ණය ශ්රේණිගත කිරීමේ තත්ත්වය සාර්ථකව පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු ලබා ගත් මෙම ජයග්රහණය, සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරන බව නිලධාරීහු පවසති.
ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරීන් ඉක්මනින් ඉදිරිපත් වී මෙම ප්රතිඵලය රජයේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ තහවුරුවක් ලෙස හෙළිදරව් කළ අතර, ජාත්යන්තරව ගෞරවයට ලක් වූ ණය ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනය විසින් සටහන් කළ ස්ථාවරත්වය, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මග නිවැරදි දිශාවට සෘජුව ඉදිරියට ගෙන යන බව සනිටුහන් කරන බව ඔවුහු තර්ක කළහ.
ප්රතිපත්ති දිශාවට ලැබෙන විශ්වාස ඡන්දය
ණය දායක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ පුළුල් මූල ආර්ථික පරිසරය ස්ථාවර කිරීමට, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහය ඇති ප්රතිසාධන සැලැස්මක් මත රඳා පවතින සිය ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනට අනුගත වීම මූලික බව රජය නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.
තවදුරටත් ශ්රේණිගත කිරීම් පහත වැටීමට ඉඩ නොදී ශ්රේණිගත කිරීමේ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම, මෑත වසරවලදී ඓතිහාසික රාජ්ය ණය බිඳ වැටීමක් සහ 광범위 ආර්ථික දුෂ්කරතා අත්දුටු රටක් සඳහා සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් බව නිලධාරීහු අවධාරණය කළහ.
එස්&පී තක්සේරුව සංඛ්යාවක් පමණක් නොවේ — ශ්රී ලංකාව転换点ය සාර්ථකව පසු කර, වගකිවයුතු ආර්ථික පාලනයට කැපවී සිටින බවට ආයෝජකයන්ට, වෙළඳ හවුල්කරුවන්ට සහ ජාත්යන්තර ප්රජාවට ලැබෙන සං ඥාවකි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් ඇති අදහස කුමක්ද
එස්&පී ග්ලෝබල් රේටිංස් වැනි ආයතන විසින් ලබා දෙන ණය ශ්රේණිගත කිරීම් ජාත්යන්තර මූල්ය වෙළඳපොළවල දී සැලකිය යුතු බලයක් දරයි. ස්ථාවර ශ්රේණිගත කිරීමක් ණය ලබා ගැනීමේ පිරිවැය අඩු කිරීමට, විදේශ සෘජු ආයෝජන දිරිගැන්වීමට සහ රාජ්යය ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ ප්රවේශ කිරීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමට දායක වෙයි — මේ සියල්ල ශ්රී ලංකාව විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ ස්ථාවර ණය මට්ටම් යළි පිහිටුවීමට ගන්නා උත්සාහය සඳහා ඉතා තීරණාත්මක ප්රමුඛතාවන් වේ.
ස්ථාවර ශ්රේණිගත කිරීමක් ධෛර්යජනක වුවද, ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සහ රාජ්ය මූල්ය දිගුකාලීනව ස්ථාවර පදනමක් මත ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළු, රට ඉදිරියේ දුෂ්කර ගමනක් ඉතිරිව ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
නිරීක්ෂකයන් අතර ප්රවේශම් සහිත ශුභවාදිත්වය
ආර්ථික විචාරකයෝ ප්රවේශම් ගැනීමට අනුශාසනා කරමින් ප්රවෘත්තිය පුළුල් ලෙස ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්රේණිගත කිරීමේ ස්ථාවරත්වය වර්තමාන තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කළ ද, ප්රතිසංස්කරණ ගමනාවේගය මන්දගාමී වුවහොත් හෝ ගෝලීය දේශසීමා මිල උච්චාවචනයන් හෝ ප්රේෂණ ප්රවාහ අඩු වීම වැනි බාහිර පීඩනයන් තීව්ර වුවහොත් ඉක්මනින් වෙනස් විය හැකි බව ඔවුහු සඳහන් කළහ.
අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේ දිගු ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම්, ඉහළ ගිය උද්ධමනය සහ දිගු විදුලිය කප්පාදු ඇදරෙමින් ගි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.