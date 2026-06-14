ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි
තීරණාත්මක දායකත්වයන් ශ්රී ලංකාවට ජයග්රහණය ගෙන දෙයි
කපිතාන් දසුන් ශානක සහ මිෂාරා යන දෙදෙනාගේ අර්ධ සියස් මත පදනම් වූ ප්රබල දස්කමක් දක්වමින් ශ්රී ලංකාව තරඟාවලිය සම කර ගැනීමට සමත් විය. මෙම දෙදෙනාගේ සංයුක්ත ඉනිම් දායකත්වය කණ්ඩායමේ සිහිගන්වන ජයග්රහණය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් සකසා දුන්නේය.
ශානක ඉදිරියෙන් නායකත්වය දරයි
දසුන් ශානක නැවත වරක් තරඟ ජේතෘවෙකු ලෙස සිය වටිනාකම ඔප්පු කළේය. තීරණාත්මක මොහොතක ශ්රී ලංකා ඉනිම ස්ථාවර කරමින් ඔහු සන්සුන් හා අධිකාරී ලෙස පනස් ලකුණු ඉක්මවා ගියේය. ඔහුගේ ඉනිම පිත්තන පෙළට වේගයක් සහ විශ්වාසයක් ලබා දෙමින්, පහළ පිළිවෙළේ පිතිකරුවන්ට ඉදිරියට ගොස් ගොඩනැගිය හැකි වේදිකාවක් සකස් කළේය.
මිෂාරා සිය හැකියාව ඔප්පු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීමේදී මිෂාරාගේ අර්ධ සිය ද එසේම තීරණාත්මක විය. ඔහු නොසැළෙන ධෛර්යයකින් හා මනා ආඝාත සෙල්ලමකින් ඉනිම ගෙනගිය අතර, මෙම තරුණ පිතිකරුගේ දායකත්වය ශ්රී ලංකා කඳවුරට ඉතිරි තරඟ කෙරෙහි ශුභවාදී ලෙස බලා සිටිය හැකි ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
තරඟාවලිය උනන්දුදායක ලෙස සමතැන්පත් වෙයි
තරඟාවලිය දැන් සම වී ඇති බැවින්, දෙපාර්ශ්වයම ඉතා දරුණු ලෙස තරඟකාරී වී ඇති මෙම ශ්රේණියේ ජයග්රහණය හිමි කර ගැනීමට උනන්දුවෙන් සිටිනු ඇත. පෙර පරාජයකින් පසු යළි නැගී සිටීමට ශ්රී ලංකාවට හැකි වීම, දිවයිනේ සියලු සහායයන්ට අලුත් ශුභවාදීත්වයකට හේතු වනු ඇත.
- දසුන් ශානක ඉනිම නංවාලීමට තීරණාත්මක අර්ධ සියයක් ලකුණු කළේය
- මිෂාරා ද තීරණාත්මක හවුල් ඉනිමක දී පනස් ලකුණු ඉක්මවා ගියේය
- මෙම ජයග්රහණය දෙපාර්ශ්වය අතර පවත්නා තරඟාවලිය සම කරයි
ශ්රී ලංකාව ඉහළම මට්ටමින් තරඟ කිරීමට අවශ්ය චරිත ශක්තිය හා පිත්තන ගැඹුරාව ප්රදර්ශනය කර ඇති බැවින්, තරඟාවලිය තීරණය කරන අවසාන තරඟය දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත සිත්ගන්නා ගැටුමක් බවට පත් වීම නොවැළැක්විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.