Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

එල් නිඤ්ඤෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී දිවයිනට තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ප්‍රජාවන් හා අදාළ ආයතන දරුණු විය හැකි තත්ත්වයන්ට සූදානම් වන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එල් නිඤ්ඤෝ යනු කුමක්ද? එය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

එල් නිඤ්ඤෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර නිවර්තන පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මගින් සංලක්ෂිත වන නියත කාලගුණ රටාවකි. සාගර උෂ්ණත්වයේ මෙම වෙනස ලොව පුරා සාමාන්‍ය කාලගුණ රටාවන් කඩාකප්පල් කරන අතර, නිවර්තන දේශගුණයක් හා විශේෂ භූගෝලීය ස්වභාවයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාව, එවැනි සිදුවීම්වල ද්විතීයික බලපෑම්වලට ඉතා සංවේදී රටකි.

එල් නිඤ්ඤෝ තත්ත්වයන් තීව්‍ර වූ විට, දකුණු ආසියාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇති කළ හැකි බවත්, එමගින් දිවයිනේ පහත් බිම් ප්‍රදේශවල හදිසි ගංවතුර, නායයෑම් සහ පුළුල් ජල ගැලීම් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩිවන බවත් නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

බලධාරීන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

වර්ධනය වෙමින් පවතින එල් නිඤ්ඤෝ රටාව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බව රාජ්‍ය නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මූලික දර්ශකවලට අනුව මෙම වර්ෂයේ අග භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සාමාන්‍යයට වැඩි වර්ෂාපතනයක් අත්විය හැකි බව සංඥා වේ. වෙනස්වන තත්ත්වයන් අපේක්ෂාවෙන් ආපදා කළමනාකරණ හා කාලගුණ විද්‍යා ආයතන ඉහළ අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයක සිටින බව වාර්තා වේ.

මීට පෙර ඇති වූ ගංවතුර සිදුවීම් නිසා දහස් ගණන් පවුල් නිතරම විස්ථාපනය වී, දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක යටිතල පහසුකම්, කෘෂිකර්මාන්තය හා ජීවනෝපාය සඳහා දැඩි හානි සිදු වූ තතු ශ්‍රී ලංකාව තවමත් සමනය කර ගෙන සිටින අවස්ථාවක මෙම අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වී ඇත.

වැඩිම අවදානමට ලක් වන ගංවතුරට ගොදුරු වන දිස්ත්‍රික්ක

ප්‍රධාන ගංගා පද්ධතිවලට යාබද ප්‍රදේශ හා පහත් බිම් වෙරළාසන්න කලාප ඇතුළු රට දෙස් ගණනාවක් ඓතිහාසිකව අධික කාලගුණ තත්ත්වයන්ගේ දරුණු ආඝාතයට ලක්ව ඇත. ප්‍රමාද නොවී අනතුරු ඇඟවීමේ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක බවටත්, ඉවාකුවේෂන් සැලසුම් කල් තබා සකස් කර ඇති බවටත් සහතික වෙමින්, කලින් දරුණු ගංවතුර වාර්තා කළ දිස්ත්‍රික්කවලට විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට බලධාරීන් සූදානම් වේ.

මහජනතාව දත යුතු දේ

විශේෂයෙන් අවදානම් ප්‍රදේශවල ජීවත්වන පදිංචිකරුවන්, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට දැඩි අවධානයෙන් සිටීමටත්, නිල උපදෙස් වලට귀 ගැන ඇහෙන ලෙසත් දිරිමත් කරනු ලැබේ. ගංවතුර අවදානම් සමයන්හිදී නිර්දේශිත ප්‍රධාන ආරක්ෂාකාරී පියවරයන් නම්:

  • නිල කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම් හා රජයේ නිවේදනයන් හරහා දැනුවත්ව සිටීම
  • හඳුනාගත් ඉහළ අවදානම් ගංවතුර කලාපවල ඉදිකිරීම් හෝ ජීවත්වීමෙන් වැළකීම
  • ආහාර, ජලය හා ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සැපයුම් සහිත හදිසි කට්ටල සූදානම් කිරීම
  • ආසන්නතම ඉවාකුවේෂන් මාර්ග හා රැකවරණ ස්ථාන දැන සිටීම
  • අසාමාන්‍ය ජල මට්ටම් ඉහළ යාමක් හෝ ජලාපවාහන අවහිරතා දැකීමේදී ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්ට වහාම දැනුම් දීම

ක්‍රියාශීලී සූදානමක් සඳහා ආයාචනය

කාලගුණ ආශ්‍රිත ආපදාවල මානව හා ආර්ථික පිරිවැය අවම කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී මෙවලම් ලෙස කලින් සූදානම් වීම හා ප්‍රජා දැනුවත්භාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම බව නිලධාරීන් අවධාරනය කර ඇත.

වර්ෂය ඉදිරියට යාමත් සමඟ එල් නිඤ්ඤෝ තත්ත්වයන් තවදුරටත් තීව්‍ර වීමේ හැකියාව ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය සම්පූර්ණ ධාරිතාවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු වේ. ජාතික කාලගුණ විද්‍

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

2025 G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක…

14 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් අවප්‍රමාණ වී ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථිකය අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්…

14 Jun 2026 Discuss