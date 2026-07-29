ව්යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
ශ්රී ලංකා පොලිසිය, පුද්ගලික හා මූල්ය තොරතුරු සොරාගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ව්යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ රවටන සුළු SMS පණිවිඩ හරහා පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර් අපරාධ රැල්ලක් පිළිබඳව හදිසි මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
වංචාව සිදුවන ආකාරය
වංචාකරුවන් විසින් නිල GovPay මාර්ගගත ගෙවීම් වේදිකාවේ ව්යාජ අනුරූ නිර්මාණය කරමින්, නොදැනුවත් මහජනතාව බැංකු අක්තපත්ර සහ පුද්ගලික හැඳුනුම්පත් තොරතුරු වැනි සංවේදී විස්තර ඇතුළත් කිරීමට පොළඹවනු ලැබේ. මෙම ව්යාජ වෙබ් අඩවිවලට අමතරව, වංචාකරුවන් විසින් ව්යාජ SMS පණිවිඩ ද ව්යාප්ත කරමින් ලබන්නන් එම ව්යාජ ද්වාරවලට යොමු කරනු ලැබේ.
පොලිසිය ප්රවේශම් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි
බලධාරීන් විසින් මාර්ගගතව රජයේ ගෙවීම් වේදිකාවලට ප්රවේශ වීමේදී අතිශය ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවට බල කර ඇත. නිල ගනුදෙනු සඳහා භාවිත කරන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් පුද්ගලික හෝ මූල්ය දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පෙර නීත්යානුකූල, අනුමත ද්වාරයක් බව තහවුරු කර ගැනීමේ වැදගත්කම පොලිසිය අවධාරණය කළේය.
SMS හෝ වෙනත් ඩිජිටල් නාලිකා හරහා ලැබෙන සැක සහිත සබැඳි ක්ලික් කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත්, දැඩි අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ආරක්ෂිතව සිටින්නේ කෙසේද
- SMS හෝ විද්යුත් තැපෑල හරහා ලැබෙන සබැඳි ක්ලික් කිරීම වෙනුවට සෑම විටම නිල රජයේ වෙබ් අඩවිවලට සෘජුව පිවිසෙන්න.
- ඉදිරියට යාමට පෙර වෙබ් අඩවි ලිපිනයේ අක්රමිකතා හෝ අක්ෂර වින්යාස දෝෂ සඳහා ප්රවේශමෙන් දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න.
- SMS සබැඳි හරහා ප්රවේශ වන මාර්ගගත ආකෘති පත්ර හරහා කිසිවිටෙකත් බැංකු මුරපද, PIN හෝ පුද්ගලික හැඳුනුම් අංක බෙදා නොගන්න.
- සැක සහිත වෙබ් අඩවි හෝ පණිවිඩ ඕනෑම ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානයට හෝ අදාළ සයිබර් අපරාධ බලධාරීන්ට ක්ෂණිකව වාර්තා කරන්න.
එවැනි වංචාවකට ගොදුරු වී ඇති බවට විශ්වාස කරන ඕනෑ අයෙකු ප්රමාදයකින් තොරව නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් හා සම්බන්ධ වන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසිය අනුරෝධ කර ඇත. මෙම වංචාකාරී ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, වගකිව යුත්තන් නීතිය හමුවට ගෙනෙන බවට බලධාරීන් කැපවී සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.