Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි

තීරණාත්මක දායකත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

කපිතාන් දසුන් ශානක සහ මිෂාරා යන දෙදෙනාගේ අර්ධ සියස් මත පදනම් වූ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සම කර ගැනීමට සමත් විය. මෙම දෙදෙනාගේ සංයුක්ත ඉනිම් දායකත්වය කණ්ඩායමේ සිහිගන්වන ජයග්‍රහණය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් සකසා දුන්නේය.

ශානක ඉදිරියෙන් නායකත්වය දරයි

දසුන් ශානක නැවත වරක් තරඟ ජේතෘවෙකු ලෙස සිය වටිනාකම ඔප්පු කළේය. තීරණාත්මක මොහොතක ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ස්ථාවර කරමින් ඔහු සන්සුන් හා අධිකාරී ලෙස පනස් ලකුණු ඉක්මවා ගියේය. ඔහුගේ ඉනිම පිත්තන පෙළට වේගයක් සහ විශ්වාසයක් ලබා දෙමින්, පහළ පිළිවෙළේ පිතිකරුවන්ට ඉදිරියට ගොස් ගොඩනැගිය හැකි වේදිකාවක් සකස් කළේය.

මිෂාරා සිය හැකියාව ඔප්පු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීමේදී මිෂාරාගේ අර්ධ සිය ද එසේම තීරණාත්මක විය. ඔහු නොසැළෙන ධෛර්යයකින් හා මනා ආඝාත සෙල්ලමකින් ඉනිම ගෙනගිය අතර, මෙම තරුණ පිතිකරුගේ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකා කඳවුරට ඉතිරි තරඟ කෙරෙහි ශුභවාදී ලෙස බලා සිටිය හැකි ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

තරඟාවලිය උනන්දුදායක ලෙස සමතැන්පත් වෙයි

තරඟාවලිය දැන් සම වී ඇති බැවින්, දෙපාර්ශ්වයම ඉතා දරුණු ලෙස තරඟකාරී වී ඇති මෙම ශ්‍රේණියේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට උනන්දුවෙන් සිටිනු ඇත. පෙර පරාජයකින් පසු යළි නැගී සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වීම, දිවයිනේ සියලු සහායයන්ට අලුත් ශුභවාදීත්වයකට හේතු වනු ඇත.

  • දසුන් ශානක ඉනිම නංවාලීමට තීරණාත්මක අර්ධ සියයක් ලකුණු කළේය
  • මිෂාරා ද තීරණාත්මක හවුල් ඉනිමක දී පනස් ලකුණු ඉක්මවා ගියේය
  • මෙම ජයග්‍රහණය දෙපාර්ශ්වය අතර පවත්නා තරඟාවලිය සම කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළම මට්ටමින් තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය චරිත ශක්තිය හා පිත්තන ගැඹුරාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බැවින්, තරඟාවලිය තීරණය කරන අවසාන තරඟය දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත සිත්ගන්නා ගැටුමක් බවට පත් වීම නොවැළැක්විය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව නවතම ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ලෝකයේ 67 වන ස්ථානය අත්පත් කරගනිමින්, දකුණු ආසියාවේ දෙවන වඩාත්ම සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව එම දර්ශකයේ නවතම…

14 Jun 2026 Discuss
පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති උසස් රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි දුබායිහි ප්‍රතිෂ්ඨාවත් රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති ආරාධිතයින්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව අද සිටින්නේ සිංගප්පූරුව වසර 30කට පෙර සිටි තැන" — SAP ප්‍රධාන විධායකයා දිවයින ආසියාවේ ඊළඟ ඩිජිටල් මහාබලය ලෙස දකී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව අද සිටින්නේ සිංගප්පූරුව වසර 30කට පෙර සිටි තැන" — SAP ප්‍රධාන විධායකයා දිවයින ආසියාවේ ඊළඟ ඩිජිටල් මහාබලය ලෙස දකී

තාක්‍ෂණ ප්‍රවීණයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල්미래ය සම්බන්ධයෙන් නිර්භීත සැසඳීමක් කරයි ගෝලීය ව්‍යවසාය මෘදුකාංග යෝධ SAP සමාගමේ පළපුරුදු ප්‍රධාන විධායකයෙකු ශ්‍රී ලංකාව සහ…

14 Jun 2026 Discuss